[学校法人大阪キリスト教学院]

~世界へつながる、きりたんの“こども未来クリスマス”~



大阪キリスト教学院・大阪キリスト教短期大学(所在地:大阪市阿倍野区、理事長:根岸正州、学長:山本淳子)は12月22日(金)~24日(日)の日程で、本学キャンパスを会場にクリスマスイベント「Green Xmas Market 2023 for SDGs」を開催します。初開催となった昨年に引き続き、SDGsと地域連携を大切にしながら、こども連れでも安心して来訪できるイベントとして規模を大幅に拡大し開催します。今年は日本初となるダンススキルで審査しない、多様性をテーマにしたダンスコンテスト開催します。

(イベント詳細: https://www.occ.ac.jp/christmas2023/)









■開催概要

イベント名 : Green Xmas Market 2023 for SDGs ~世界へつながる、きりたんの“こども未来クリスマス”~

開催日時 : 12月22日(金)~12月24日(日) 13:00~20:00 ※実施日によって多少前後する可能性あり

会場 : 大阪キリスト教短期大学キャンパス (〒545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-3-61)

アクセス : 大阪メトロ谷町線「阿倍野」駅 徒歩10分

阪堺上町線「松虫」駅 徒歩3分

JR大阪環状線、大阪メトロ御堂筋線「天王寺」駅 徒歩17分

大阪メトロ堺筋線、南海電鉄本線・高野線「天下茶屋」駅 徒歩15分

近鉄「大阪阿部野橋」駅 徒歩15分

参加費 : 無料

主催 : 学校法人 大阪キリスト教学院

公式サイト: https://www.occ.ac.jp/christmas2023/

申込方法: https://greenxmasmarket2023forsdgsosaka.peatix.com/

※来場には事前予約が必要です

※会場および周辺に駐車場の用意はありません。公共交通機関によるご来場をお願いします。





■グリーンクリスマス開催の背景

クリスマスはキリスト教にとって歴史あるとても重要な行事ですが、近年、その環境負荷の高さが問題になっています。本学では、イベントで使用するエネルギーや容器などへの配慮は当然のこととして、海外の十分な教育を受けられないこどもたちや、貧困や食糧不足の問題を直面するこどもたちに、このイベントを通じて、多くの貢献をしていくことを目指しています。

また、今年から大阪キリスト教短期大学にはアジアを中心に多くの留学生が入学したこともあり、言語や文化の壁を超えて更に多様でグローバルなイベントへと拡大開催することとなりました。本イベントを通じて多くの方々が、クリスマスという文化に触れながら、世界の課題、地球の未来のことを考える機会になることを心より願ってイベントを開催します。





日本初*ダイバーシティ&インクルージョンをテーマにしたダンスコンテスト





多様性とD&Iをコンセプトにした、日本で初めてのこどもから大人まで楽しめるダンスコンテストを12月24日に開催します。ダンスのスキルだけではなく、ダンスの楽しさや個性を表現しているチームに賞が贈られます。著名なダンサーも審査員、ゲストダンサーとして出演します。

(*国内主要クリスマスイベントに関するHPより、本学が調査。)





ゲスト審査員 兼 ゲストダンサー





ginjiro

15歳からHIPHOPを学び、その後Jazzダンスやバレエを学ぶ。アクロバティックなダンスを得意とし、ダンサーとして舞台出演などの活動をする傍ら、TikTokをはじめ、「背中男」のネタがバズり、2023年7月現在190万人のフォロワーを獲得。現在はTikTokerとしての活動に力を入れ、さまざまな企業のプロモーション動画コンテンツや振付のクリエーションを行いながら、アーティスト活動をしている。

https://www.tiktok.com/@ginjiro_koyama









大畑楽歩

アテトーゼ型脳性まひ者で、整理収納アドバイザーでダンサー。アメリカのドーマン法という過酷なリハビリに取り組み、「奇跡の少女!驚異の回復」などと当時のメディアで大々的に取り上げられる。現在は、ダンサーとしても活動中。著者に「三重苦楽~脳性まひで、妻で母~」がある。









ゲストMC





近藤夏子

2歳からピアノを始め、高校卒業後大阪で本格的に音楽活動を始める。ストリートライブで注目を集め、2010年メジャーデビュー。立ってキーボードを激しく叩くライブパフォーマンスで大きな話題を集めた。 現在は、テレビやラジオで多数のレギュラー番組を持ち、 タレントとしても精力的に活動中。「シンガーソングライター」の枠を超えて、 近藤夏子にしか出来ないマルチな才能で活動を続けている。











