小売・流通のDXを支援するNew Commerce Ventures株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:松山馨太・大久保洸平、以下NCV)は、2022年8月に組成した「New Commerce Explosion投資事業有限責任組合」のセカンドクローズを実施いたしました。今回のセカンドクローズでは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社、GMOメイクショップ株式会社、ZeLo FAS株式会社代表取締役深野竜矢氏、セーフィー株式会社代表取締役社長CEO佐渡島隆平氏をはじめとする企業及び個人投資家より出資いただき、スタートアップの支援体制を強化して参ります。













New Commerce Venturesとは?





NCVは、未来のコマースを創ることをミッションとする国内初(※1)のコマース領域特化VCファンドです。



現在COVID-19の世界的流行や少子高齢化、環境問題をはじめ、様々な環境変化により、小売・流通業界は変革に迫られています。NCVは、小売・流通の課題を解決するスタートアップを支援、スタートアップと事業会社を繋ぐオープンイノベーション支援を通じて、小売・流通業界の発展へ貢献します。





A.スタートアップ支援

シードからアーリーステージのスタートアップに投資、領域特化ならではのノウハウやネットワークの提供により、事業成長を支援しています。また、コマース領域のプロフェッショナルと共に未来のコマースを創るアクセラレータープログラムを開設、プレシードステージの起業家を支援しています。アクセラレータープログラムは現在採択企業を募集中です。(1月22日募集締切)



https://newcommerce.ventures/accelerator/





B.オープンイノベーション支援

勉強会形式の「New Commerce Day」、ピッチ形式の「New Commerce Pitch」などのコミュニティ活動を通じて、スタートアップと事業会社を繋ぎ、事業会社のオープンイノベーションを支援します。



今回のセカンドクローズ以降も出資者の募集を行い、2023年7月のファイナルクローズを目指します。



※1 金融庁の「適格機関投資家等特例業者等の届出ファンド一覧(2022年10月31日現在)」において小売・流通に特化した国内ベンチャーファンドは国内初となります。(自社調べ 2023年1月17日時点)









出資者との連携による支援体制強化





NCVは、今回の追加出資者であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社、GMOメイクショップ株式会社と連携して、支援プログラムを提供します。









GMOペイメントゲートウェイ株式会社は10万店舗以上の加盟店に総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを提供し、年間連結決済処理金額は11兆円を超えています。そのナレッジ・開発力を投入した、スタートアップが成功するためのオンライン決済インフラ「fincode byGMO」を、連結会社であるGMOイプシロン株式会社が提供しています。(2022年9月末現在、連結数値)

「fincode byGMO」は、Eコマースはもちろん、プラットフォーム型やサブスクリプション型の複雑で現代的なビジネスモデルに求められる機能・性能を幅広くカバーし、直感的なAPIやローコードコンポーネントを用いて実装工数も削減できるオンライン決済インフラです。

今回は、NCVとの連携により「fincode byGMO」をより魅力的な費用でご利用可能な支援プログラムを提供いただきます。









ECサイト構築サービス「MakeShop byGMO」を提供するGMOメイクショップ株式会社は、ECサイト構築SaaS業界で10年連続No.1(※2)の年間流通額を誇り、2022年には年間流通額3,000億円に到達しています。

「MakeShop byGMO」は、販売手数料無料、初期費用・月額共に税込11,000円と低価格ながら、豊富なデザインテンプレートやギフト対応、集客、顧客管理など充実した機能により、EC事業者を支援しています。

今回は、NCVとの連携により「MakeShop byGMO」を初期費用なしで30日間無料トライアル可能な支援プログラムを提供いただきます。



コマース領域のトップランナーである両社との連携により、スタートアップに対する支援体制を強化して参ります。



※2 SaaS型ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値より比較(GMOメイクショップ株式会社調べ 2022年3月時点)







出資者からのコメント









GMOペイメントゲートウェイ株式会社 上席執行役員

GMOイプシロン株式会社 取締役社長

田口 一成氏

GMOペイメントゲートウェイ・GMOイプシロンは、オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。NCV様の「未来のコマースを創る」というミッションに強く共感し、今回参画させていただきました。スタートアップの皆さまの持つ新たなテクノロジーと、弊社の持つPaymenTech/FinTech領域のアセットの化学反応で、まだ見ぬコマースの未来を創造していければと思います。





