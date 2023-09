[スターマーク株式会社]

全国各地の100年企業が東京 日本橋に集結!今年も「老舗フェスティバル2023」を開催します



日本全国の老舗の逸品を扱うECサイト「老舗通販.net」を運営するスターマーク株式会社(老舗フェスティバル実行委員会)は、10月20日の「老舗の日」にちなんで、日本が世界に誇るべき老舗の伝統技術や文化に触れて頂くイベント「老舗フェスティバル2023 by agataJapan」を開催いたします。









老舗当主によるパネルディスカッション/老舗・地域産品のマルシェ/日本酒試飲/能楽舞台



老舗サミット in 日本橋 2023年10月20日(金) 13:00-16:00 +NARU NIHONBASHI

老舗マルシェ in 日本橋 2023年10月21日(土) 11:00-18:00 (予定) コレド日本橋/福徳の森



◆老舗企業の数が世界一多い日本 老舗に学ぶカンファレンス

「老舗サミット in 日本橋」

企業の平均寿命が30年と言われる現代、業歴100年を超える「老舗」は日本の企業や社会にとって大きな財産であり、学びとなり得る存在です。世界を見渡しても、老舗企業の数は日本が最も多く、「老舗」は日本が世界に誇る固有の文化であると言えます。また、老舗企業は、地域社会においても経済や地方創生の重要な役割を担っている場合が多く、「老舗」の活力は地域の、ひいては日本の活力につながっています。

イベント初日の10月20日に開催する「老舗サミット in 日本橋」では、代々家業をつないできた老舗当主にご登壇いただき、伝統技術の継承や事業課題などについてのお話をお聞きします。そのほか、地域における取り組みや海外進出をテーマとしたセッションを行います。



◆日本各地の酒蔵の日本酒と老舗の逸品、地域の特産品に出会える

「老舗マルシェ」

イベント2日目は、全国の老舗の逸品や地方の物産品を取り揃えた「老舗マルシェ」を開催します。東京の老舗の会「東都のれん会」や地方自治体の出店ブースでの体験やショッピング、仙醸・田村酒造場・豊島屋本店・新井田本家・八木酒造部など日本各地の酒蔵による試飲コーナーではそれぞれ特徴ある日本酒の飲み比べをお楽しみください。特設ステージでは国内外で活躍するDJによるライブも行われ、伝統と現代の交差点としてのイベントを盛り上げます。



◆着物クロッシング

今年のテーマ「伝統文化と出かけよう」をもとに、着物の関連企業各社とのコラボレーションにより、着物体験や写真撮影など、着物を着た人たちが楽しめるようなソーシャルイベントを行います。



◆神社・能楽 日本の伝統文化に触れる一日

古くより商売繁盛や勝負事祈願などのご利益があるとして信仰されている福徳神社に隣接した広場「福徳の森」にて、能楽の特別公演を行い、日本文化に親しんでいただけるイベントとなっています。



◆「老舗の日」とは

日本は創業100年を超える企業が世界一多いといわれています。その日本が世界に誇るべき「老舗」の良さを再認識することを目的として、老舗の商品を扱う「老舗通販.net」を運営するスターマーク株式会社が提唱。東都のれん会広報委員会での協議を経て、一般社団法人 日本記念日協会に申請し、制定されました。日付の由来は、商売の神様として知られる恵比寿様の祭り、恵比寿講の日にちなんでいます。



老舗フェスティバル2023 by agataJapan 開催概要

「老舗サミット in 日本橋」

日時:2023年10月20日(金) 13:00-16:00

会場:+NARU NIHONBASHI

プログラム:パネルディスカッション「日本橋の工芸の老舗」、「老舗の海外進出」ほか

当日はオンライン配信を行います。

視聴URL:YouTubeチャンネル「日本の老舗」 https://www.youtube.com/japaneseshinise





「老舗マルシェ in 日本橋」

日時: 2023年10月21日(土) 11:00-18:00(予定)

会場:福徳の森・仲通り周辺

老舗による小売・飲食・展示/全国各地の酒蔵による日本酒の試飲コーナー/オリジナルクラフトジン(by 県ジンプロジェクト)の販売/有名DJによるライブステージ/能楽上演(演目「猩々」、シテ 坂井音雅)





◆日本酒試飲チケット

老舗フェスティバル特設ページ https://shinisetsuhan.net/collections/shinisefes2023

・老舗コラボ酒器付きプレミアムチケット(数量限定・近日発売予定)

・前売り券 2,000円(税込)(試飲5杯分)https://shinisetsuhan.net/products/shinisefes2023_ticket

・当日券 2,500円(税込)(試飲5杯分)

・当日おかわり券 500円(税込)(試飲2杯分、前売り券または当日券をご購入の方のみお求め頂けます。)

日本酒を試飲するにはチケットが必要です。

20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。



◆老舗通販.netについて

スターマーク株式会社が運営する日本の老舗通販.netでは、創業から100年を越える老舗の逸品をご紹介しています。実際に触れてはじめて感じる、伝統の技とこころ。それをひとりでも多くの方に体験して頂きたいと願っています。

老舗通販.net https://shinisetsuhan.net/





◆スターマーク株式会社について

日本全国47都道府県と世界195ヶ国をつなぎ、文化交流することで相互理解を深め、平和な世界実現への貢献を会社のミッションとしています。



日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ

伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ

【スターマーク株式会社 Webサイト】https://starmark.co.jp/ja

【会社概要】http://bit.ly/STARMARK_PROFILE_SLIDE

【老舗通販.net】https://shinisetsuhan.net

【agataJapan.tokyo】https://agatajapan.com/tokyo/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:46)