「CYCLE AND FOOD チーズとワイン、音楽と競輪。」玉野競輪場隣接「レストランフォーク」にて



岡山県の玉野競輪場一体型ホテル「KEIRIN HOTEL 10」併設のレストラン「Restaurant FORQ」(所在地:岡山県玉野市、総支配人:石川 雅一)では、初めてのフードイベント「CYCLE AND FOOD チーズとワイン、音楽と競輪。」を2023年6月25日に開催します。当日は、岡山のさまざまなクラフトチーズを使ったお料理をご提供します。チーズに合わせたナチュールワインの販売のほか、DJによる音楽や、レストランの目の前で行われる競輪レース観戦も楽しめる特別な一日です。

KEIRIN HOTEL 10 公式サイト: https://keirin-hotel10.com/







■「Restaurant FORQ」でフードイベントを初開催!



「CYCLE AND FOOD チーズとワイン、音楽と競輪。」





KEIRIN HOTEL 10のレストラン「Restaurant FORQ」は、瀬戸内の食材を使用したグリル料理やオリジナルスイーツを提供いたします。今回は、特別イベントとして岡山のチーズとワインをテーマにフードイベントを開催。お料理だけでなく、競輪レースや音楽など、1日中満喫できる企画をご用意しています。当日は、岡山県産チーズの食べ比べや、自転車最高速度対決や、けん玉大会【FREESTYLE KENDAMA DOJO】や、競輪解説講座など、さまざまな体験がお楽しみいただけます。入場料は無料、ホテル宿泊者だけではなく、一般のお客様も参加可能です。



■イベント概要



開催日時:2023年6月25日(日)15時~22時

会場:Restaurant FORQ(岡山県玉野市築港5丁目18-3)

入場料:無料

予約:不要

※タイムテーブルの詳細は添付資料をご参照ください。



■岡山で作られたこだわりのチーズが大集結!数々のチーズ料理や食べ比べ





山羊農場を営む「ルーラルカプリ農場」の山羊チーズ、全国から高い人気を誇る「吉田牧場」、蒜山高原の森の中のチーズ工房「イルリコッターロ」、3つの農場・工房のチーズをお楽しみいただけます。チーズの食べ比べ、前菜からメインまで、アレンジ料理をご提供。

当日は、チーズに合わせたドリンクもご用意。岡山市のワインショップ「スローカーブ」のセレクトワインを販売いたします。



イベント当日は競輪のレースも開催中です!窓側の座席は競輪場(バンク)に向いており、開放的な景色を眺めながらのお食事をお楽しみいただけます。目の前で繰り広げられるレースを間近で観戦することができ、食事や音楽と共に競輪レースをお楽しみいただける空間です。



【料理紹介(一部抜粋)】

岡山チーズ食べ比べ 4種/1,000円

岡山チーズのおつまみ盛り合わせ/800円

2種の焼きチーズ/700円

吉田牧場のラクレットチーズリゾット /800円

ルーラルカプリ農場の山羊チーズを使ったクレームダンジュ/200円

※料理内容は変更される可能性があります。写真はイメージです。



【参加DJ】

・cherry (OKAYAMA)

・LEEYON (OKAYAMA)

・DJ MAC(from ルーラルカプリ農場)

・Kentaro. K (Hotel 10)



【Restaurant "FORQ"紹介】

ホテル棟とつながったスタンド棟の2階に位置するレストランでは、瀬戸内の食材を使ったグリル料理やオリジナルスイーツを提供。

岡山県の豊かな土地で育った味わいが濃く新鮮な“野菜“をベースに、森林どりなどのブランド肉をグリルで調理。店内から見える海で採れた塩を使い、地元の素材の美味しさを引き出します。また、瀬戸内の素材を使ったオリジナルスイーツも楽しむことができるので、カフェとしての利用やワークスペースとしての利用もおすすめです。ホテル宿泊者だけでなく、競輪場来場者はもちろん、近隣の方々のランチスポットや観光客にもお気軽に利用いただけるカジュアルなレストランです。





【Restaurant "FORQ"/営業時間】6:30 OPEN 22:00 CLOSE

モーニング/6:30~9:30



ランチ/11:30~16:00(L.O.15:30)



ティータイム/10:00~17:00



ディナー/17:30~22:00(L.O.21:30)







■瀬戸内旅の玄関口、KEIRIN HOTEL 10

岡山県玉野市にある玉野競輪場併設のホテル。149室中126室が競輪場に面し、瀬戸内海の風景と競輪選手たちの練習風景など、スタジアムならではの光景を満喫できます。レース開催日には、迫力ある競技を直接、客室やテラスから観戦可能。観戦老朽化により解体された旧玉野競輪場の記憶を受け継ぐために、その廃材をインテリアとして活用しつつ、スタイリッシュなロッカールームをイメージした客室は、競輪を知っている人も知らない人も、誰もがレーサー気分に浸れると好評です。



149室の客室のうち126室がバンク(競走路)側にあり、レースとともに美しい瀬戸内海の風景を楽しめます。また、5階以上のすべての客室にテラスがあり、バンクをより間近に感じることが可能。テラスでくつろぎながら楽しむ、これまでにない競輪の観戦スタイルをお届けします。また、瀬戸内へのフェリー乗り場へ車で5分と近く、直島にフェリーで20分と日帰り旅の拠点にも最適なため、春の島旅にも最適です。





■施設概要

名称 : KEIRIN HOTEL 10

所在地 : 岡山県玉野市築港5丁目18-3

予約・お問い合わせ: 0863-31-0555

MAIL : keirin@keirin-hotel10.jp

URL : https://keirin-hotel10.com

総支配人 : 石川 雅一

部屋数 : 149室

料金 : オーシャンバンクビュー ツイン・テラス付き

1泊2食付 税込9,700円~(2名1室利用時 1名料金)

アクセス : JR宇野駅から車で5分(宇野駅から送迎あり)

Instagram : https://www.instagram.com/okcs_keirinhotel10/

Twitter : https://mobile.twitter.com/okcs_hotel10



■株式会社温故知新について

社名 : 株式会社温故知新

代表取締役: 松山 知樹

本社所在地: 東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 : 2011年2月1日

資本金 : 147,325千円

事業内容 : ホテル・旅館の運営、及びコンサルティング

URL : https://okcs.co.jp/

Facebook : https://www.facebook.com/onko2011

Twitter : https://twitter.com/okcs_official

Instagram : https://www.instagram.com/okcs.official/



