「地域の水源を守ること&地域の良さを世界に届けること」創業2年目の”みずのみず”が志す地域資産の世界ブランド化



”みずのみず”が静岡県富士宮市のふるさと納税にラインナップされました。





大手飲料水メーカーがひしめく富士山周辺の水源。



その中でも、人知れず地元住民の皆様の心を長年掴み続けている、とある小さな水源。



オーナーの他界を契機に、荒廃か外資買収の選択肢が迫られたこの土地の水源を守りたい。



そして、もう一つ、オーナーが残した夢「世界中の人たちにこの美味しくて体によい水を飲んでもらいたい」



この想いを引き継ぎ、2022年10月に日本最高峰の天然水ブランド”みずのみず”が生まれました。



そしてこの度、静岡県富士宮市様との連携にて、”ふるさと納税”としてPR。

たくさんの皆様に知っていただく機会を提供する目的で、提携をスタート致しました。







■6種類のラインナップで登場

納税額8,000円~55,000円まで全6種類から選べる。



担当者より

「富士宮市の皆様には認可までたくさんのご尽力いただきました。

戦略地域課・観光課みなさまが”みずのみず”の可能性に賭けてくださったことを心から御礼いたします。」



■取り扱い主力製品



"みずのみず 06:01 for health & recovery"

アスリートをターゲットにした高機能な回復用の酸素水。高濃度バナジウム天然水に、ウルトラファインバブル500億個/Lの酸素を注入したオリジナル技術で、製造時溶存酸素50ppmもの酸素を注入した製品。激しく体力を消耗するアスリートの即時回復用としての効果が期待されます。https://mizunomizu.com/lp/#product-first



※高濃度酸素を体内に取り込むことで、疲労物質の除去が促進され、筋疲労や筋痛から早期回復が期待できることが示されています(出典:京都大学大学院レポート:Effects of Hyperbaric Exposure with High Concentration of Oxygen on Recovery of Muscle Stiffness)



"みずのみず 19:03 for wine & food"

富士山の天然水を純水とした高濃度バナジウムで超軟水。稀有なミネラル配列の天然水で、ミシュランを始めたとした高級レストランやBAR、リゾートホテルを中心に展開し、ワインのチェイサーやウイスキーの水割り用、お酒が飲めない方への特別な天然水として提供されています。https://mizunomizu.com/lp/#product-second





■毎日に寄り添う、水の価値の再定義

世界中で水不足が叫ばれる中、2050年には世界の約半数の人々が水が足りない事態に陥ると言われています。そんな中、日本人の環境問題への意識は世界的に見ても未だ低く、生活用水としての日本人の一人当たりの水量は、世界トップクラスに高く、いつか水に恵まれた日本は、水不足に悩む日本になりかねません。



蛇口をひねれば常に綺麗な水が出てくる日本において、水は身の回りにある当たり前の物とされ、その効果や重要性について深く考える人は少ない現状があると考えています。



しかしながら、私たちがあまり意識しない日本の水には、たくさんの良質なミネラルが含まれており、例えば当社が提供する"みずのみず 19:03 for wine & food"は、ただ美味しい水、というだけでなく、高濃度バナジウムが豊富(150μg/L)で、そのミネラルには糖尿病や美肌効果、便秘改善、血糖値の正常化など、多数の論文が発表されています。



当社はこの日本の良質な天然水の「正しい価値」を適切に世界にPRし、日本の最高品質プロダクト/ブランドとして世界マーケットに展開していきます。



※売上の一部は、世界の水に恵まれない地域の子供達、および美しい富士山を保全するための活動などに利用されます。





【会社概要】



社名

みずのみず株式会社(英名:MIZUNOMIZU LTD.)

※ボーアンドベル・ジャパン株式会社より4月に社名変更



会社HP:https://beaubelle-jp.com/?pr20230731

商品LP:https://mizunomizu.com/lp/?pr20230731

購入サイト:https://store.mizunomizu.com/?pr20230731



経営陣

代表取締役 CEO 小寺 毅

取締役 COO 藤野 大二郎

取締役 CMO 谷内田 貴子

社外取締役 長山 衛





所在地

東京本社:東京都渋谷区神宮前3−24−1 Harajuku Suzuki Building 3F

本店/R&D:千葉県市川市新井1−15

事業:みず事業(「みずのみず」開発/販売)/OEM事業(天然水のOEM提供)

取引先:みずほ銀行・静岡県富士宮市・シンガポール航空・琉球アスティーダ・NPO法人ウォーターエイド

設立日 2022年1月11日



