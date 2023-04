[DreamHack Japan実行委員会]

DreamHack Japan 実行委員会は、2023年5月13日(土)・14日(日)に幕張メッセで開催されるEsportsをはじめ、音楽ライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツ、新しいプロダクトの展示などを複合的に展開するエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて、新たに第6弾となるゲームステージ企画、出演アーティスト、およびBYOCエリアの企画情報を解禁します。













第6弾追加発表コンテンツ 概要



【LIVE AREA (イベントホール)】





VALORANT「VALORANT 女性プレイヤーエキシビションマッチ」開催決定

リーグ・オブ・レジェンドのエキシビションマッチが開催決定

EA SPORTS FIFA23 「FIFA 23 影山優佳チームvs岡崎体育チーム」開催決定

ストリートファイター6「ストリーマーエキシビションマッチ」開催決定

LIVE AREAのアーティストとして「7ORDER」「THE JET BOY BANGERZ」 「KID PHENOMENON」「WOLF HOWL HARMONY」が出演決定



【ACTIVITY AREA - STAGE R】





VALORANT「ぶいすぽっ!VALORANT紅白戦 Presented by GALLERIA」開催決定

人気YouTube番組「ゲームさんぽ」とのコラボステージが開催決定



【ACTIVITY AREA - STAGE L】





マルチプレイTPSゲーム「SYNCED (シンクド)」のステージ企画が実施決定

リーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 SCOUNTING GROUNDS」出演ゲスト決定

レインボーシックス シージ「R6S DREAM SHOWDOWN 2023」出演ゲスト決定



【BYOC】





アジア最速で「Counter-Strike 2」を体験できるプレイゾーンがBYOCエリアに登場





<LIVE AREA: 5月13日> VALORANT「VALORANT 女性プレイヤーエキシビションマッチ」開催決定!







<企画概要>



コーナータイトル:VALORANT 女性プレイヤーエキシビションマッチ

コーナー説明:VALORANTが大好きな坂道グループメンバー、アーティスト、タレント、ストリーマーに加え、ZETA DIVISIONのGCメンバーが勢揃い!2チームに分かれて熱き戦いを繰り広げます!

出演者:岩本蓮加(乃木坂46)、吉田綾乃クリスティー(乃木坂46)、丹生明里(日向坂46)、CHiCO、十束おとは、yunocy、ZETA DIVISION VALORANT GC(suzu、aco、Moco、romia、KOHAL)

実施日:5/13(土)

実施会場:幕張メッセ イベントホール(Live Area)





<LIVE AREA: 5月14日> ストリートファイター6「ストリーマーエキシビションマッチ」開催決定!







<企画概要>



コーナータイトル:ストリートファイター6 ストリーマーエキシビションマッチ

実施日:5/14(日)

実施場所:幕張メッセ イベントホール(Live Area)





<LIVE AREA: 5月14日> EA SPORTS FIFA23 エキシビションマッチ 「FIFA 23 影山優佳チームvs岡崎体育チーム」 開催決定!







<企画概要>



コーナータイトル:FIFA 23 影山優佳チームvs岡崎体育チーム

コーナー説明:影山優佳率いる一夜限りのドリームチームと、岡崎体育率いる『サンドバッグスFC』が11vs11でガチンコ対決!

出演者:影山優佳(日向坂46)、岡崎体育 他

実施日:5/14(日)

実施会場:幕張メッセ イベントホール(Live Area)





<LIVE AREA> 「7ORDER」、「THE JET BOY BANGERZ」 「KID PHENOMENON」「WOLF HOWL HARMONY」がDreamHack Japanに参戦!



<Live Area>では、2日間に渡って多数のアーティストが登場し、圧倒的なクオリティのステージライブでDreamHackの音楽体験をお届けします。今回新たに「7ORDER」と、「THE JET BOY BANGERZ」 「KID PHENOMENON」「WOLF HOWL HARMONY」の出演が決定。ゲームと音楽によるエンタテインメント体験を更に盛り上げます。



7ORDER

安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央の7人により2019年5月に始動。

「バンド」と「ダンス」、2つのパフォーマンス・スタイルを自由に行き来し唯一無二のエンターテインメントをセルフプロデュースする7人組アーティスト。

個々でも俳優、声優、映画プロデューサー、ファッションデザイナーなど音楽以外でも積極的な表現・創作活動を行っている。

2023年3月8日(水)に3rdアルバム『DUAL』をリリース。

また、4月9日(日)仙台サンプラザホールを皮切りに、6月3日(土)・4 日(日)武蔵野の森総合スポーツプラザまで、全国ホール&アリーナツアー『7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL』を開催中。



https://7orderproject.com/



※当日は阿部顕嵐を除いたメンバー6名での出演となります。予めご了承ください。





“iCON Z STAGE”

KID PHENOMENON/THE JET BOY BANGERZ/WOLF HOWL HARMONY

応募総数 約48,000人。TV番組で放送され大きな話題となった、LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z ~Dreams For Children~」から生まれた3組のパフォーマンス&ボーカルグループ。それぞれ豊かな個性と確かなパフォーマンス力を持ち合わせ、未来のシーンを背負う存在を目指す。



<ACTIVITY AREA - STAGE R:5月13日>

VALORANT「ぶいすぽっ!VALORANT紅白戦 Presented by GALLERIA」開催決定!









