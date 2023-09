[バボラ VS ジャパン株式会社]

バボラVSジャパン株式会社(以下バボラ:本社:東京都狛江市、カントリーマネージャー:梅原 充史)は、次世代のテニスを担うジュニアを選抜し、サポートを行う「Babolat Next Talent(バボラ ネクスト タレント)」プロジェクトの2期生を公募いたします。







「Babolat Next Talent(バボラ ネクスト タレント)」プロジェクトとは・・・

Babolat Next Talent(略称:BNT)は、将来世界へのチャレンジを視野に入れたスキルの高いジュニア(=NEXT TALENT)を発掘し、その夢に向けてサポートするプロジェクトです。



今年2月に実施した当プロジェクトで選抜された1期生のジュニア選手は、全日本ジュニア選手権で優勝するなど多方面で活躍をしています。バボラは、今後も彼らが常にベストパフォーマンスを発揮できるようサポートし続けていきます。

そしてこの度、全国の10歳~12歳のジュニアを対象に、当プロジェクトの2期生を公募いたします。書類審査を通過された方を対象に、2023年11月19日(日)にテニススキルおよびトレーニングを通じたフィジカルの選考会を関西地区で行います。選ばれた将来有望と思われるジュニアは、当プロジェクトに参加することができます。



バボラの長い歴史の中で培ってきた経験と技術を生かしながら、世界の舞台で戦えるためのベストな提案をし、サポートします。サポート期間中に起こり得る身体やスキルの変化に応じて、バボラは、対象ジュニアに適宜フィッティングを行い、常にベストパフォーマンスを発揮できるようバックアップします。



<応募条件>

・日本全国の10歳~12歳(2011年4月1日~2014年3月31日生まれ)の男女

・スポーツ歴3年以上(テニスに限らず)



<選考方法>

1. 書類審査

→ 特設ページの応募フォームより、必要な項目を記入

締切:2023年10月15日(日)

2. テニスのスキル、身体能力

→ 書類審査を通過された方を対象に実技を実施

実施日:2023年11月19日(日)



応募方法などの詳細は、バボラVSジャパンウェブサイトのBNT特設ページを参照ください。

https://www.babolat.com/jp/productlaunch?plid=babolat-next-talent



<バボラについて>

1875年、フランスのリヨンで誕生したバボラは、世界で最も歴史の古いラケットスポーツ専門メーカーです。イノベーションをいち早く取り入れ1875年にテニスストリング、そして1994年にテニスラケットを発売しました。創業以来5世代に渡り同族経営を続けるバボラは、テニス、バドミントン、パデル用品(ラケット、ストリング、シューズ、ボール、シャトル、バッグ、アパレル、アクセサリー)を展開しています。バボラのラケットやストリングを使うプロも多く、それぞれのスポーツで活躍しています。伝統あるテニスブランドのウィンブルドンを含む、世界150カ国で20,000ものクラブとパートナーシップを築いています。詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.babolat.com/jp



