DApp開発インフラ「Bunzz」を運営するBunzz pte ltd(シンガポール、代表:圷 健太、 以下「Bunzz」)は、Web3/ブロックチェーン領域に参入したいエンタープライズに向け、事業の立ち上げのコンサルティングとシステム開発、PoCの実施を支援するサービス「Bunzz for Enterprise」の提供を開始いたしました。





Bunzz for Enterpriseとは?





「Bunzz for Enterprise」は、アジア最大級のweb3アプリケーション開発インフラ「Bunzz」が提供する、企業向けWeb3/ブロックチェーン関連事業のシステム開発支援サービスです。下記のような課題をお持ちの企業様に最適です。



サービス特設サイトはこちら: https://enterprise.bunzz.dev/ja





Bunzz for Enterpriseのサービスラインナップ







1.Web3事業コンサルティング

・Web3、ブロックチェーン領域のキャッチアップ・リサーチフェーズにある企業や、具体的な事業構想を固めたい企業に向け、web3ドメインエキスパートの視点と知見からコンサルティングを行います。ビジネス上必須となる業界知識や成功事例などを通じてケーパビリティの獲得を伴走支援します。

・事業のアウトライン設計をサポートし、国内外のWeb3の最新トレンドキャッチアップや特定のテーマに関するリサーチにも対応します。



無料相談はこちら(先着10社): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHXiTJFNOfh633UrhbR6um2nB0SKyCLs1EaALB_gel3PPudQ/viewform



2.Web3事業のシステム開発

・Web3事業のシステム開発に対応できる人材や提携先が不足している企業へ向け、BunzzのWeb3エンジニアチームが開発をサポートします。アジア最大級の開発インフラ「Bunzz」が蓄積してきた200種類以上のスマートコントラクトのテンプレートも利用可能。

・スマートコントラクトのスクラッチ開発の他、フロントエンド、バックエンドにも対応。

・セキュリティ監査やスマートコントラクト管理ツールも提供。



3.Web3事業のPoC開発

・実証実験を行いたい企業に向け、PoCにおける要件定義から実行までをワンストップでサポートします。

・200種類以上のスマートコントラクトモジュールを利用することで、短期間での実証実験も可能です。



4.技術的に高度なWeb3事業の研究開発

AGI×Web3、MEV、Intent、AA等、技術的に高度で先端領域に該当するWeb3事業やプロダクトを開発するための人材やナレッジを補強したい企業に、研究開発のためのリサーチと開発をサポートします。





サービスに関する詳細、お問い合わせ





お問い合わせフォームはこちら

サービス特設サイトはこちら

https://enterprise.bunzz.dev/ja





当社Bunzzについて





2019年創業のweb3特化のスタートアップ



上場企業へのプロダクトM&Aの実績あり



メンバー:10名



プラットフォーマーとしての開発力とweb3のドメイン知識が強み



15,000人以上のweb3開発者が利用するアジア最大級の開発プラットフォーム「Bunzz」を提供



Bunzzからブロックチェーン上に記録されたDAppプロジェクトの数は4500を突破





会社概要はこちら: https://enterprise.bunzz.dev/ja#page-7



当社のアワード受賞歴





経産省主催「ブロックチェーンハッカソン 2019」コンピュータ・ソフトウェア協会賞、副賞

東京都主催「世界発信コンペティション」にて革新的サービス特別賞を受賞

B Dash Crypto web3 pitch2022にて優勝

日本最大級のスタートアップピッチイベント「Divers」ファイナリスト

Global Brain主催アクセラプログラム「XLIMIT」1st Batch採択企業

日経BP「スタートアップス」にて「VC・CVCが選んだ92社」にノミネート

総務省後援『ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020』審査委員会賞

『Unicorn Pitches Japan』 ブロンズ受賞





先着10社に1時間の無料コンサルティングを提供





当社は、申込みフォームから応募頂いた企業の中から、先着10社に1時間の無料コンサルティングを提供いたします。Web3/ブロックチェーン領域への参入を検討している企業様は、この機会にぜひご応募ください。



お問い合わせはこちら

企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-13:16)