「Amazon ブラックフライデー」なら期間限定20%OFFで購入可能!



実用的で、装着簡単な車載用電子パーツブランド「Ottocast(オットキャスト)」では、Androidを搭載したCarPlay接続のAI BOXを取り扱っている他、単に有線のCarPlayを無線化にするアダプターもあります。今回紹介する「OttocastワイヤレスCarPlayアダプター U2AIR Pro」は、5分の初期設定をするだけで、以降はエンジン始動するたびに自動でワイヤレスCarPlayが楽しめるようになるシンプルな製品です。さらに、スマートボタン追加で操作性アップしており、ワンタッチで接続を解除し、長押し10秒で接続履歴をクリアして再起動が可能です。





商品紹介ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C9M7ZFMH?ref=myi_title_dp

「Amazon ブラックフライデー」開催期間11月24日(金)0:00~12月1日(金)23:59まで、20%OFFで購入可能!



時代はワイヤレス





iPhoneと連携可能な車用システム「AppleCarPlay」は基本的に有線での接続が必須となります。しかし、車に乗ったらすぐスマホにケーブルを挿します。たったこれだけのことですが、乗る度となるととても煩わしい作業ですね。その煩わしさから解放してくれたのがオットキャストCarPlayワイヤレスアダプターです。今回のU2AIR Proを装着すると、有線接続しか対応していないCarPlay対応の車を無線接続でCarPlayを使用できるようになりました。乗車のたびにライトニングの抜き差しの手間もなくなりました。スマホ決済やアプリでポイントカードの管理などしてると、ちょっとした買い物やドライブスルーの際にワイヤレスCarPlayは便利でおススメです。





便利機能満載





本端末には5Gwifi モジュールを搭載しているため、かつてなく速くて安定した中断のないCarPlay体験を存分に楽しめます。Googleマップによる最新ナビ、Spotifyによる音楽再生、Bluetooth通話など、さまざまな便利な機能をご利用いただけます。あなたのカーライフが一新されます。「駅までナビして」「ボリュームを小さく」など、音声操作にも対応しています。もちろん乗車の都度スマホを車両に接続する必要はありません。スマホとのシームレスな連携で、ドライブ中も安全かつ快適な操作が可能です。



スマートボタン追加





さらに、スマートボタン追加で操作性アップしており、ワンタッチで接続を解除し、長押し10秒で接続履歴をクリアして再起動が可能です。



付属のUSBケーブルで車両に接続するだけで起動完了





車両への取り付けはご自身で手軽に行えます。プロに施工を依頼する必要がないため、取り付け工賃などは必要ないのも特徴です。装着方法は、本製品を車のCarPlay対応のUSBポートに接続して、iPhoneのブルートゥースなどオンにしたら繋がれるくらい簡単です。1度繋いでしまえば、次回からはエンジンスタート後、iPhoneのWi-FiとBluetoothをあらかじめオンにしておいたら、自動的に接続します。





車両が有線Car Playに対応していればほぼ使える





基本的に2016年以降の純正有線AppleCarPlay搭載車に適合します。車がCarPlayに対応していないと、100%使用できません。確認方法としては、iPhoneをLightningケーブルで車載オーディオのUSBポートに差し込んで、CarPlayが使用できるかどうかで分かります。



超小型サイズで、車内で邪魔にならない





本端末は非常に小型な筐体デザインになっています。「Ottocast ワイヤレスCarPlayアダプター U2AIR Pro」自体を車の有線USBポートに差し込む形になるので、本体が小さければ、コンソール等に接続して、蓋を閉めてしまえば、全く目立ちません。



電波法の認可取得済み





本製品は、日本国内の電波法の認可(認証番号R201-220660)を受けているため、安心してお使いいただけます。また、製品には万一の際にも安心の1年保証を付帯しています。



オットキャスト専用アプリOttoPilot





オットキャストには専用のアプリがあがりました。Google Playストアか、AppStore内から「OttoPilot」で検索してインストールできます。OttoPilot専用アプリには設定方法、デバイスエラー時の解決方法、ファームウェア更新などは充実しています。



製品情報





商品名:Ottocast U2AIR Pro

本体カラー:ブラック

本体寸法:5.9*5.9*1.5cm

本体接続端子:USB-C(車両通信・電源供給用)

パッケージ内容:ワイヤレスCarplayアダプターU2AIR Pro、USB A to Cケーブル、USB C to Cケーブル、粘着パッド、取扱説明書(日本語あり)

保証期間:購入日から1年

製品ページ(Amazon):https://www.amazon.co.jp/dp/B0C9M7ZFMH?ref=myi_title_dp

製品ページ(楽天):https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/u2airpro/





Ottocastその他の製品はこちら↓をご参照ください。

ブランドページ(Amazon):https://www.amazon.co.jp/ottocast



Ottocastについて





Ottocast(オットキャスト)は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。

OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に30カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるよう、商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。



Ottocast (メーカー直営店):https://www.amazon.co.jp/ottocast

Twitter: https://twitter.com/ottocast1

YouTube:https://www.youtube.com/c/OTTOCASTJP



