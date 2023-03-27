47都道府県対バンツアー『～JUST FOR FUN 202…
［株式会社WEST FOREST］
〈TENSONG アーティスト写真〉
SNSで約100万人以上の総フォロワー数を誇り、幅広い世代に人気急上昇中のアーティストTENSONG（読み：テンソング）が、2023年2月18日(土)より開催している全国47都道府県対バンツアー『～JUST FOR FUN 2023～』の追加情報を発表した。
今回発表された地区は、関東地区の合計7県7会場で、4月1日(土) 午前10時よりTENSONG公式ファンクラブ『TENSONG Family』にて、ライブチケットの先行発売が開始される。
初ツアーにも関わらず、SOLD OUTで完走している地域も多く、今後の公演をどう展開していくのか期待が膨らむ。
全国４７都道府県対バンツアー『～JUST FOR FUN 2023～』公式HP
https://tensong.anla.co.jp/tour2023/
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■全国47都道府県対バンツアー『～JUST FOR FUN 2023～』
チケット一般発売情報
■関東エリアFC先行販売
VIP会員様先行販売：2023年4月1日(土)10時 ～
通常会員様先行販売：2023年4月2日(日)18時 ～
＊先着のため売り切れ次第終了。
チケット購入URL
https://linktr.ee/TENSONG_tour2023
■九州・中部・東北＋北海道一般販売中
＜ファンクラブURL＞
https://fanicon.net/fancommunities/4094
＜解禁スケジュール＞
◆千葉
6月2日(金) 柏PALOOZA
http://www.kashiwa-palooza.com/pc/index2.html
◆茨城
6月9日(金) 水戸ライトハウス
https://mitolighthouse.com/
◆群馬
6月11日(日) 前橋ダイバー
http://dyver.jp/
◆山梨
6月17日(土) 桜座
https://www.sakuraza.jp/
◆栃木
6月23日(金) HEAVEN’S ROCK Utsunomiya
http://www.heavensrock.com/vj2/vj2_access.html
◆埼玉
6月30日(金) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心
http://www.heavensrock.com/vj3/vj3_access.html
◆東京
7月2日(日) 下北沢Reg
http://www.reg-r2.com/
＜ツアースケジュール＞
◆岡山
3月28日(火) 岡山CRAZYMAMA 2ndRoom
http://banquetunion.com/mama2nd/
◆広島
3月29日(水) 広島セカンド・クラッチ
https://www.secondcrutch.com/
◆山口
3月30日(木) 周南live rise
http://www.shunan-rise.com/
◆佐賀
4月2日(日) 佐賀GEILS
http://sound-spirits.com/geils/top/
◆福岡
4月4日(火) LIVE HOUSE OP's
https://op-s.info/
◆長崎
4月5日(水) 長崎Studio DO!
https://www.studiodo.info/top.html
◆大分
4月8日(土) T.O.P.S Bitts HALL
https://www.oita-tops.com/bittshall
◆宮崎
4月9日(日) LAZARUS
https://lazarus-miyazaki.com/
◆鹿児島
4月11日(火) 鹿児島SRホール
https://www.kagoshima-sr.jp/
◆熊本
4月12日(水) 熊本 LIVE HOUSE Django
https://k-django.jp/
◆長野
4月22日(土) 松本ALECX
https://regulus2012.com/
◆富山
4月23日(日) 富山MAIRO
https://mairo.com/
◆新潟
4月25日(火) 新潟CLUB RIVERST
https://clubriverst.org/
◆石川
4月27日(木) 金沢 GOLD CREEK
https://www.gold-creek.live/
◆福井
4月29日(土) 福井CHOP
http://www.fukui-chop.com/NewFiles/main.html
◆北海道
5月13日(土) PLANT
https://www.plant-ent.com/
◆青森
5月14日(日) 青森Quarter
https://aomoriquarter.com/
◆秋田
5月15日(月) 秋田クラブスウィンドル
https://www.cna.ne.jp/~swindle-/top.htm
◆岩手
5月17日(水) 盛岡Club Change WAVE
http://clubchange.com/?id=wave
◆宮城
5月18日(木) 仙台darwin
https://www.edward.co.jp/theater/
◆福島
5月20日(土) けんしん郡山文化センター 大ホール
https://bunka-manabi.or.jp/kc-center/
◆山形
5月21日(日) 山形ミュージック昭和セッション
https://www.musicshowa.co.jp/session
◆千葉
6月2日(金) 柏PALOOZA
http://www.kashiwa-palooza.com/pc/index2.html
◆茨城
6月9日(金) 水戸ライトハウス
https://mitolighthouse.com/
◆群馬
6月11日(日) 前橋ダイバー
http://dyver.jp/
◆山梨
6月17日(土) 桜座
https://www.sakuraza.jp/
◆栃木
6月23日(金) HEAVEN’S ROCK Utsunomiya
http://www.heavensrock.com/vj2/vj2_access.html
◆埼玉
6月30日(金) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心
http://www.heavensrock.com/vj3/vj3_access.html
◆東京
7月2日(日) 下北沢Reg
http://www.reg-r2.com/
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＜楽曲情報＞
楽曲名 : JUST FOR FUN
作詞：たか坊 / 作曲：たか坊
配信日 : 2022年12月1日(木)
URL : https://linkco.re/CX6UrQ1n
楽曲名 : JUST FOR FUN(English ver.)
作詞：たか坊 / 作曲：たか坊
配信日 : 2022年12月1日(木)
URL : https://linkco.re/vBRaGdXC
「JUST FOR FUN」 MV
https://youtu.be/XTeAUA0LFeY
＜アーティスト情報＞
TENSONG （読み：テンソング）
◆プロフィール
「一人一人に寄り添った楽曲を届けたい」という共通の思いで繋がり、2020年4月に大学の同級生で結成された、Vo.たか坊、DJ.アルフィ、Gt.拓まんの3人で構成される音楽ユニット。
独特の編成から生み出されるオリジナル楽曲や、たか坊のハイトーンボイスを生かした歌声がSNSで話題を呼び、結成から2年でSNSの総フォロワー数は100万人を超えている。
また、グループ名には、『聴いた人それぞれに寄り添うことができる”十人十色”の音楽を届けたい』という意味が込められている。
【TENSONG】
公式サイト
https://tensong.anla.co.jp/
公式YouTube
https://www.youtube.com/c/TENSONG
公式TikTok
https://www.tiktok.com/@10song_official
公式Twitter
https://twitter.com/10song_official
公式Instagram
https://www.instagram.com/10song_official/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/27-21:46）
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