[Daran New Energy Technology Hong Kong株式会社]

セール開催期間:2022年12月17日(土)~2022年12月25日(日)



最高のクリーンな電力技術とサービスを両立するテクノロジー企業として、Daran New Energy Technology Hong Kong株式会社(以下DaranEner)は、12月17日(金)~12月25日(水)の限定期間にクリスマスセールを実施されて、お得にお買い物ができる絶好のチャンスだ!





DaranEnerは、公式サイトのオフィシャルショップをはいじめ、アマゾン公式ストアにおいても、最大30%OFFのオンライン限定のクリスマス特別企画を開催します。人気ポータブル電源「DaranEner NEO2000」がセール対象になっており、安く購入することができます。DaranEner史上最高といわれる高出力、大容量のポータブル電源をお得にゲットできる貴重なチャンスなので、ぜひチェックしてほしい。



【DaranEnerクリスマス特設会場】

オフィシャルブランドサイト:https://www.daranener.jp/

Amazon 販売ページ:https://amzn.to/3V50oxT



製品名:DaranEner NEO2000 ポータブル電源

セール価格(税込):¥178500

割引率:25%



【DaranEner NEO2000 ポータブル電源がキャンプや車中泊、防災などシーンで活用】



・大容量・高出力:2073.6Wh&2000Wで、スマホなど低消費電力の電子機器からドライヤーや電子レンジなどの高消費電力の家電製品も動かせます。

・超速充電:ただ1.8時間フル充電で、圧倒的な充電速度を実現する可能です。

・LiFePO4電池:安全性に優れて、約3500サイクルの充放電回数の長寿命があります。

・UPS機能:電源障害が発生した際に、20ミリ秒以下でUPSの出力に切り替わり、内蔵のポータブルバッテリーの電池残量の範囲内で給電できます。

・パススルー機能:電源本体を充電しながら、スマートフォンなどへ給電できます。

・出力ポート多様化:AC、シガーソケット、DC、USBなどポートが搭載されて、14台デバイスを同時給電可能です。

・精巧なデザイン:持ち手の内側にラバー加工が施されており、手に馴染みやすく非常に持ちやすいです。

・2+3年安心保証:DaranEner製品の保証期間は2+3年(条件付き)で、万が一初期不良・破損・誤品・欠品などの場合は、無料修理/交換に対応させていただきます。

・活用できるシーン:キャンプ、車中泊、屋外作業、停電用、防災用、在宅勤務、家庭料理用、防寒用。





【最新情報は公式SNSで!公式アカウントをぜひフォローしてください!】

DaranEner JPはInstagramとTwitterソーシャルメディア公式アカウントを活用して情報発信しています。新商品やイベントについてのリアルタイムな情報などを更新していますので、せひ公式アカウントをフォローしてください。



オフィシャルTwitter:https://twitter.com/DaranenerJapan

オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/daranener_jp/



DaranEnerについて



2021年に設立した「DaranEner」は、最高のクリーンな電力技術とサービスを絶えず追求し、ポータブル電源の新しい価値と無限の可能性を、世界中のお客様にお届けするよう努めてまいります。

私たちは、提供する製品・サービスについて、安全性及びお客様に受け入れられる品質の確保に万全を期します。また、お客様からいただいた貴重なご意見・ご要望を共有し、お客様の満足度向上につながるよう全員参加による品質保証・品質向上活動を推進します。



オフィシャルサイト:https://www.daranener.jp/



【Daran New Energy Technology Hong Kong株式会社概要】

・会社名:Daran New Energy Technology Hong Kong株式会社

・所在地:625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Room 1508, 15/F ., Office Tower Two, Grand Plaza

・会社HP:https://www.daranener.jp/









企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-18:16)