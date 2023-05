[株式会社北大路書房]

国際的にコーチング心理学を牽引する執筆陣が基礎,研究,実践を紹介。個人と組織の成長,ウェルビーイングに貢献したい人必読。



心理学書を中心に教育学や社会科学の専門図書を発行する株式会社北大路書房(所在地:京都市北区)は、心理学の専門書『コーチング心理学ガイドブック』を2023年05月01日に発売しました。







●A5 ●336頁 ●定価:本体4,200円+税

コーチング心理学とは?







「コーチング」と聞いたとき,みなさんはどのような場面をイメージするでしょうか。最近ではスポーツだけではなくビジネスシーンや健康,ストレスマネジメントのためのコーチングなど様々な場面でコーチングが求められるようになってます。本書『コーチング心理学ガイドブック』は,心理学のアプローチ,モデルにもとづいた,現代の多様な領域で活用できるコーチングの理論と実践を網羅した専門書となっております。



本書は,コーチング心理学に関わる国際的に第一線で活躍している実践家たちが執筆した入門ガイド

である。コーチング心理学を初めて学びたいと考えている初心者,学生,心理学の研究者・専門家,コー

チ,対人支援に関わる人を対象にしている。

本書では,コーチング心理学の背景と発展,コーチとクライエントの関係性,コーチング心理学のア

プローチとモデル,アセスメント,契約,取り組み方などのテーマを含む主要なトピックを取り上げて

いる。また,コーチング心理学の応用として,コーチング心理学の専門分野や支援方法,組織での活動,

若者に向けた活動,ライフコーチングやパーソナルコーチングについても考察し,専門家としての倫理,

限界の設定やベストプラクティス,コーチングと多様性など,実践上の課題についても扱っている。さ

らに,コーチング心理学の研究のレビューも紹介している。実際の現場でのコーチング心理学の実践を

示すケーススタディも掲載し,最後にコーチング心理学の分野の将来についても考察している。

本書は,コーチング心理学の理論,研究,実践に関心のあるコーチ,心理学者,カウンセラー,セラ

ピスト,キャリアコンサルタントの人はもちろんのこと,この分野に初めて触れる人にとっても,タイ

ムリーでわかりやすい内容で構成されている。(「本書について」より 太字は筆者による)









主な目次





第I部 コーチング心理学の基礎

第1章 コーチングとコーチング心理学の背景と発展

第2章 コーチとクライエントの関係性



第II部 コーチング心理学のアプローチとモデル

第3章 コーチング心理学のアプローチとモデル―解決志向,行動と認知行動

第4章 コーチング心理学のアプローチとモデル―人間性主義,統合的,構成主義

第5章 コーチング心理学におけるアセスメント



第III部 コーチング心理学の応用

第6章 コーチング心理学の専門領域

第7章 組織で活動する

第8章 若者と協働するユースコーチング

第9章 ライフコーチングとパーソナルコーチング



第IV部 専門的な実践の課題と研究

第10章 限界とベストプラクティスとは?

第11章 コーチングと多様性(ダイバーシティ)

第12章 コーチング心理学の研究について



第V部 ケーススタディとコーチング心理学の未来

第13章 コーチング心理学のケーススタディとは?

第14章 コーチング心理学の未来に向けた振り返りと発展について



編著者,監訳者,訳者





【編著者】

Siobhain O'Riordan(シヴォーン・オリオーダン)

英国心理学会(BPS)公認心理学者,公認科学者,国際コーチング心理学会(ISCP)の創設者であり,会長,フェロー。また,Association for Buisiness Psychology(ビジネス心理学協会)のプリンシパルプラクティショナー,International Stress Management Association UK(英国国際ストレスマネジメント協会)のフェロー,Association for Coaching(コーチング協会)のメンバー,Institute of Health Promotion and Education(健康促進・教育研究所)の名誉会員,Association of Rational Emotional Behavioral Therapists(REBT)協会の学術会員。ISCP認定スーパーバイザー。



Stephen Palmer(スティーブン・パーマー)

