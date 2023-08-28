チャ・ウヌ、CIX出演イベント！Global K-Conte…
［韓国観光公社 東京支社］
2023年10月14日(土)ソウル Universal Art Centerにて開催
韓国文化体育観光部及び韓国観光公社は、「2023～2024 韓国訪問の年」を記念し、「Global K-Contents Festa」を無料で開催いたします。魅力的な韓国の伝統公演と人気K-POPアーティスト「CIX」の公演や、2023～2024韓国訪問の年の広報大使チャ・ウヌさんのトークコンサート等、多彩なプログラムを用意いたします。
＜イベント概要＞
■イベント名：Global K-Contents Festa 「One Fine Day in October」
■出演：チャ・ウヌ、CIX等
■日時：2023.10.14(土) 14:00～(入場13:30)
■場所：ソウル Universal Art Center
■申込みリンク（JTBアクセスツアー）：
https://jtb-entertainment.net/tour/2023/global_k-contents_festa/
※日本からはJTBのアクセスツアーでのみ参加可能
※チケットのみの販売なし
申込み締め切り：9月3日(日) 23:59まで
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/28-18:16）
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