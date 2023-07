[one move株式会社]

SNSアカウント運用の効果をインフルエンサーがブーストし、貴社の認知拡大を実現します。インフルエンサーへのダイレクトなアプローチにより、コストを抑えご提供が可能となります。







SNS ONE MATCH事業のご紹介





企業のSNSアカウント運用代行ニーズと、弊社と提携するプロフェッショナルのSNSマーケターをマッチングする事業です。



弊社独自のマッチングシステムで、クライアントのニーズに合致するマーケターをアサインいたします。

サービスをご提供するSNSは、Instagram、Twitter、TikTok、YouTube、LINEなど、全てのSNSチャネルをカバーしています。



提携マーケターの特長





弊社と業務提携するマーケターは総勢150名を超え、「スキル」「経験」「人間性」の全てにおいて、弊社基準の選考を通過した人材のみを企業様へご紹介しております。



マーケターのアカウント運用実績は、累計2000件以上を誇ります。

幅広い業界・業種のアカウントに携わってきた母集団の中から、貴社のご希望にフィットする人材をアサインいたします。



これまでご支援してきた企業の一例としては、美容、アパレル、商業施設、ホテル・観光、人材業、飲食業など多岐にわたります。



弊社のインフルエンサーマーケティング





弊社はインフルエンサーとの独自のネットワークを持ち、目的に合致する人物にダイレクトなアプローチが可能です。

ここでキャスティング会社を介さないことにより、大幅なコストカットが実現します。



また、インフルエンサーとの距離が近いため、コミュニケーションコストがかからず、より迅速に目的の施策を実施することができます。



3種類のセットプラン





今回、より多くの企業様にインフルエンサーマーケティングのメリットを体感していただくために、3種類のセットプランをリリースいたします。



■A <レビュープラン>

認知獲得に有効なプラン。

SNS運用と、多人数のマイクロインフルエンサーの体験広告をセットにしたプランです。



■ B <ブランディングプラン>

新ブランド立ち上げなどのタイミングで有効なプラン。

SNS運用と、トップインフルエンサーのスポット起用をセットにしたプランです。



■ C <ブランド定着プラン>

Bのネクストステップとして有効なプラン。

SNS運用と、継続的にインフルエンサーを起用する施策をセットにしたプランです。



まずはご相談から





「自社でSNS運用するリソースがない」「コンテンツのネタが尽きてしまった」「フォロワー数が伸び悩んでいる」など、些細なことでも構いません。

SNSに関するお困りごとは、是非一度弊社にご相談ください。



また、これから新規でアカウントを立ち上げたい、という企業様からのご相談も承っております。アカウント戦略からプランニングさせていただきます。



どうぞお気軽にご相談ください。



■本件に関するお問い合わせ先

WEBサイトのコンタクトページよりお問い合わせください。

https://onemove-corporate.studio.site/contact



■「REC ONE(リクワン)」

人材採用にフォーカスしたSNS運用についてはこちらから。

※サービス資料も以下のリンク先よりダウンロードいただけます。

https://onemove-corporate.studio.site/sns_recruiting



one move株式会社のSNS事業について





SNSを主軸としたデジタルプロモーション事業において、戦略設計からコミュニケーション設計、プロモーション施策立案、実行、レポーティングまでを一気通貫でお任せいただけます。

業界を問わず、全てのサービス・商材の売上課題やブランド課題に対応が可能です。



また、統合コミュニケーション設計に基づくプランニングにより、SNSに関連するありとあらゆるコミュニケーション施策を実装し実行することができる、業界でも稀有な体制をとっていることも強みの一つです。



少数精鋭のプランナー・ディレクターによるサポート体制も万全です。



「SNSプロモーションに興味はあるが、何から手をつけたらいいのかわからない」「現行のSNS運用に不満を感じている」など、どんな小さなことでもご相談ください。



【SNS総合プロモーション事業】

SNSキャンペーン、インフルエンサー施策、イラストレーター施策、WEB・SNS広告運用、WEBサイト制作、ライブコマース、チャットコマース、CXツールなどを用いたプロモーション施策の設計、実行までを受託。



【SNSマーケターマッチング事業】

150名を超えるプロのSNSマーケターと提携を結び、クライアントのSNSアカウント運用案件とマッチング。運用プランのご提示から運用の実施段階に至るまで、one moveがサポートいたします。



■会社概要

会社名:one move株式会社

設立:2021年11月

代表取締役:原 慎吾

所在地:東京都三鷹市井の頭5−12−17

事業内容:SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業(許可番号13-ユ-314958)



