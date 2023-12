[メディアファイブ株式会社]

2001年に開校させたプログラミングスクール「テックドリーム」の運営ノウハウを生かして、子供たちの未来を育み、地域社会に貢献する取り組み



「グローイングアップセミナー(GROWING UP SEMINAR)」とは、メディアファイブ株式会社の新たな社会的活動として、子供向けに無償で提供するプログラミング体験教室です。当社が2001年に開校させたプログラミングスクール(現「テックドリーム」、旧「ITプロ育成スクール」)の運営ノウハウを生かして、子供たちの未来を育み、地域社会に貢献できるよう、この取り組みを実施します。

社会人向けの「テックドリーム」では、仕事に必要なプログラミングを学びますが、中高生向けの「グローイングアップセミナー」では、プログラミングに触れて楽しむことを目指しています。

中高生が参加しやすいよう、春休み・夏休み・冬休み期間中での開催を予定しています。ITやプログラミングに興味さえあれば、知識や経験は不要です。お一人でも、お友達とご一緒でも、お気軽にご参加ください。







開催テーマ

「Making an ALGORITHM!」

プログラミングの基礎となる「アルゴリズム」がテーマです。まず前半は、アルゴリズムについてゲーム感覚で分かりやすく楽しんでいただきます。後半は、簡単なプログラミングにチャレンジできます。



アルゴリズムとは

コンピューターは、人間がプログラミングした通りにしか処理しません。よって、プログラムに不具合(バグ)が発生した場合、悪いのはコンピューターではなくプログラマーです。ですので、プログラマーは良いプログラミングを心がける必要があります。

良いプログラミングをするには、優れたアルゴリズムを設計できる必要があります。アルゴリズムとは、問題の解決や目標を達成するための計算方法や処理方法のことです。フローチャートは、このアルゴリズムを図で表現したものです。





開催日時

2023年12月26日(火)

10時~16時(ランチ休憩有り)





開催会場

メディアファイブ株式会社 福岡本社

福岡県福岡市中央区薬院1丁目1番1号 6階





参加資格

ITやプログラミングに興味がある12~18歳の方

※興味さえあれば知識や経験は不要です





参加定員

先着20名様





参加費用

無料(昼食のお弁当付き)





お申し込み

下記の公式サイトにてお申込みください。

https://via.media5.co.jp/seminar-gus/







グローイングアップセミナーとは



プログラミングスクール「テックドリーム」のご紹介



メディアファイブ株式会社は、「優秀なエンジニアを九州・福岡から輩出し、最高のサービスを顧客に提供することにより、IT技術を文化として広く世界へ伝達する」という企業理念のもと、プログラミングスクール「テックドリーム」(旧称:ITプロ育成スクール)を運営しています。2001年の開校以来、当社独自のカリキュラムによって未経験者をプログラマーとして育成し、400名以上のITエンジニアをIT業界に輩出してきました。

https://tech-dream.school/



「メディアファイブ株式会社」のご紹介



メディアファイブ株式会社は、システムエンジニア出身の代表が1996年に創業し、2006年に福岡証券取引所(Q-Board:3824)で株式上場した福岡・東京を拠点とするIT企業です。

システム受託開発(SI)やシステムエンジニアリングサービス(SES)、ITアウトソーシング「オフィスドクター」やプログラミングスクール「テックドリーム」など、幅広いITソリューションを展開しています。

https://via.media5.co.jp/



