BELAYでは「養老の森」の間伐材で製作したスウェーデントーチで灯りの演出に協力します。



アウトドア用品専門のモール型ECサイト、mountain-products.com (マウンテンプロダクツ ドットコム)を運営、自社のサスティナブルアウトドアブランド、BELAYを展開する BELAY株式会社( 本社:東京都目黒区、代表取締役:畑中和彦)は、アーティストで阿部朱華羅氏が主催する「森と人を和文化で繋ぐツナグの森project」の養老の森イベント、能「紅葉狩」において「養老の森」間伐材で製作したスウェーデントーチで灯りの演出に協力します。-山梨県道志村 養⽼の森-







BELAY株式会社では、現在、自社のサスティナブルプラットフォーム「BELAYER act」の活動として“森の整備が水をきれいにする”をテーマにゆたかな森を育む間伐などの森林整備活動、きれいな水の象徴でもある「わさび田再生プロジェクト」という2つの活動を道志村で行っています。こうした活動のつながりから今回、「森と人を和文化で繋ぐツナグの森project」の阿部朱華羅氏よりお声がけいただき日本の伝統芸能「能」と養⽼の森の間伐材の「スウェーデントーチ」の灯⽕コラボが実現することとなりました。



世界初となるのでは?...

「能」と「スウェーデントーチ」のコラボレーション。

その神秘的な炎と日本の伝統芸能の共演をお楽しみください。



山梨県道志村の美しい紅葉の養老の森の雫カフェ共催による千手桜舞台にて、能楽師 観世流シテ方 武田宗典師による能楽とお茶会

&墨絵を描くイベント「 秋の宴_能楽と食と水墨を楽しむ 」(森と人を和文化で繋ぐツナグの森project・養⽼

の森・雫カフェ)が2023年11月7日(⽕)・11月8日(水)に開催されます。11月7日(火)は、能面をかけ装束をつけた武田宗典師氏ほか、御三方での能「紅葉狩」ダイジェストの舞台。養⽼の森の間伐材を利用して作られたスウェーデントーチの灯⽕で演出します。能楽鑑賞の前には古民家にて能「紅葉狩」レクチャーワークショップもございます。



スウェーデントーチ 養老の森 X BELAY







BELAYでは、2021年より山梨県道志村「養老の森」の森林整備活動を開始し、この活動から生まれる間伐材の有効活用についても考えてきました。

そして昨年12月17日、日本のゆたかな森をこの先にも残していきたいという願いを込め、森林整備活動に欠かせない間伐した木材を利用したスウェーデントーチを灯すイベント「Swedish Torch in DOSHI」を道志村「養老の森」を中心に開催しました。



「Swedish Torch in DOSHI」2022の動画はこちら





スウェーデントーチとは?

トーチ発祥は1600年代のヨーロッパでの紛争時、スウエーデン軍によるとされているそうです。自分たちで薪を持ち歩く必要がなくなり、伐採したばかりの緑の木が煙突効果で燃えるので、現地で物資を調達することができたのです。

垂直に立てた木の幹に切り込み(十字)を入れて燃やす単純な構造で、熱と光を得る手法です。(ウィキペディア参照) 間伐材をトーチとして利用する利点としては、切った幹を薪のように割り、時間をかけて乾燥しなくても短期間で使用できるので手間がかからず有効活用ができるという点です。





Swedish Torch in DOSHI 2023





今年も「Swedish Torch in DOSHI」は2023年12月に道志村「養⽼の森」を中心に開催を予定しています。

イベント詳細については、BELAY ホームページ及びmountain-products.com/featuresページにてご確認ください。

https://belay.jp/

https://www.mountain-products.com/features/



「 秋の宴_能楽と食と水墨を楽しむ 」イベント詳細







撮影たかはし じゅんいち氏



「 秋の宴_能楽と食と水墨を楽しむ 」森と人を和文化で繋ぐツナグの森・養老の森 雫カフェ

能楽師 観世流シテ方 武田宗典師による能楽とお茶会&墨絵を描く紅葉の森の中での二日間

■イベントの詳細はこちらから:https://fb.me/e/5QkPIjBMb



【日程】11月7日(火)・11月8日(水)

【集合場所】茅葺古民家「白想亭」

山梨県南都留郡道志村6018

ネイチャーランドオム 0554-52-2275

http://www.natureland-om.co.jp/access.htmll

※お能鑑賞:養老の森 雫カフェ「千手桜舞台」

注)雨天の場合は能楽鑑賞は古民家内となります。



【お申込み】能楽鑑賞は当日(11月7日)の正午まで受付。他は10月31日締め切り ※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

以下のアドレスでご参加申し込みください。ご質問もご気軽にメールにて。

scaraceti33@gmail.com



美しい紅葉の森の千手桜舞台にて能「紅葉狩」のご鑑賞やワークショップ、お茶会や墨絵など楽しむ二日間。

是非、遊びにいらしてください。

心よりお待ちしております。





■阿部朱華羅:アーティスト・美術家・画家

森羅万象の声を感じ地平天成を祈り、古来からの日本の美と魂×自然・宇宙を表現し未来に繋ぐアーティスト。国際コンペにて日本代表作品に選出されパリ ルーブル美術館内の世界大会に出場などヨーロッパ各地、ニューヨークなど国内海外で受賞・招待展示多数。

2021年から一般社団法人「養老の森」実行委員に就任し、森と人を和文化を通して繋ぐ「ツナグの森project」主宰 。養老の森の活動と合わせて能楽鑑賞や体験、お茶会、着物と禅、道志村の民俗芸能体験など森の中で開催。又、森の古民家の全襖絵に養老の森の景色を描く。同時に道志むらおこし会の立ち上げに携わり会のキャラクター制作や道志村の神社の歴史をたどり未来に繋げる活動を志している。今回のプロジェクト主催。

http://doshimuraokoshi.com/202201232022012302/

・Facebook:朱華羅Scara Abe https://www.facebook.com/scara.abe.5

・Instagram: @scara_cetidesign https://www.instagram.com/scara_cetidesign/

・Instagram:ツナグの森プロジェクト https://www.instagram.com/mori_scara/



BELAYの新商品 「ゆたかな森きれいな水」衣類用洗剤 10/30発売







BELAYの“森の整備が水をきれいにする”をテーマにゆたかな森を育む間伐などの森林整備活動、きれいな水の象徴でもある「わさび田再生プロジェクト」という活動から生まれた環境にやさしい洗剤「ゆたかな森きれいな水」の販売を開始します。

植物由来成分100%の中性洗剤で、アウトドアウェアなど専門衣類から普段着まで日々の洗濯にお使いいただけます。

ゆたかな森きれいな水 洗剤の詳細はこちらから

https://belay.jp/detergent/



10月30日より「ゆたかな森きれいな水」発売キャンペーンを開催します。洗剤を購入いただくと応募抽選でBELAYの活動から生まれたサスティナブルなプロダクトが当たります。

キャンペーン詳細はこちらから

https://www.mountain-products.com/features/BELAYsenzai231030/







