[兵庫県 加西市役所]

今年20周年を迎える「アスティアかさい」を舞台に、2023年11月23日(水・祝)様々なSTEAM体験ができる参加型イベント「第2回加西STEAMフェス」を開催します!



兵庫県加西市では、20年後のひとりひとりの未来を考えるため「加西STEAM」と題し、映像や音楽を使って芸術や科学の知識を深める参加体験型のイベントを開催し「3C次世代型人材」の育成に取り組んでいます。







イベントの詳細については、 公式ページからチェックしよう

https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/library/31307.html





加西STEAMで3C次世代型人材の育成



兵庫県加西市では、20年後の加西市を一人一人の「あったらいいな」で実現するため、自ら「知りたい」「創りたい」と探求することを重視した「加西STEAM」に取り組んでいます。STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・ものづくり)、Art(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の5つの単語の頭文字を組み合わせた教育概念で、加西市では、加西STEAMを通して「正解のない問題に挑戦(Challenge)」「多様な他者と協働(Collaborate)」「新しい価値を創造(Create)」する3C次世代型人材の育成に取り組んでいます。





今話題の「加西市変えちゃうやつかもね」



そこで、2023年11月23日(水・祝)に今年度20周年を迎えるアスティアかさいの全館を舞台に、様々なSTEAM体験ができる参加型イベントを開催します。3Dプリンターでのモノづくりやロボット教室、映像や音を使った遊びのコーナー、SDGsカードゲームなど、盛りだくさんの内容で「加西市変えちゃうやつかもね」と今話題の「加西STEAM」を一日体感できます。STEAMフェス in KASAI の1日を通し、コンピューターやネットワークを活用することの楽しさを子どもたちに感じてもらい、ひとりひとりのワクワクを呼び起こします。





6つの体験ブースを用意(予約不要・自由参加)



デジタル☆スポーツであそぼう!

Micro:bitやscratchで作ったスポーツゲームを楽しめます。



Space Booth(気球から宇宙へ)

気球はどこまで上がるのか。気球から見た青い地球の写真を展示します。身近な素材が宇宙での仕事に繋がるプログラム(スペースプローブコンテスト)を紹介しつつ、プロペラを作って飛ばすワークショップを開催します。



ロイロとCanvaでワクワクしよう

現役の先生たちの自主活動グループ「GEG Kasai」による、市内の小中学校で実際に使えるツール(ロイロノート、Canva)を使った授業の体験会です。



黒の教室

99.5%の光を吸収する素材「スーパーブラック」を利用し、光の反射と吸収による目の錯覚を楽しめます。ワークショップ「インスタ映え写真」も同時開催します。



加西STEAM展

加西STEAMホワイトペーパーを元に、これからの加西STEAMをパネルで紹介。※11月30日まで展示しています。



STEAM本展示

「STEAM」に関する書籍の展示。





参加型ワークショップ(事前に要予約)



SDGsボードゲーム「Get The Point」

「ゲット・ザ・ポイント」はその名の通り、資源カードを使ってアイテムを作成します。アイテムごとに設定されているポイント数を競うシンプルなボードゲーム。SDGsの持続可能性や協力することの大切さがよくわかるうえ、めちゃめちゃ楽しめます。



YouTuber体験「YouTuberになってみよう」

加西STEAMフェスの会場風景をリポートするユーチューバーになってみよう。アスも の本格的な機材を使って、インターネット配信にチャレンジしてみましょう!



3Dで自分だけのネームプレートを作ろう

デジタル機器(パソコンやタブレット)を用いて、Tinkercadという3Dでデザインを行うアプリケーションを使用します。世界で自分だけの3Dのネームプレートを作成しましょう。デザインが完成したら、後日加西市から3Dプリンターで出力されたものが届けられる予定です。



加西市の魅力を伝えるプレゼント作り

自慢したい加西市の特徴を,サイエンスの力を借りて,飛び出すカードや万華鏡を作ります。



P(プチプチで)E(エコな)袋を作ろう!

エコな(環境にやさしい)社会をめざし、プラスチックごみのアップサイクルに取り組みます。捨てる予定のポリエチレン(PE)気泡緩衝材(通称プチプチ)などを材料に、様々なツール(カッティングマシンやラミネーター、シーラー、アイロン、のり、はさみ)を使って、世界に一つの袋を作ります。



ロボット教室「自動運転モビリティのプログラミングにチャレンジ!」

ロボットとプログラミングに関する簡単な講習の後、Lego Spikeというロボット教材を用いてオリジナル自動車のモデルをつくり、自動運転のためのプログラミングに挑戦します。



データを使ってちょっと先の未来を見てみよう

Python、Google Colabを使ってサンプルとして加西市立図書館のデータを解析!

グラフ作りや、機械学習でちょっと先の未来を見てみます。マーケティングの超入門講座です。





大人も楽しめるイベント



これからの加西STEAMをパネルで紹介した加西STEAM展や、STEAMに関する書籍の展示、加西児童合唱団サルビアっ子とプロ歌手 冬月みいなとのコンサートなど、大人も楽しめる内容が盛りだくさんのイベントです。





「STEAMフェス in KASAI vol.2」概要



【実施日時】2023年11月23日(水・祝)13:00~16:30

【実施場所】地域交流センター(アスティアかさい1階から4階にて各ブースを設置)

【参加費】無料

【持ち物】各講座の案内をご覧ください。

【対象】子どもから大人まで

【お問合せ先】加西市立図書館 TEL 0790-42-3722

【主催】加西市教育委員会

【共催】兵庫教育大学







イベントの詳細については、 公式ページからチェックしよう

https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/library/31307.html



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-14:16)