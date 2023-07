[浦安D-Rocks]



平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度、2023-24シーズンの新加入選手(追加)を下記の通りお知らせいたします。





【新加入選手】







■新加入選手コメント

HO 濱野 隼也(ハマノ シュンヤ)





この度、新しくチームに加わりました濱野隼也です。

素晴らしい環境で素晴らしいメンバーとラグビーできることに今からワクワクしています。

セットプレーと激しいプレーでチームの勝利に貢献し、チームを盛り上げられるように頑張ります!

Div1昇格に向けて共に頑張りましょう!応援よろしくお願いします!







SH カール・キーン(Karl Keane)





I am truly grateful and thankful for the Urayasu D-Rocks giving me an opportunity to continue living my dream.

I’m extremely excited to get to Japan and begin learning from some of the best coaches and players in the rugby world. Arigato Gozaimasu!

(日本語訳)

この度は私の夢を叶えてくださった浦安D-Rocksの関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

日本に来て、ラグビー界で最高のコーチや選手から学べる機会をいただけることをとても嬉しく思っています。ありがとうございます!





■シアトル・シーウルブズとは

2017年に創設されたプロリーグ メジャーリーグラグビー(MLR)に所属しているラグビーチームであり、2017年に創設され、2018年、2019年と連覇を飾った全米チャンピオンチームです。ホームスタジアムはシアトルの南にあるタクウィラ市のスターファイアー・スポーツとなります。





シアトル・シーウルブズ チームロゴ







2021年にはNTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安に所属していた当時の在籍選手の派遣や、トレード移籍を視野に入れた交流など、浦安D-Rocks設立(再編)前から日本ラグビー界との繋がりはありましたが、今回MLRチームからの移籍についてリーグワン初の取り組みとなります。

今後も浦安D-Rocksは、Div1昇格に向けた強化のみならず、チームのさまざまな価値を高めていく取り組みを行っていきます。





※新シーズンの体制については別途ご案内いたします。