TAKE-C

2000年からDANCERとしてのキャリアをスタートさせ関西に留まらず全国のダンサーと鎬を削り、様々な実績を積んできた。現在もプレイヤーとして活躍する側、アジアを中心にSHOW,JUDGE,WORK SHOP等勢力的に活動している。また、自身の地元である神戸にて兵庫県ストリートダンス振興団体29smokeyを立ち上げ、イベント主催、舞台制作、アパレルブランド、映像制作、次世代ダンサーの育成等、常に兵庫のストリートダンスシーンを牽引している。





イベント名 : きりたんリズムフェスティバル!ダンスコンテスト つながろう~多様な個性を表現できる世界へ~

開催日時 : 12月24日(日) 開場12:30 開演13:00 終演16:30

場所 : 大阪キリスト教短期大学キャンパス 5号館2F講堂

出場料/入場料: 無料

企画/制作 : 日本リズムダンス・スポーツ協会

イベントHP. :https://www.occ.ac.jp/christmas2023/dance/

※ダンス出場枠が定員に達し次第締め切ります



SDGsの取り組み





リサイクル紙容器「ホッかる」を使用

飲食を提供するマーケットでは、大阪府東大阪市に本社を構える株式会社 秀英のリサイクル紙容器「ホッかる」を採用し、SDGs達成目標「12 つくる責任つかう責任」を果たします。



リサイクル弁当容器『ホッかる』の捨て方

1, ふちを内側に折り込み、穴に指を突っ込む

2, フィルムを剥がし、つまんで引き抜く

3, 外側ののり代を剥がして展開する

4, 展開した容器は紙のリサイクルボックスに捨てる



カンボジア無償保育園の運営資金

クリスマスマーケットの売り上げの一部は、学校法人大阪キリスト教学院がカンボジアの首都プノンペンにした無償保育園の運営資金として使用させて頂きます。



クリスマスチャリティ

昨年好評だったこども服のリサイクル、絵本の無償提供を今年も開催します。



100%再生可能エネルギー

イベントの使用電力は100%再生可能エネルギーを使用します。



多様性を認め合えるダンスイベントを開催

言語や宗教の壁を越え、多様性を認め合えるダンスイベントを開催します。



まちづくりに貢献

地域と連携しながら、地域に新たな活力を生み出すまちづくりに貢献します。







クリスマスマーケットとワークショップ





飲食・物販を合わせて10店舗以上の出展、ワークショップは1日最大18店舗が出展予定です。クリスマスを代表する焼き菓子のシュトーレンやクリスマス雑貨の販売はもちろん、クリスマスモチーフの和菓子作り体験などもいます。



飲食店出展一覧

※各店、出展日程が異なりますので詳しくは特設サイトにてご確認ください。





THE MARKET

ご近所を素敵に!Good Neighbors。オーガニック野菜とお肉を豪快かつシンプルに調理したプレートや、粉・塩・水だけで作る自家製酵母のサワードウ(パン)を中心に、コーヒーや焼き菓子などをご用意



BURGER FUJINO

国産牛パティ、自家製トマトソース、サワードウブレッドバンズを使用したこだわりのハンバーガー屋♪





Bar de Espana risa risa



楽しさを届けるスペインバル!リサリサ。スペイン風唐揚げやパエリア、ホットワインもご用意



パクチーポクチー

オリジナルワールド全開の多国籍料理をお届け!自家製のパンチェッタや、スパイスやハーブなどで作ったオイルでマリネしたお肉やお魚など、アジアの屋台のよう様な刺激的な味付けのお料理をご用意





SPICE STAND 556

あなたの生活にスパイスを!チキンココナッツカレーとBEEFキーマの2種あいがけプレートとジャークチキンオーバーライスが定番メニュー。クラフトビールやスパイスを使用したデザートメニューも♪





Goto Market

数種類のさつまいも、食べ比べ!紅はるか・シルクスイート・安納芋・なると金時(里むすめ)・紅はるか(甘太くん)など、厳選しました美味しいお芋をご用意





きなり堂 by Maison ecru

国産小麦を使ったスコーンやマフィンなどの焼き菓子を販売





アジアンビストロ スパイス

中国、タイ、ベトナムなどアジアの国の料理にスパイスでアレンジを効かせたオリジナル料理が楽しめるお店





ピックポン食堂

チェンマイ名物カオソーイ!タイ北部の街、チェンマイの郷土料理、カオソーイを作っています! ココナッツカレーラーメンです。 濃厚スープは一度食べるとやみつきになること間違いなし!



