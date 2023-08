[株式会社BS日本]

2023年3月、文京シビックホール 大ホールで開催されたコンサート『今宵☆jazzyに!8』



世界的ミュージシャンの贅沢な演奏で贈る、

往年のヒット曲や名曲の数々!

ここでしか聴けない上質な『大人の音楽』をお楽しみに!





五木ひろし、由紀さおり、新浜レオン、真田ナオキが夢の共演!

スペシャルコンサートの模様をBS日テレにて二夜連続で初放送!!



BS日テレでは、2023年3月、文京シビックホール 大ホールで開催されたコンサート『今宵☆jazzyに!8』の模様を二夜連続で放送いたします。



『今宵☆jazzyに!』は世界的ジャズミュージシャンが集い、最高のヴォーカリストをゲストに贅沢な演奏で往年のヒット曲、名曲を披露する人気コンサート。

今回放送する『今宵☆jazzyに!8』は五木ひろし、由紀さおり、新浜レオン、真田ナオキ、歌謡界の最前線で活躍をする実力派4人が出演。

コンポーザー・ジャズピアニストのクリヤ・マコトがバンドマスターを務める今宵☆jazzyに!スペシャルバンドの演奏で、自身のヒット曲・名曲やジャズスタンダード曲を熱唱。また「今宵☆jazzyに!」ならではのこのステージでしか見られない貴重なデュエットも実現しました。



今回の放送ではこのスペシャルコンサートの模様を2回に分けてたっぷりとお届けします。

上質な「大人の音楽」をどうぞご一緒に!









●番組名

五木ひろし・由紀さおり・新浜レオン・真田ナオキ 世界的ミュージシャンと夢のオンステージ!



●放送日時

第一夜 8月17日(木) よる6時~7時

第二夜 8月18日(金) よる6時~7時



<放送予定曲>

●8/17(木) 〈第一夜〉よる6時~7時放送

五木ひろし「夜空」「だけどYOKOHAMA」

由紀さおり「初めての今日を」「ルーム・ライト」

新浜レオン「My Way」「ジェラシー~運命にKissをしよう~」

真田ナオキ「L-O-V-E」「恵比寿」

コラボ曲「ダイアナ」(五木ひろし・真田ナオキ)「'S Wonderful」(由紀さおり・新浜レオン)

今宵☆jazzyに!スペシャルバンド「Moment's Notice」「25 or 6 to 4」



●8/18(金)〈第二夜〉よる6時~7時放送

五木ひろし「夜明けのブルース」「契り」「よこはま・たそがれ Twilight Time in Yokohama」

由紀さおり「I t's Only A Paper Moon」「手紙」

新浜レオン「捕まえて、今夜。」

真田ナオキ「渋谷で・・・どう?」

コラボ曲「黄昏のビギン」(五木ひろし・由紀さおり)

森口博子「Ubugoe」(第二夜)

渡辺香津美・寺井尚子「Flamenco Red」

【番組概要】



●出演者

五木ひろし/由紀さおり/新浜レオン/真田ナオキ

演奏:クリヤ・マコト/渡辺香津美/寺井尚子/エリック・ミヤシロ/本田雅人/中川英二郎/納浩一/則竹裕之/平木LAGGY宏隆/MARU/Chica

司会:モト冬樹/森口博子



●放送局

BS日テレ



●番組HP

https://www.bs4.jp/koyoijazzyni8/















企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-12:16)