圧倒的パフォーマンスと安定性を誇るゲーミングPC『GALLERIA』は、次世代バーチャルeスポーツプロジェクト 「ぶいすぽっ!」との配信イベント「ぶいすぽっ!VALORANT 紅白戦 Presented by GALLERIA 」を、2023年5月14日(日)のDreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIAのSTAGE Rにて開催します。詳細は後日、GALLERIAからの速報をお待ちください。



<イベント概要>

· イベント名称:ぶいすぽっ! VALORANT 紅白戦 Presented by GALLERIA

· 配信日時:2023年5月14日(日)15:00~20:00

· 使用タイトル:VALORANT

· 公式配信

o ぶいすぽっ!公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCuI5XaO-6VkOEhHao6ij7JA

o GALLERIA 公式 Twitch(ミラー配信)

https://www.twitch.tv/galleria_gm

· 配信タグ:#ぶいすぽVALORANT紅白戦 #ガレリア

· 提供:GALLERIA (サードウェーブ)

· イベント運営:E5esports Works



<ACTIVITY AREA - STAGE R:5月13日>

人気YouTube番組「ゲームさんぽ」とのコラボステージ開催決定!







YouTubeで多くの人気を集める動画番組企画「ゲームさんぽ」とのコラボステージの開催が決定しました。



今回は「ゲームさんぽ」でお馴染みの藤村シシン氏(古代ギリシャ研究家)、いいだ氏 (ゲームさんぽ)、マスダ氏 (ゲームさんぽ)の3名をお迎えして、人気シリーズ『古代ギリシャ研究家と歩く「アサクリ」の世界』の特別編を、DreamHack Japan Presented by GALLERIAのSTAGE Rにて開催いたします。2000年の時を越え、古代ギリシャ人たちの"生き様"を目撃しましょう。



<企画概要>



コーナータイトル:古代ギリシャ研究家と歩く「アサクリ」の世界 特別編

コーナー説明:専門家が独自の視点でゲームの世界を語りおろす「ゲームさんぽ」特別編!古代ギリシャ研究家 藤村シシン氏が「アサシン クリード オデッセイ」の世界を語り尽くします!

出演者:藤村シシン(古代ギリシャ研究家)、いいだ(ゲームさんぽ)、マスダ(ゲームさんぽ)

実施日:5月13日(土)

実施会場:Stage R - Activity Area -





<『アサシン クリード オデッセイ』とは>

本作は、アテナイやスパルタなどの都市国家が全盛を極めていた古代ギリシアのオープンワールドを舞台とした、アクションアドベンチャーRPGゲームです。スパルタの英雄の血脈を引く主人公は、壮大な冒険を経て、世間に疎まれる傭兵からギリシアの英雄へと成り上がり、自身の過去に隠された真実を解き明かします。神々と人間とが作り上げ、争いに引き裂かれた混沌の世界で、古代ギリシアの偉人たちと出会い、西洋文明が形成されて行く歴史の一ページを追体験しよう。



<ACTIVITY AREA - STAGE L:5月14日>

2023年夏発売予定のSFシューターゲーム「SYNCED」がDreamHack Japanに参戦!







<出展内容>



5月13日(土)、14日(日)の両日、Free Playエリアにて『SYNCED(シンクド)』の最新バージョンがプレイできます。

5月14日(日)ステージLにてゲストを招いて『SYNCED(シンクド)』の実機を用いて本作の魅力をお届けするスペシャルステージをお届け予定です。ゲストや詳細に関しては後日発表します。

オンライン、オフライン両方のユーザー様に向けたキャンペーンを実施予定です。詳細は後日発表します。





<『SYNCED(シンクド)』とは>

NExT Studios制作の『SYNCED(シンクド)』は、3人称視点のシューターに「敵であるナノを自分にシンクロして武器化させ、ほかの敵と戦う」という新たな要素を追加し、プレイヤーに新たな体験を提供する、基本プレイ無料のSFシューターゲームです。ローグライクでありルーターシューターでもある本作は、ソロもしくは3人チームでPvPやPvE、キャンペーンなど様々なモードを繰り返し楽しめます。



<『SYNCED』製品概要>

タイトル :『SYNCED(シンクド)』



ジャンル :マルチプレイSFシューターシューティングゲーム



プラットフォーム :PC、PlayStation5、Xbox Series X/S



配信日時 :PC…2023年夏

コンソール…2023年

価格 :基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

公式サイト : https://www.syncedthegame.com

Steamページ : https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/

Twitter : https://twitter.com/SYNCED_JP

YouTube :https://www.youtube.com/@syncedjp

Discord :https://discord.gg/rbHPeAUwZp

権利表記 :(C)2023 Proxima Beta. All Rights Reserved



<ACTIVITY AREA - STAGE L:5月13日>

レインボーシックス シージ「R6S DREAM SHOWDOWN 2023」の決勝イベントの出演ゲストが決定!