まるた食堂

魅惑のアジア料理をお楽しみください!人気のルーローハンとスープを提供





特定非営利活動法人ドマーニ

ミニシュトーレン・クリスマスクッキーの販売





がっつり本舗

ミニアメリカンドッグの販売





シルフ

パンと焼菓子&さをりの販売





coffee stand switch

香り高いスペシャルティコーヒー





物販出展一覧

※各店、出展日程が異なりますので詳しくは特設サイトにてご確認ください。



京都ヨルダン社

絵本・クリスマスグッズ等の販売





akimimi

可愛いアクセサリーと雑貨のお店





OMOMENT

ポストカードの販売





Furaha

アフリカの生地で世界に一つだけの日傘、ターバン、生地、ヘアゴム販売





ワークショップ出展一覧

※各店、出展日程が異なりますので詳しくは特設サイトにてご確認ください。



アトリエEddy&Bobin

かばんにお絵描き体験





T’s chalk sign art

クリスマスチョークアート体験





木工雑貨とんとんさくさく

木材を使ってミニツリー作り体験





おさがりままちっち

こども服のチャリティ販売と古着のアップサイクル作品の販売。





ままちっち まちにわ園芸部

クリスマスリース作り体験





Salon do s.s.s.

アロマを使用したワークショップとアロマ雑貨の販売





国立淡路青少年自然の家

松ぼっくりでクリスマスツリー作り体験





0toOne(おとわん)

スノードーム作り体験





wrapping studio DOMA (ラッピングスタジオ ドーマ)

カスタムビーズボールペン作り体験





ももたろうのレザークラフト

レザークラフトでキーホルダーなどのアクセサリー作り体験





Hajime Ikomaの似顔絵

似顔絵・イラストの体験





Beautyroom Tiara (ビューティールーム ティアラ)

耳ツボジュエリー/キッズネイル(お土産付き)/癒しのハンドセラピーなど



革小物~enjoy*clover~

革小物の販売





手作り雑貨 Bosco

コルク人形作り体験





だいこくや洋菓子店

クリスマスモチーフのアイシングクッキー作り体験





ちょぱの似顔絵屋さん

似顔絵制作の体験





sachicoto

木の端材で作ったライトにデコレーションしてクリスマスランタン作りの体験





ours polaireバスボムとキーリング作りの体験





株式会社松よし人形(人形工房松寿)

つまみ細工でクリスマスモチーフのアクセサリー作りの体験





くまくま。

雪だるまのオーナメント作りの体験





ワンニヤンモスペット

多肉植物の植わった苔玉、肩に乗せて遊べる肩のせミニミニ、リースの販売とワークショップ





すうちゃん

スワッグ作りの体験





Fufufu.

コラージュバッグ作りの体験





一般社団法人 日本保健福祉ネイリスト協会

ネイルの力で癒しと元気と希望を☆





shiori's photograph

フォトブース



他にもコンテンツが盛りだくさん!









ふわふわキッズランド

こども向けエアー遊具を設置します。2歳から10歳までが参加でき、2~3歳のこどもは親同伴での参加が必須となります。(体験には別途費用が必要です。1人1回300円)

設置時間:開催期間中毎日 13::00~17:00予定

場所:大阪キリスト教短期大学キャンパス内のウッドデッキにて

※雨天の場合はキャンパス内2号館での実施となります。









ゴスペルライブ

関西を拠点に活動するシンガー山本真一郎さんプロデュースのゴスペルライブ。全国から5チームほどゴスペルチームが参加します。

開催時間:12月23日(土)16:00~17:30予定

場所:大阪キリスト教短期大学キャンパス内ののウッドデッキ8号館シアター





燭火礼拝

キャンパス内にある本物のチャペルで聖書朗読、讃美歌、燭火礼拝体験ができます。参加人数には定員が御座ございますので予めご了承ください。

開催時間:12月22(金)・23日(土)18:00~18:30予定

12月24日(日)17:00~18:00予定

場所:大阪キリスト教短期大学キャンパス内の土山チャペル







■公共交通機関での来場ご協力のお願い

本学周辺は住宅街となっており、キャンパス内に来場者用駐車場のご用意ができません。駐輪場には限りがあり、本プレスリリースに基づきイベント内容を告知いただく場合は、徒歩や公共交通機関によるご来場を周知いただいきますよう、お願いいたします。







学校法人大阪キリスト教学院の概要





理事長 : 根岸 正州(まさくに)

所在地 : 〒545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-3-61

運営学校など: 大阪キリスト教短期大学(幼児教育学科、別科)

付属園(聖愛幼稚園、せいあい保育園、グレース幼稚園)

系属園(ほわいと保育園住吉、ほわいと保育園宮山町、ほわいと保育南港北、

ほわいと保育園東粉浜、ほわいと保育園きくな、ほわいと保育園豊崎)

URL : http://www.occ.ac.jp



