[カリスタ株式会社]

~大人の街「横浜桜木町」にC by CALISTAが初出店~



女性限定美容鍼サロン『C by CALISTA(シーバイカリスタ )』を運営するカリスタ株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表取締役:前田 真也) は、国内6店舗目、神奈川県横浜市初出店となる「C by CALISTA横浜桜木町店」を2023年4月1日(土)にオープンいたしました。







■新店舗のテーマは『空』

カリスタは、女性の美と健康をサポートする女性限定美容鍼灸サロンとして12年前にスタートいたしました。現在、女性限定鍼灸サロン『CALISTA(カリスタ)』を東京・広島で3店舗、フェイシャル専門美容鍼サロ『C by CALISTA(シーバイカリスタ )』を東京に5店舗展開しております。



「C by CALISTA横浜桜木町店」のテーマは『空』。

横浜の港を飛ぶかもめの様に目標に向かって自由に空を飛べるように、との思いを込め誕生いたしました。また「C by CALISTA横浜桜木町店」は、美容鍼がはじめてのお客様でも安心して美容鍼をお楽しみいただけるよう、まるで自宅のような感覚で寛げる《カジュアル》な空間に作りにこだわりました。シーバイカリスタの技術や接客・接遇はそのままに、「地域密着型サロン」として、皆様のお力になれるサロンであるよう努めてまいります。



《店舗概要》

店 舗 名:C by CALISTA横浜桜木町店

オープン日:2023年4月1日(土)

住 所:神奈川県横浜市中区花咲町3丁目84 -21 YREビル 3F

営 業 時 間:平日10:30~21:00 土日祝日10:30~19:30

定 休 日:毎週水曜日

部 屋 数:2部屋

予 約 方 法:ご予約受付は、シーバイカリスタホームページ( https://www.cbycalista.jp/sakuragicho/)より随時受け付けております。







■C by CALISTA横浜桜木町店オープンキャンペーン

C by CALISTA横浜桜木町店では、サロンのオープンを記念して、新規ご来店者様にお得なキャンペーンをご用意しております。



キャンペーン:トライアルコースが1,000円OFF

通常価格5,980円→4,980円

期間:2023年4月末まで

※初回限定

※お一人様1回まで





■カリスタ株式会社について

女性限定鍼灸サロン「CALISTA(カリスタ)」を東京・広島で3店舗、リフトアップ特化型美容鍼サロン「C by CALISTA(シーバイカリスタ )」を東京に6店舗展開。鍼灸・美容鍼サロン口コミサイト「しんきゅうコンパス」、鍼灸院専用ネット予約システム「しんきゅう予約」を運営。「東洋医学をくらしに」をビジョンに、美容鍼灸がお客様のライフスタイルの一つとして確立されることを目指し、自社の展開以上に東洋医学の浸透・鍼灸業界の発展に尽力しています。



<ブランドURL>

CALISTA: https://www.cali.jp/

C by CALISTA:https://www.cbycalista.jp/



■会社概要

会 社 名:カリスタ株式会社

代表取締役:前田真也

本社所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-4-8 第一伊藤ビル7F

T E L : 03-6721-7416

設 立 :2011年7月

事 業 内 容:美容鍼灸院の経営/ネット予約システム/口コミサイト事業

U R L :https://www.calista.work/company/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/02-17:16)