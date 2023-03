[Metap Inc.]





元素騎士Online(日本代理会社 株式会社ウインライト 本社:東京都墨田区、代表取締役社長:藤本 勝寛)は、株式会社ユニメディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:末田 真)とパートナー連携し、共同でGENSOメタバース内にふるさと納税サービス「元素騎士Online ふるさと納税(仮称)」を提供することで合意しました。



GENSOメタバース内でふるさと納税を行うと、返礼品として元素騎士NFTをもらえる取り組みを行っていきます。また提供する自治体も続々参加する予定です。

その他にも両社でのシナジーを活かした様々な取り組みを展開していく予定ですので、楽しみにお待ちください。



サービス開始は2023年4月頃を予定しておりますが、新たな情報等につきましては、随時お知らせさせていただきますので、今後の展開に是非ご期待ください。



今後とも元素騎士プロジェクトをよろしくお願いいたします。





~ユニメディアとは~

スピード感のある事業を創出するため、DNAである成果報酬型にこだわり、企業のリスクを限りなくゼロにしてデジタルイノベーションをおこなう「成果報酬型オープンイノベーションカンパニー」です。社会のオープンイノベーションにしっかり対応することで、お客様の「事業の成功」にコミットしてまいります。



【ユニメディア 会社概要】

社名 :株式会社ユニメディア(https://unimedia.co.jp)

本社 :東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル6階

設立 :2001年4月20日

資本金 :50,000,000円

事業概要:デジタルイノベーション事業



◆元素騎士Online とは





2012年台湾にて「Game of the year金賞」を受賞し、累計800万ダウンロードを超えるゲームの新作「元素騎士オンライン - META WORLD - 」メタバースとして2022年12月1日よりサービスを開始しました。

本作ではブロックチェーンを用いることで、ファンタジー世界における経済圏の実現し、現実世界の価値を超えうる新たな空間・体験・エンターテイメントのご提供を目指します。





