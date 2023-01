[株式会社A1 Media Group]

サービス名を「Checco(チェコ)」へ。リブランディングと機能アップデートでオンライン販売チャンネルの拡大に注力



株式会社A1 Media Group(本社:東京都中央区、代表取締役:ジョン・ジェウ)の関連会社で、Kビューティー(韓国コスメ)プラットフォームを運営するELINHA Co., Ltd.(本社:韓国ソウル、代表取締役:ジョン・ジェウ)が、23億ウォン(日本円で約2.5億円)規模のシリーズA投資ラウンドによる資金調達を完了したことをお知らせいたします。本資金調達は、既存投資家のTBTパートナーズ(TBT)がリード投資家として参加し、Amore Pacific(アモーレパシフィック)および日本の企業などが新規投資家として参加いたしました。今回の投資ラウンドにより、累積資金調達額は33億ウォン(日本円で約3.6億円)に達しました。ELINHAは本資金調達を通じて、展開するサービスのさらなるアップデートに注力してまいります。





ELINHAの取り組みについて

■日本における韓国コスメ事情

韓国貿易協会の統計によると、韓国は2022年上半期の日本における化粧品輸入国ランキングでビューティー強国・フランスを押さえ1位となっています。世界3大化粧品市場の1つである日本において、韓国コスメへの関心度は高まっており、2022年度における日本への韓国コスメ輸出額は1兆ウォン(日本円で約1,100億円)を突破しました。しかしこの10年間、日本市場での化粧品流通チャンネルの構造変化は乏しく、オンライン売上比率は13%にとどまっています。ELINHAは自社のプラットフォームを通じて日本の慢性的な流通問題を解決し、韓国コスメの情報を提供するのはもちろん、利用コスメの体験談、レビュー共有、特価販売等、様々なサービス運営で日本の消費者に韓国コスメを提案しています。



■サービスのリブランディングとアップデート

ELINHAは2023年1月にサービス名を「FREECO(フリコ)」から「Checco(チェコ)」に改名しリブランディングを実施、サービスのさらなるアップデートを行ってまいります。「Checco(チェコ)」とは韓国語で「最高(チェゴ)」という意味と、化粧品の成分を「チェックする」という意味を掛け合わせた名称で、「化粧品の成分をチェックした上でその人にマッチするコスメを安心安全に提供し、最高のビューティー体験を届ける」という想いを込めています。

さらに今回のリブランディングとともに、2つのサービスアップデートを行いました。

1つ目は、肌の悩みを解決することを目的とした「AI肌診断サービス」の導入です。KAKAO出身の開発者やグローバルコスメ企業のマーケターなどを迎え入れサービス開発に注力してきたことで、本サービス導入に至りました。自社が提供するAIで肌診断を行い、15万個のコスメ全成分データをもとに各ユーザーの肌の状態に最適化されたコスメをお勧めします。

2つ目は、韓国コスメと日本コスメの人気ランキング情報を一目で確認し、コスメの価格比較後にAmazon、Qoo10、楽天市場などのオンラインストアで購入できるようにした販売チャンネルの拡大です。本システムにより、いままで以上に時間をかけずに最適な価格でコスメを購入できるようになりました。

また、「Checco」ではアモーレパシフィック、ESPOIRなど韓国の人気コスメおよび日本国内の人気コスメの情報取得や、割安価格での商品購入が可能となります。「Checco」のユーザーを対象とした新商品体験機能を活用することで、日本国内のレビューアーのレビューをInstagramなどの SNSを通じて確認でき、日本進出を計画している韓国コスメ企業のマーケティング効果も期待できます。



関係者からのコメント

■ELINHA 代表取締役 ジョン・ジェウ

今回の資金調達をもとに「Checco」プラットフォームの高度化を通じて、日本の消費者が韓国コスメを購入する際の不便さを解決してまいります。そして、オンライン特化のサービスを提供することで日本の消費者と韓国コスメ、日本コスメをつなげる代表的なビューティープラットフォームを目指してまいります。

■TBTパートナーズ チーム長 ハン・ソユン氏

日本のコスメ市場は世界3大市場とも呼ばれていますが、コスメの成分をもとにするビューティーサービスは存在しません。ELINHAが提供するAI肌診断を通じて、個人の状態に合う成分のコスメをお勧めすることができれば、日本の消費者の購買活動はさらに促進するものと期待されます。



▼Checcoについて

Checcoは、AIによる肌診断・肌分析の結果によって悩みを解決できるコスメ商品を紹介し、日本の消費者が韓国コスメの成分と新商品情報を手軽に入手できる日本唯一のKビューティープラットフォームです。





「新商品紹介および体験談募集」、「人気コスメHOT DEAL(お買い得商品)および無料サンプル体験」、「コスメ使用レビュー」、「コスメカテゴリー別人気ランキング」などのサービスを提供しています。消費者はさまざまなコスメを体験でき、コスメ提供企業は消費者の体験情報をもとにマーケティング活動を展開できます。韓国コスメブランドとオンライン販売プラットフォームを構築し、Kビューティーを世界市場へ広めるグローバルプラットフォームへと成長してまいります。

















▼A1 Media Groupについて

■会社名 :株式会社A1 Media Group(エーワン メディア グループ) https://www.a1mediagroup.jp/

■所在地 :東京都中央区銀座6-10-1

■設立 :2016年1月5日

■代表者 :代表取締役 ジョン・ジェウ

▼ELINHAについて

■会社名 :ELINHA Co., Ltd.

■所在地 :4F, 32, Teheran-ro 83-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06167, Rep. of KOREA

■設立 :2020年10月28日

■代表者 :代表取締役 ジョン・ジェウ

※すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。



