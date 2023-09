[株式会社VEATM]

株式会社VEATM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋本忠則)が展開するトレーニングウェアブランド「VEATM(ビートム)」は、本日2023年9月15日(金)、カレッジスタイルをテーマにした9月新コレクションを計7点発売いたします。







「VEATMからはじめよう。VEATMで一歩前へ。」





「VEATM」は、”THE ONLY ONE WHO CAN BEAT ME IS ME.「自分に勝てるのは自分だけ」”をコンセプトにした、着用が楽しみになるトレーニングウェアブランド。ストイックなトレーニーだけではなく、普段あまり運動をしない方も、明日はカラダを動かしたくなるような、モチベーションの「きっかけ」を作るブランドです。



ABOUT VEATM:https://veatm.com/pages/aboutveatm



学生トレーニー必見!カレッジスタイルの新作がお買い求めやすい価格で登場!





今回発売する新作コレクションは、カレッジスタイルで、日常使いもできる計7点がラインナップ。キャッチコピーである「VEATMからはじめよう。VEATMで一歩前へ。」の通り、普段トレーニングをされている方もされていない方も含めて、幅広い年齢層の方に着用いただくことでモチベーションのきっかけを作れるよう活動をしています。



今回は、多くの学生にVEATM商品を手に取ってほしいという想いから、人気シリーズの4型【SHORT SLEEVE SLIM T-SHIRT】【SHORT SLEEVE BIG T-SHIRT】【NO SLEEVE TOPS】【YBACK TANK TOP】をキャンペーン価格一律4,580円(税込)で販売いたします。チームロゴをイメージした「VM」デザインがフロントロゴにプリントされているアイテムや、カレッジスタイルを意識したカーキやアイボリーといった秋らしいカラーの商品を展開。トレーニングはもちろん、タウンユースとしてもご利用いただけます。



さらに、季節の変わり目の肌寒くなるタイミングにぴったりの【SWEAT CREW NECK PULLOVER】もしくは【SWEAT FULL ZIP HOODIE】と【SWEAT LONG PANTS】については、同色の上下と組合せで期間限定のセットディスカウント10%OFFで販売いたします。涼しくなり、トレーニングもしやすくなる時期。オンオフともに着用しやすくなったVEATMのアイテムを身につけて、トレーニングをお楽しみください。





September 2023 新コレクション一覧





VEATM 2023 SEPTEMBER COLLECTION:

https://veatm.com/blogs/feature-4/veatm-2023-september-collection



VEATM SPECIAL CAMPAIGN VOL.5:

https://veatm.com/blogs/feature-4/veatm-special-campaign-vol-5





<September 2023 セットディスカウント>

SWEAT CREW NECK PULLOVER×SWEAT LONG PANTS

24,200円(税込) → 21,780円 10%OFF



SWEAT FULL ZIP HOODIE×SWEAT LONG PANTS

25,300円(税込) → 22,770円 10%OFF







<SWEAT CREW NECK PULLOVER>



季節の変わり目の肌寒くなる時はもちろん、基本的に全シーズンご利用いただけるトレーニングウエアトップス。

生地はヘビーウェイトのスウェット素材を使用、肌になじむ綿100%素材で着心地は抜群。

デザインはカレッジ調で仕上げ、フロントにはフロッキープリントを使用、襟にはVEATMオリジナル刺繍をあしらったデザインがアクセントに。

サイズ展開:S、M、L、XL

カラー:KHAKI、BLACK

価格:¥12,100(税込)





<SWEAT FULL ZIP HOODIE>





生地はヘビーウェイトのスウェット素材を使用、肌になじむ綿100%素材で着心地は抜群、フードはしっかりと形状が維持できる2枚仕立て。

デザインはカレッジ調に仕上げ、フロントにはチームロゴをイメージしたVMデザインをプリント、袖にはVEATMロゴ刺繍を入れアクセントに。

肌寒い季節のトレーニングにも、タウンユースとしてもご利用いただけます。

サイズ展開:S、M、L、XL

カラー:KHAKI、BLACK

価格:¥13,200(税込)





<SWEAT LONG PANTS>



伸縮性に優れていて動きやすい、ゆったりとしたシルエットながらも肌になじむ綿100%素材で履き着心地は抜群、生地はヘビーウェイトのスウェット素材を使用。

デザインはカレッジ調に仕上げ、フロントにはチームロゴをイメージしたVMデザインをプリント、バックデザインの膝裏にはVEATMコンセプト「The only one who can beat me is me」をプリント。

サイズ展開:S、M、L、XL

カラー:KHAKI、BLACK

価格:¥12,100(税込)





<SHORT SLEEVE SLIM T-SHIRT>





生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタンの素材を使用、運動時、縫製部分の当たりが気にならず動きを妨げない仕様で一日中快適に着られる。ディティールは肩から首元へのカットラインを入れることにより肩回りが大きく見え、脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用。

デザインはカレッジ調に仕上げ、普段使いもしやすいスタイル、フロントにはアーチスタイル、バックにはチームロゴをイメージしたVMデザイン、袖にはVEATMロゴを刺繍したデザインがアクセントに。



サイズ展開:S、M、L、XL

カラー:KHAKI、BLACK、IVORY

価格:定価 6,990円(税込) → 4,580円(税込) <SPECIAL PRICE>





<SHORT SLEEVE BIG T-SHIRT>





VEATM定番のビックシルエットTシャツ、筋トレやワークアウト用のトレーニングウエアとしてはもちろん、普段着用としてもご利用いただけます。デザインはカレッジ調に仕上げ、フロントにはチームロゴのVMデザインを配置、バックにはVEATMコンセプト「The only one who can beat me is me」をプリント。

生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタンの素材を使用。ディティールは肩から首元へのカットラインを入れることにより肩回りが大きく見え、脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用。



サイズ展開:S、M、L、XL

カラー:KHAKI、BLACK、IVORY

価格:定価 6,990円(税込) → 4,580円(税込) <SPECIAL PRICE>



<NO SLEEVE TOPS>





袖が無く動きやすくトレーニング時にも快適なアイテム、生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタンの素材を使用。

デザインはカレッジ調に仕上げ、フロントにはチームロゴをイメージしたVMデザインをプリント、バックには縦ラインデザインでVEATMネームをプリントしよりスタイリッシュに。ディティールは肩から首元へのカットラインを入れることにより肩回りが大きく見え、脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用。





サイズ展開:S、M、L、XL

カラー:KHAKI、BLACK、IVORY

価格:定価 6,990円(税込) → 4,580円(税込) <SPECIAL PRICE>





<YBACK TANK TOP>





Y字のカッティングが特徴の着心地抜群のYバックタンクトップ。ストレスを感じさせない緩やかなデザインが拘り。カッティングはトレーニング時の快適性を高め背中から肩にかけてより大きく見えるこだわりのシルエット。脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用。

デザインはカレッジ調に仕上げ、フロントにはVEATM初のフロッキープリントを使用、生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタンの素材を使用。



サイズ展開:S、M、L、XL

カラー:KHAKI、BLACK、IVORY

価格:定価 5,990円(税込) → 4,580円(税込) <SPECIAL PRICE>





会社概要





会社名:株式会社VEATM

設立:2022年11月7日

代表者:代表取締役 橋本忠則

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-4-7 エルム青山3F

事業内容:フィットネスアパレルブランド

資本金:1,000万円

URL :https://veatm.com



