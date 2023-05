[株式会社MIMC]

最高峰*1”ブルガリアンローズ”*²を使用したエイジングケア*³美容液をPOP UP SHOP限定で発売いたします。



MiMC(株式会社MIMC 東京都港区北青山3-6-19 代表取締役社長 北島靖彦)は、2023年5月31日(水)~2023年6月6日(火)に伊勢丹新宿店本館地下2階 ビューティアポセカリーにて、POP UP SHOPを初出店いたします。出店期間がバラの収穫期に重なることから、”ブルガリアンローズ”を使用したエイジングケア美容液をPOP UP SHOP限定で発売します。







「自然の力で本来の輝きを引き出していく」をコンセプトに、良質な自然素材に徹底的にこだわったミネラルコスメブランドMiMCが、伊勢丹新宿本館ビューティアポセカリーにてPOP UP SHOPを初出店いたします。

ブランド人気のファンデーションやスキンケアのラインナップだけでなく、世界最高峰の”ブルガリアンローズ”を使用したエイジングケア美容液などの特別アイテムを伊勢丹新宿店で限定発売。ここでしか出会えない貴重なアイテムをぜひご体感ください。





POP UP詳細





<MiMC>POP UP SHOP

会期: 2023年5月31日(水)~2023年6月6日(火)

場所: 伊勢丹新宿本館地下2階 ビューティアポセカリー/パーク 書籍&プロモーション



https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/beauty/apothecary/shopnews_list/shopnews05.html



伊勢丹新宿POP UP限定アイテム









MiMC PRESTIGE/ROSE CEUTICAL<伊勢丹POP UP SHOP限定発売>

■コンセントレートブライトニングセラム 16,500円(税込)



濃縮バラ美肌。エビデンスの集大成に見つけたブルガリアンローズ美容で花咲く肌をこの1滴で。弾むようなハリ肌へ導くエイジングケア美容液誕生。

約4kgのバラからわずか1mLしか採ることができず、希少さゆえに「液体の宝石」「液体の金」と呼ばれるブルガリアンローズオイル。バラの豊かな香りと成分が凝縮され、近年の研究により、機能性が解明されています。そんなローズオイルを贅沢に配合。世界で最も愛された美容成分に秘められた美のエビデンスをお届けいたします。













※1MIMC内

※2文章中のブルガリアンローズとは「ダマスクバラ花油(エモリエント成分)」のこと

※3文章中のエイジングケアとは「年齢によるお手入れ」のこと









●MiMC(エムアイエムシー)http://www.mimc.co.jp

MiMCは、「自然の力で本来の輝きを引き出していく」をコンセプトに、ひとりの女性科学者によって2007年に誕生しました。肌本来の美しさを引き出すのは、自然の力。有害と思われる成分は使用せず、自然・天然原料に徹底してこだわり、肌に対してはもちろん、地球環境への負荷も減らすことを前提としたクリーンビューティーブランドとして、トレンド感溢れる美しいカラーリングやテクスチャーのプロダクトを開発しています。