コーチング心理学の分野における代表的なパイオニアの一人。Wales Academy for Professional Practice and Applied Research(ウェールズ大学トリニティセントディヴィッド校)の実務教授を務める。ISCP国際コーチング心理学研究センターのコーディネーターであり,ロンドンのCentre for Coachingの創設者でもある。国際コーチング心理学会(ISCP)名誉会長およびフェロー。英国心理学会(BPS)コーチング心理学特別グループの初代会長,Association for Coaching(コーチング協会)の元名誉会長である。BPSカウンセリング心理学部門より,「2000年英国におけるカウンセリング心理学への卓越した専門的・科学的貢献」として,Annual Counseling Psychology Award(カウンセリング心理学賞)を受賞。2008年には,BPSコーチング心理学特別グループよりLifetime Achievement Award(コーチング心理学への顕著な貢献に対する表彰)を授与された。



【監訳者】

徳吉 陽河(とくよし・ようが)

一般社団法人コーチング心理学協会代表理事・講師,一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会代表理事・講師。公認心理師,キャリアコンサルタント,コーチング心理士,ポジティブ心理療法士,認定心理士(心理調査)など多数。

専門分野は,コーチング心理学,ポジティブ心理学,キャリア心理学,認知科学など。クライエントやコーチ・カウンセラーがお互いに前向きになるようなウェルビーイングや能力の向上,自己成長の支援を行っている。海外の様々なワークショップや学会に参加し,様々な心理学,心理療法,コーチングを学ぶ。大学・看護学校などでの講師を経て,現在は,現場に役立てるため,社会人に向けて,「コーチング心理学」や「ポジティブ心理学」に関わる実践・研究,普及の活動を行っている。大学,高校,教育支援センターなどの教育機関,若者サポートステーション,就労支援施設,社会福祉協議会,リハビリテーションなどに関わる医療機関などの講師。外資系・国内大手製造業,販売・接客業,人材サービス業の団体などでの研修の講師なども担当。著書に,『コーチング心理学ハンドブック』(分担翻訳,金子書房),『ナラティヴ・セラピー・ワークショップ Book I』(分担執筆,北大路書房)がある。



【訳者】

森谷 満(もりや・みつる)

北海道医療大学予防医療科学センター教授,北海道医療大学病院内科心療内科,日本心療内科学会理事,日本心身医学会代議員,日本医師会認定産業医。American College of Physicians Japan Chapter Physician's Well-being Committee,日本歯科心身医学会理事,アカデミック・コーチング学会理事,コーチクエスト認定プロフェッショナル・ウェルネスコーチ,一般財団法人生涯学習開発財団認定プロフェッショナル・コーチ。

専門は,コーチング心理学と解決志向アプローチの医療への応用。著書に『コーチング心理学概論第2版』(分担執筆,ナカニシヤ出版),『ポジティブ心理学コーチングの実践』(分担執筆,金剛出版),『医療現場の燃え尽き症候群(バーンアウト)』(分担執筆,金芳堂,出版予定)がある。



フジモト マナブ(ふじもと・まなぶ)

立命館大学教育開発推進機構教授/コーチング心理士。専門は社会心理学,特に対人行動学。コミュニケーションスキル,グループディスカッション,対人関係,チームワークに関する基礎研究と,実践活用に取り組んできた。近年は医療の質と安全の向上を目標に,医療者のノンテクニカルスキルおよび破壊的行動に関する研究に専念している。著書に『心をつかめば人は動く』(単著,ナカニシヤ出版),『心理学少年』(単著,Kindleダイレクト・パブリッシング)他がある。



協力:一般社団法人コーチング心理学協会

書誌情報









【書 名】コーチング心理学ガイドブック

【著 者】シヴォーン・オリオーダン,スティーブン・パーマー 編著 徳吉陽河 監訳

【定 価】4,620円(本体4,200円+税10%)

【判 型】A5判 336頁

【発 行】株式会社北大路書房

【発売日】2023年05月01日

【コード】ISBN:978-4-7628-3221-5 ,C3011

【概 要】国際的にコーチング心理学を牽引する執筆陣が,心理学に基づくコーチングの基礎,研究,実践を紹介。信頼関係の築き方やアセスメント等の主要トピックから,会社やスポーツなどでの応用,コーチング心理学の限界と未来まで包括的に解説。個人と組織の持続的成長やウェルビーイング向上に貢献したい実践家・研究者必読の書。

【リンク】

https://www.kitaohji.com/book/b623835.html

【Amazonでのご購入はこちらから】

https://www.amazon.co.jp/dp/4762832219/





