GMOメイクショップ株式会社

代表取締役社長CEO

向畑 憲良氏

GMOメイクショップは、「Commerce for a better future.」のミッションのもと、EC支援を主軸とした事業を展開しています。この度、国内初のコマース領域特化VCとして、小売り・流通業界の発展に貢献するNCVの活動に共感し、参画させていただくこととなりました。弊社では現在、国内No.1の流通額を誇るECプラットフォーム「MakeShop byGMO」のオープン化を進めています。NCVのコミュニティに参加することで、弊社のプラットフォームと連携し、弊社が培ってきたノウハウと最新技術を掛け合わせながら共に新たな価値を提供していただけるスタートアップ企業の方々と出会えることにも期待しています。





ZeLo FAS株式会社

代表取締役

深野 竜矢氏

士業としてスタートアップ支援する中で、ファイナンスを含めた包括的な枠組みを考えていたところ、New Commerce Ventures大久保様にご縁をいただき、今回LPとして参加させていただくこととなりました。コマース特化型ファンドというユニークさ、キャピタリストとしての熱量・行動力が新たなスタートアップ・エコシステムの一助となることを期待しています。





セーフィー株式会社

代表取締役社長CEO

佐渡島 隆平氏

次世代の起業家をシード、アーリーステージから支援され、小売、流通業界のDXをされていくビジョンに共感させていただきました。セーフィーでは映像データからあらゆる現場のDXを推進しており、小売、流通業界でも多くのDXのご支援をさせていただいております。また、シードやアーリーステージでの経営者の悩みは尽きないとおもいますが、私自身の起業経験をもとにサポートできればと考えています。New Commerce Venturesさんの大久保さん、松山さん、起業家の皆様とともに、小売や流通業界のDXに貢献し、より良い世界を共に創造できるように頑張ります!









アクセラレータープログラムについて





NCVでは、起業検討中~起業初期の方々を対象にコマース領域のプロフェッショナルと未来のコマースを創る4ヶ月間のアクセラレータープログラムの参加企業を募集中です。(1月22日締切)



https://newcommerce.ventures/accelerator/



プログラムでは、以下5つの価値提供により、事業成長を徹底支援します。ご興味ある方は是非ご応募ください。



1.創業資金

事業状況に応じて1000万~2000万円の出資



2.仮説設計・検証・調達メンタリング

NCVメンバーによる成長事例を通じたメンタリング



3.IPO経験者からのノウハウ

経営者メンタによる成長ノウハウの提供



4.事業会社への協業・営業機会

事業会社メンターからの業界知識、提案機会の提供



5.コマース領域の支援ソリューション

EC構築・決済・マーケ・バックオフィス等のサービスを特典提供





■募集概要

▼応募締切

2023年1月22日(日)23時59分



▼プログラム期間

2023年2月15日(水)~6月14日(水)



▼対象企業

コマース・リテール領域で革新的なビジネスの創出を目指す起業志望・起業初期の方

※過去資金調達済みの企業も参加可能です。

※法人設立前の個人も応募可能です。ただし、出資を前提とするため、採択後は法人設立が必要となります。



▼採択までの流れ

1.応募

以下エントリーページのフォームより必要事項を入力してエントリーください。

https://newcommerce.ventures/accelerator/



2.書類選考

プロダクト、マーケット、チームの観点から書類審査を実施します。



3.面談選考

書類選考通過者に対してNCVメンバーと1~2回の面談を実施します。



4.プログラム開始

採択決定後にキックオフを開催、事業状況に応じて1000万~2000万円を出資します。





■ゲストメンター

















会社概要





社名 :New Commerce Ventures株式会社

代表者名 :松山馨太・大久保洸平

所在地 :東京都品川区

Webサイト :https://newcommerce.ventures/

運用ファンド:New Commerce Explosion投資事業有限責任組合



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-22:40)