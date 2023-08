[LOCAL HEROES, Ltd.]

2023.8.19(土)15:00~20:00大森駅東口駅前広場(イーストテラス)







JR京浜東北線の大森駅東口の目の前にある大森駅東口駅前広場(イーストテラス)にて、毎月開催され、多くの賑わいを生み出しているOMORI KAORU MARKET(主催:一般社団法人大森エリアマネージメント、企画:大森山王ブルワリー)に大森フットボールクラブ(東京都大田区 代表 小島直人)は「ともに地域へ賑わいを生み出すこと」「地域での人の関わりを生み出すこと」の企画趣旨へ賛同し、OMORI KAORU MARKETの企画運営へ参加しました。

当日、大森FCはサッカー体験を夏の熱さを超える「全力本気」で実施する予定です。









■「OMORI KAORU MARKET with しばふひろば」

<開催概要>

名 称: OMORI KAORU MARKET with しばふひろば Vol.5

日 時: 2023年8月19日(土) 15:00-20:00

会 場: JR大森駅 東口駅前広場 大森イーストテラス

住 所: 東京都大田区大森北1丁目1

主 催: 一社)大森エリアマネージメント

企 画: 大森山王ブルワリー

協 力: ストリートキャンピング(大田区商店街連合会)

来場者数: 約2000人(想定)

Instagram:https://www.instagram.com/omori_kaoru_market/

twitter(X):https://twitter.com/omorikmarket





◎イベント情報

◇OMORI KAORU MARKET

JR大森駅東口を出ると、「人」が主役となりまちをプロモーションするイベント広場としての機能を担う「大森イーストテラス 」があり、これまでさまざまなチームがこの広場を活用し、まちに楽しみをつくり、道ゆく人の自由時間を演出してきました。

大森の商店街でクラフトビール専門店を運営する大森山王ブルワリー(東京都大田区 代表 町田 佳路)は自分たちの活動だけではなく大森のまち全体の盛り上げにも貢献していきたいと考え、この駅前広場を活用する「OMORI KAORU MARKET with しばふひろば」の企画を立ち上げ、近隣の商店街を中心に広く呼びかけ企画に賛同した飲食や雑貨・ワークショップの店舗が10店舗以上出店するマルシェ、イベントステージ、こども向けコンテンツなどを用意し、子どもからおとなまで楽しめるイベントとして、2023年4月より毎月開催しています。

毎月テーマを変えて開催する今回は「水と踊りの夏祭り」。真夏にぴったりの企画をご用意して、まちの方たちをお迎えします。



◇ストリートキャンピング

streetcamping(ストキャン)情報はこちら>>

https://otakushoren.com/streetcamping/





◎出店者情報



◆大森山王ブルワリー (クラフトビール)

◆鮭⻁ (海鮮丼)

◆蒲田の豚まん。 (豚まん)

◆Mashal(マシャール) (インド宮廷料理)

◆bistro tetete (ワイン、軽食)

◆chocoっと。(ハイボール、レモンサワー、軽食)

◆松尾の唐揚げ(唐揚げ)

◆オイナリアン平和島 (沖縄いなり、チキン)

◆微生物カフェHITONAMI (酵素梅シロップのソーダ割りやサワー、おつまみ、食品や生活用品)

◆BHTE(ハンドメイドアクセサリー)

◆the Glitter Factory (ラメを使ったボディアート)

など





■大森山王ブルワリーについて



大森山王ブルワリーは、これまでビールを通して、大森の楽しさを伝え、自分のまちに興味を持ってもらうきっかけをつくるべく、過去の歴史を紐解き、そのストーリーや思いをビールに載せてリリースしてきました。ビールの販売だけでなく、地元企業や商店街と連携して、地域の盛り上げに少しでも貢献すべく多彩なイベントの企画・運営を行っています。

大森山王ブルワリーは、ビールと色々な場を活用して楽しい時間と体験を企画することで、そこに関わる人たちが日常に楽しみを持つとともに社会との繋がりを体感し、人生を豊かに生きる人が増える社会の実現を目指しています。



運営会社: MobilExSchool合同会社

本社所在地: 東京都大田区山王3-1-6

代表社員: 町田 佳路

事業内容: クラフトビールの企画・販売、コミュニティ運営

設立: 2018年1月11日

HP: https://omorisannobrewery.tokyo/





■大森FCについて



大森FCは、東京都大田区をホームタウンとして活動するクラブチームです。現在、小学生から高校生年代のアカデミー・スクール、TOP TEAM(東京都社会人サッカーリーグ2部所属)にて400名を超える会員が所属しています。

クラブ理念として「全力本気」を掲げ、地域コミュニティにより密着し、応援され・愛されるクラブを目指し、全年代で⻘少年の育成・クラブチーム活動を行っています。

加えて、行政・パートナー事業者とともに地域活性化事業を実施することを通じて、地域コミュニティを豊かなものとできるよう様々な体験の機会を創出しています。

地域、そして地域のLOCALHEROESのみなさまとともに、東京都大田区からJリーグへの参入を目指し挑戦しています。



■大森フットボールクラブ

呼称:大森 FC

運営法人:一般社団法人大森フットボールクラブ/LOCALHEROES 株式会社

代表者:代表理事/代表取締役 小島直人

所在地 : 東京都大田区蒲田 5-26-3 東商第 2 ビル 402

法人設立日 : 2011年11月11日/2023年3月30日

経営理念:「全力本気」

公式 WEB サイト:https://ohmori-fc.com

公式 Instagram:https://www.instagram.com/ohmorifc/

公式 Twitter:https://twitter.com/OHMORI_FC





【本件についてのお問い合わせ】

LOCALHEROES 株式会社

担当:庄子

Mail: shouji.kazuaki@localheroes.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/06-15:46)