[ワールドアパート 広報部]





(Photo by Yuta Ito)



笑って踊れるピアノトリオ“H ZETTRIO”が12月2日(土)、「H ZETTRIO DYNAMICS! 2023」と銘打ったホール公演の第一弾を大阪 河内長野市ラブリーホールで開催した。

H ZETTRIOにとってちょうど1年ぶりとなる大阪でのホール公演となり、しかも記念すべき連続配信60作目「Dynamics」のリリース翌日だということもあって、チケット発売前から各方面で話題となっていた。







この日、少し強めの西からの風が吹く中、開場時間に先駆けて長い列を作っていた人々がゆっくりと開場に吸い込まれていった。多くの人が客席に着くとやがて会場の明かりがおもむろに落とされ、EDM風なオープニングSEと共に赤と白のスライプ柄のシャツを着た3人が登場するや、割れんばかりの拍手が巻き起こった。







「夜空からの来訪者」からスタートし、少し早いクリスマス演出が会場の雰囲気を暖かく楽しい物に色付けた。その後、「Have a nice day」「Lovely」と新旧ハッピーなナンバーが続き、叙情感溢れる「科学」「Sky」「9 P.M.」で美しいアンサンブルを聴かせ、10月にリリースした「ルンルン」でガラッと会場の雰囲気を明るくしたかと思えば、「Make Some Noise!」の目まぐるしく変わるブレイクビーツが場内に響き渡った。







冠番組「SPEED MUSIC ソクドノオンガク」からは1992年に流行した、稲垣潤一氏の「クリスマスキャロルの頃には」を披露し、アダルティな世界を演出した。



その後、彼らのライブでは十八番楽曲となっている「PIANO CRAZE」「Neo Japanesque」「Dancing in the mood」とトリッキーでダンサブルなお馴染みナンバーでホール全体が一体化した。この日のコンサート本編は「Smile」で締めくくられ、会場中が笑顔で包まれた。







本編終了後、鳴り止まない声援に応えてアンコールが行われた。

アンコール1曲目では、ついに連続リリース60作目の新曲「Dynamics」が生披露された。

ピアノリフの鋭さと速いビートを刻むベースラインが特徴的なドラムンベース的なアプローチに、サビの柔らかく厚みのあるメロディライン。まさにH ZETTRIOにしかできない技がギュッと詰め込まれた楽曲だ。観客は全てを奪われる感覚で圧倒され、大きな感動を胸に帰路へとついた。









このコンサートの前日にH ZETT MがX(旧Twitter)に、連続リリース60作の世界記録認定がほぼ確実となったことを受けて急遽決定した、12月10日(日)・11日(月)に開催するBLUE NOTE TOKYOでのライブで現在、発表している60作の楽曲全てを2日間4ステージで演奏するという記念ライブから、12月11日(月)の2nd公演が有料生配信されることもポストした。









そして、12月23日(金)に出演するサッポロ・シティ・ジャズの“THEATER JAZZ LIVE” が早々に売れ切れてしまったのを受けて、その前に「SPPORO CITY JAZZ前哨戦@D-Bop ~Covers & Originals~」を20日(水)、21日(木)の2日間に渡って開催することも発表された。



12月に入り、年の瀬も押し迫ってきているが、H ZETTRIOの2023年はまだまだ終わりそうにない。





H ZETTRIO オフィシャルページ

hzettrio.info

H ZETT CHANNEL (YouTube)

https://www.youtube.com/user/HZETTMOFFICIAL



SPEED MUSIC ソクドノオンガク オフィシャルページ

https://sokudonoongaku.com

SPEED MUSIC ソクドノオンガク (YouTube)

https://www.youtube.com/channel/UCrmXKshCqHtgQejXY-srCMA





【LIVE INFORMATION】

「H ZETTRIO LIVE 2023 祝 -60ヶ月連続配信達成記念@BLUE NOTE TOKYO-」

SOLD OUT!

日程:2023/12/10(日)

時間:1st OPEN15:30 / START16:30

2nd OPEN 18:30 / START 19:30

日程:2023/12/11(月)

時間:1st OPEN 17:00 / START 18:00

2nd OPEN 19:45 / START 20:30

会場:BLUE NOTE TOKYO

料金:一般 ¥7,700~ (座席により別途チャージシート有り)

※全席指定、tax in、未就学児入場不可

お問い合わせ:BLUE NOTE TOKYO

Tel: 03-5485-0088





12/11(月) 2nd Show生配信LIVE決定!

配信チケット料金:一般 ¥3,300(tax in) / Jam Session会員 ¥2,200(tax in)

アーカイブ配信:終演後~12/14(木) 23:59

配信チケット販売期間: 12/14(木) 22:00まで

チケット購入:BLUE NOTE TOKYO





「H ZETTRIO DYNAMICS! 2023 in YOKOHAMA ~Christmas Special~」

一般チケット発売中!

日程:2023/12/25(月)

時間:OPEN17:30 / START18:30

会場:横浜 関内ホール 大ホール

料金:一般 ¥6,000

※全席指定、tax in、3歳以下入場不可、4歳以上要チケット

お問い合わせ:DISK GARAGE

Tel:050-5533-0888(平日12:00~15:00)





【RELEASE INFORMATION】

2023/9/13(水)Release!

通算8作目の最新アルバム

「Beat Swing」

“EXCITING FLIGHT盤”



“EXCITING FLIGHT 盤” “DYNAMIC FLIGHT 盤”の2形態同時リリース

全13曲+各タイトルごとに異なるボーナストラック1曲収録

¥3,300(tax in)



1.炎のインプロビゼーション

2.Beat Swing

3.科学

4.夜空からの来訪者

5.Network of 3

6.Dolce

7.SUPER MAD MAX

8.詩的なムーンマスター

9.DAN DA DAN ~Nikujiru Juicy~

10.Wolf

11.おだやかに

12.Rainbows Everywhere

13.今日、明日

<BONUS TRACK>

【EX盤】 14.Beat Swing (H ZETT M Remix)

【DY盤】 14.Beat Swing(2023.3.25 LINE CUBE SHIBUYA)





<配信シングル情報>

2023/12/1(金)Release!

H ZETTRIO (72ヶ月連続配信シングル第60弾)

「Dynamics」



iTunes他配信サイトにてリリース。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-17:16)