5月13日のステージLにて開催予定の「R6S DREAM SHOWDOWN 2023」オフライン決勝の出演ゲストが決定しました。レインボーシックス シージの日本とアジア地域のプロチームがBO3で対戦を繰り広げる本企画では、MCに野々宮ミカさん、実況解説にOkayamaさん、ともぞうさん、CrazyPapiyoNさんをお招きして決勝の熱狂をお届けします。レインボーシックス シージ Esportsファンにとっては見逃せないイベントになること必須です。



<イベント概要>

大会名称:R6S Dream Showdown 2023

開催日程:2023年5月13日(土)16:30-20:30

開催場所:STAGE L -ACTIVITY AREA-



<出演者>

MC :野々宮ミカ https://twitter.com/nonomiyamika

実況・解説:Okayama https://twitter.com/TDokayama

:ともぞう https://twitter.com/tom85y

:CrazyPapiyoN https://twitter.com/CrazyPapiyooooN



<ACTIVITY AREA - STAGE L:5月14日>

リーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 SCOUTING GROUNDS」の決勝イベントの出演ゲストが決定!







5月14日にSTAGE Lにて開催予定の「LJL 2023 SCOUTING GROUNDS」オフライン決勝の出演ゲストが決定しました。LoLの日本公式プロリーグLJL (League of Legends Japan League)の実況・解説でおなじみのJaegerさんとRecruitさんのほか、MCにタケトさん、清川麗奈さんをお招きして決勝を盛り上げます。



次世代のLJLスター選手を目指す若手選手達が、仲間と力を合わせて観客の前で歓声を浴びながらプレイする姿をぜひ応援ください!



<イベント概要>

大会名称:LJL 2023 Scouting Grounds

開催日程:2023年5月14日(日)

開催場所:STAGE L -ACTIVITY AREA-



<出演者>

MC:タケト、清川麗奈

実況:Jaeger(イェーガー)

解説:Recruit(リクルート)



<BYOC>

アジア最速で「Counter-Strike 2」を体験できるプレイゾーンがBYOCエリアに登場!







DreamHack Japan Presented by GALLERIAのBYOCエリアにて、2023年夏リリース予定のオンライン対戦マルチプレイFPS「Counter-Strike 2」をアジア最速で体験プレイいただけるエリアの設置が決定したことをお知らせいたします。



<ゲーム概要>

『Counter-Strike 2』はCounter-Strike史上最大の技術的飛躍であり、今後数年間にわたる新機能とアップデートを約束するものです。

すべての新機能は、ゲームが正式にリリースされる今年夏に公開予定ですが、その第一歩として、本日より一部のCS:GOプレイヤーを対象とした『Counter-Strike 2』限定テストがスタートします。この夏、『Counter-Strike 2』は『CS:GO』から無料でアップグレードされます。今から装備を選び、スキルを磨いて、次の展開に備えましょう!



公式HP:

https://www.counter-strike.net/cs2



※Counter-Strike 2の体験プレイには<BYOC Tickets>の購入が必要です





第2弾先行チケット販売も2月24日(金)から好評発売中!



【チケット先行販売情報】

チケットサイト[日本]:https://w.pia.jp/t/dreamhack/

チケットサイト[海外]:https://w.pia.jp/a/dreamhackjapan22eng/

販売期間:2023年2月24日(金) 18:00 ~ 4月20日(木) 23:59



ローソンチケット、イープラスでも先行受付中!なお、<BYOC Tickets>と<Live & Activity Area Tickets「自由席」>のお取り扱いはございませんので、上記チケットぴあをご利用ください。



【ローソンチケット】https://l-tike.com/dreamhackjapan/

【イープラス】https://eplus.jp/dreamhackjapan/





「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」 概要



日程:2023年 5月13日(土)-14日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催:DreamHack Japan 実行委員会

冠協賛:株式会社サードウェーブ

協賛:インテルコーポレーション / モンスターエナジー



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」

公式サイト http://dreamhackjapan.com/

公式Twitter https://twitter.com/DreamHackJapan

公式Instagram https://www.instagram.com/dreamhackjapan/

公式TikTok https://www.tiktok.com/@dreamhackjapan

コンセプトムービー https://youtu.be/DUx4vQq2nhY







「DreamHack Japan」とは



1994年、「DreamHack」はスウェーデンで初めて開催されました。以来、eスポーツの成長と発展を促進し、常にエンタテインメント・マーケットのファンたちをアクティベートし、新しいカルチャーを作り続けながら世界中へと展開してきました。



その「DreamHack」が、2023年、ついに日本上陸を果たします。



「DreamHack」は、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントです。Esportsやゲーム、アニメ・カルチャーから広がるコスプレ、トークショー、実況中継などのイベント。最新のIPやギアが紹介され、体験できる数々の展示ブースなど、さまざまなコンテンツが有機的に繋がり構成されていきます。



*「DreamHack」はゲームとeスポーツ業界を先導するESL FACEIT Groupのエンタテインメントゲーミング・フェスブランドです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/15-18:16)