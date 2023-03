[株式会社WEST FOREST]





SNSで約100万人以上の総フォロワー数を誇り、幅広い世代に人気急上昇中のアーティストTENSONG(読み:テンソング)が、2023年2月18日(土)より開催している全国47都道府県対バンツアー『~JUST FOR FUN 2023~』の追加情報を発表した。



今回発表された地区は、関東地区の合計7県7会場で、4月1日(土) 午前10時よりTENSONG公式ファンクラブ『TENSONG Family』にて、ライブチケットの先行発売が開始される。



初ツアーにも関わらず、SOLD OUTで完走している地域も多く、今後の公演をどう展開していくのか期待が膨らむ。





全国47都道府県対バンツアー『~JUST FOR FUN 2023~』公式HP

https://tensong.anla.co.jp/tour2023/



■全国47都道府県対バンツアー『~JUST FOR FUN 2023~』



チケット一般発売情報

■関東エリアFC先行販売

VIP会員様先行販売:2023年4月1日(土)10時 ~

通常会員様先行販売:2023年4月2日(日)18時 ~

*先着のため売り切れ次第終了。



チケット購入URL

https://linktr.ee/TENSONG_tour2023





■九州・中部・東北+北海道一般販売中





<ファンクラブURL>

https://fanicon.net/fancommunities/4094





<解禁スケジュール>

<ツアースケジュール>



◆岡山

3月28日(火) 岡山CRAZYMAMA 2ndRoom

http://banquetunion.com/mama2nd/



◆広島

3月29日(水) 広島セカンド・クラッチ

https://www.secondcrutch.com/



◆山口

3月30日(木) 周南live rise

http://www.shunan-rise.com/



◆佐賀

4月2日(日) 佐賀GEILS

http://sound-spirits.com/geils/top/



◆福岡

4月4日(火) LIVE HOUSE OP's

https://op-s.info/



◆長崎

4月5日(水) 長崎Studio DO!

https://www.studiodo.info/top.html



◆大分

4月8日(土) T.O.P.S Bitts HALL

https://www.oita-tops.com/bittshall



◆宮崎

4月9日(日) LAZARUS

https://lazarus-miyazaki.com/



◆鹿児島

4月11日(火) 鹿児島SRホール

https://www.kagoshima-sr.jp/



◆熊本

4月12日(水) 熊本 LIVE HOUSE Django

https://k-django.jp/



◆長野

4月22日(土) 松本ALECX

https://regulus2012.com/



◆富山

4月23日(日) 富山MAIRO

https://mairo.com/



◆新潟

4月25日(火) 新潟CLUB RIVERST

https://clubriverst.org/



◆石川

4月27日(木) 金沢 GOLD CREEK

https://www.gold-creek.live/



◆福井

4月29日(土) 福井CHOP

http://www.fukui-chop.com/NewFiles/main.html



◆北海道

5月13日(土) PLANT

https://www.plant-ent.com/



◆青森

5月14日(日) 青森Quarter

https://aomoriquarter.com/



◆秋田

5月15日(月) 秋田クラブスウィンドル

https://www.cna.ne.jp/~swindle-/top.htm



◆岩手

5月17日(水) 盛岡Club Change WAVE

http://clubchange.com/?id=wave



◆宮城

5月18日(木) 仙台darwin

https://www.edward.co.jp/theater/



◆福島

5月20日(土) けんしん郡山文化センター 大ホール

https://bunka-manabi.or.jp/kc-center/



◆山形

5月21日(日) 山形ミュージック昭和セッション

https://www.musicshowa.co.jp/session



◆千葉

6月2日(金) 柏PALOOZA

http://www.kashiwa-palooza.com/pc/index2.html



◆茨城

6月9日(金) 水戸ライトハウス

https://mitolighthouse.com/



◆群馬

6月11日(日) 前橋ダイバー

http://dyver.jp/



◆山梨

6月17日(土) 桜座

https://www.sakuraza.jp/



◆栃木

6月23日(金) HEAVEN’S ROCK Utsunomiya

http://www.heavensrock.com/vj2/vj2_access.html



◆埼玉

6月30日(金) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心

http://www.heavensrock.com/vj3/vj3_access.html



◆東京

7月2日(日) 下北沢Reg

http://www.reg-r2.com/



<楽曲情報>







楽曲名 : JUST FOR FUN

作詞:たか坊 / 作曲:たか坊



配信日 : 2022年12月1日(木)



URL : https://linkco.re/CX6UrQ1n











楽曲名 : JUST FOR FUN(English ver.)

作詞:たか坊 / 作曲:たか坊



配信日 : 2022年12月1日(木)



URL : https://linkco.re/vBRaGdXC





「JUST FOR FUN」 MV

https://youtu.be/XTeAUA0LFeY





<アーティスト情報>



TENSONG (読み:テンソング)



◆プロフィール

「一人一人に寄り添った楽曲を届けたい」という共通の思いで繋がり、2020年4月に大学の同級生で結成された、Vo.たか坊、DJ.アルフィ、Gt.拓まんの3人で構成される音楽ユニット。



独特の編成から生み出されるオリジナル楽曲や、たか坊のハイトーンボイスを生かした歌声がSNSで話題を呼び、結成から2年でSNSの総フォロワー数は100万人を超えている。

また、グループ名には、『聴いた人それぞれに寄り添うことができる”十人十色”の音楽を届けたい』という意味が込められている。



【TENSONG】

公式サイト

https://tensong.anla.co.jp/

公式YouTube

https://www.youtube.com/c/TENSONG

公式TikTok

https://www.tiktok.com/@10song_official

公式Twitter

https://twitter.com/10song_official

公式Instagram

https://www.instagram.com/10song_official/



