[株式会社モンドリアン]

「豊川稲荷」のカラーブロックゲームを楽しもう!



株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「当社」)は、凸版印刷株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:麿秀晴、以下 「凸版印刷」)との共同プロデュースのもと、PlanetaCreative株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:大峯シュテファン晃司)と共同で、豊川稲荷 瑞祥殿で実施する『日本三大稲荷・豊川稲荷 YORU MO-DE(ヨルモウデ)』(以下 「ヨルモウデ」)で行われる、メタバース観光会場『eSports MO-DE in ヨルモウデ(TM)』のFortniteマップ及び豊川稲荷のカラーブロックゲームを共同制作いたしました。







※画像は制作段階のものです





幻想的な「豊川稲荷」がFortniteに出現!ゲームも楽しめる!







当社は華やかなデジタルアートにより幻想的にショーアップされた豊川稲荷を会場として行われる「eSports MO-DE in ヨルモウデ(TM)」のメタバース会場をFortniteマップ上に制作しました。現実世界の「ヨルモウデ」で豊川稲荷に実施されるプロジェクションマッピングをメタバース空間でも再現すべく、モデリング素材の使用やエフェクトを導入など、クリエイティブ2.0(UEFN)ならではの技術と表現方法で、幻想的な空間を演出いたしました。また単なるメタバース上の観光にとどまらず、色遊びゲームとして実装しました。幻想的で美しい空間をお楽しみいただきながら、ゲームにチャレンジし高得点をめざしてください。



【動画】YORU MO-DE 豊川稲荷 Fortnite ヨルモウデ





eSports MO-DE in ヨルモウデ(TM) 開催概要













Fortniteマップ制作メンバー







Fortniteマップ上の豊川稲荷は、株式会社モンドリアンのUEFNスタジオとFortniteクリエイター『mneco』を中心とした新・クリエイティブスタジオ「PlanetaCreative」の合作です。



<メンバー>

hinata(mondrian.gg)

mneco (PlanetaCreative) :https://twitter.com/M_neco7

Caper :https://twitter.com/Ca10er

munakata (MetaHeroes) :https://twitter.com/munakata_shine

北野 裕也 (MetaHeroes)





日本三大稲荷・豊川稲荷 YORUMO-DE(ヨルモウデ)とは







縁日参りプロジェクト実行委員会2023、株式会社モテまちが連携し2021年開催以来累計9.6万人以上が来場し、大きな話題となっている「日本三大稲荷・豊川稲荷 YORU MO-DE(ヨルモウデ) 」。ヨルモウデ夏の特別期間開期中、「新時代の夏祭り」をテーマに、プロジェクションマッピング等の特別演出や、現代風にアレンジされた盆踊り企画や、海外からも参加可能なeスポーツ(メタバース)企画など、インバウンド需要も狙う多数のコラボレーションを計画しており、さらなる話題と賑わいの創出が期待されています。





eSports MO-DE in ヨルモウデ(TM)について







「eSports MO-DE in ヨルモウデ(TM)」は、華やかなデジタルアートにより幻想的にショーアップされた豊川稲荷の瑞祥殿を会場とし、中部テレコミュニケーション株式会社(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:中島弘豊、以下 「ctc」)と株式会社モテまち(本社:豊川市末広通、代表取締役社長:谷口慶一)が開催する、世界中からオンラインでも参加できるeSportsイベントです。eSportsを通じて日本の伝統文化の魅力をメタバースや世界に発信し、eSports文化の醸成、市場の拡大と地域社会への貢献を目指しています。

なお本イベントでは、Fortniteのオンライン大会やカスタムマッチだけでなく、メタバース観光やミニゲームをお楽しみいただけます。





Fortnite(フォートナイト)とは







Fortniteは登録アカウント数5億人を越え、メタバース領域でも圧倒的な存在感を放つオンラインゲームです。オンライン対戦モードであるバトルロイヤルモードの他に、クリエイティブモードとして、メタバース上に自由にオブジェクトを配置して自分でワールドを作成することができます。クリエイティブモードには、ワールドを作成するためのさまざまなツールとリソースが用意されており、その自由度の高い機能が人気で、SNS上でもコミュニティの交流が大変活発です。



<脚注>

※1クリエイティブ2.0(UEFN)とは :2023年3月には、Fortniteの拡張機能として、クリエイティブ2.0「Unreal Editor for Fortnite(UEFN)」がリリースされ、よりゲーム開発環境に近いツールでマップ作成することが可能となり、クリエイターの新規参入やこれまで以上の高度グラフィック制作など、更なる発展を遂げています。





凸版印刷株式会社について







凸版印刷は 1900 年の創業以来、「印刷テクノロジー」をベースに「情報コミュニケーション事業分野」、「生活・産業事業分野」および「エレクトロニクス事業分野」の 3 分野にわたり幅広い事業活動を展開しています。

公式ホームページ:https://www.toppan.co.jp/





PlanetaCreative株式会社について







PlanetaCreativeはFortnite内でワールド制作を行うクリエイティブスタジオです。

私たちが作り出すメタバース空間が、単なるCGや人工物ではなく、実際に存在するような重みや存在感を持つものであることを表現しています。

太陽や水星、土星のように生身の体で直接行くことはできないものですが、

確実にそこに存在していると感じることのできる空間を生み出していきます。





株式会社モンドリアンについて







株式会社モンドリアンは、2023年1月に株式会社オープンハウスグループからの出資により設立したメタバースの戦略子会社です。ゲーム・メタバース事業を主軸に、プロジェクト企画、ビジネス開発、IP事業、3Dモデル制作などの幅広いサービスを提供しています。

国内外に3つの制作スタジオを持ち、在籍する経験豊富なクリエイターとともに、お客様の目的や希望に合わせて、最大の成果を出せるようなプロジェクトのプランニングからコンテンツの作成、運用までワンストップで素早く提供・対応できることが強みです。

対応できるプラットフォームも数億人規模のユーザーを抱えるプラットフォームを中心に、最適なプラットフォームを選定し、コンテンツにおいても、単なる3Dモデルの提供にとどまらず、教育に特化したコンテンツ、eスポーツとの連携などターゲット層に合わせた展開も行っております。今後もゲーム・メタバースの最前線を走り続けることを目指しております。







