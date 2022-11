[株式会社オーセント]

「アートと暮らす。」をコンセプトに、アート作品をデザインした商品を展開するFAVORRICにさらに2名のアーティストが参加。クッション、ポーチ、トートバックなど計24アイテムが11/2より発売開始!



「アートと暮らす。」をコンセプトに、アート作品をデザインした商品を展開するECブランドFAVORRIC(フェイバリック)に、人気イラストレーター・アーティストの前田豆コ、独自の技法を持つ版画作家の北嶋勇佑が新たに参加。それぞれのアーティストの作品をデザインしたクッション、ポーチ、トートバックなど計24アイテムを11/2より発売開始します。参加アーティストは総勢38名!アイテム化対象のアート作品は150点!販売アイテムは789点に!







株式会社オーセント(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目7番4号 アカデミービル3階、代表取締役:福原大佑)が展開するFAVORRIC(フェイバリック)に、前田豆コ・北嶋勇佑の2名のアーティストが新たに参加。

それぞれのアーティストの作品をデザインしたクッション、ポーチ、トートバック計24アイテムを11/2より発売開始します。



これによりFAVORRIC(フェイバリック)参加アーティストは総勢38名になります。

FAVORRIC Online : https://favorric.com/







前田豆コ







■前田豆コ プロフィール

1993年東京都出身。2020年からイラストレーター・アーティストとして活動を始める。

幼少の頃から習っていたモダンダンスやジャズダンスの影響で身体を使った表現に関心を持ち、

身体の伸縮によって生まれる張りやシワの美しさに着目したふくよかな体型の人物を描いている。

開放的なキャラクターたちがユーモラスに描かれる作品に海外からのオファーも急増。

韓国でのアートフェア出展が決定するなど、その活躍を世界へと広げている。



主な活動歴・賞歴:

2020年

6月:星野リゾート×エイベックス CREATORS WALL入選



2021年

6月:hotel norm. 作品展示

8月:Hills Zine Market ART&ZINE 2021参加

9月:初個展「Lovely Tempo」(UltraSuperNew Gallery)



2022年

3月:個展「Awesome Knees」(Working cafe halo)



★前田豆コ FAVORRIC商品一覧:

https://favorric.com/collections/%E5%89%8D%E7%94%B0%E8%B1%86%E3%82%B3







北嶋勇佑







■北嶋勇佑 プロフィール

1989年生まれ 東京都出身

武蔵野美術大学造形学部建築学科 卒業

武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻版画コース 修了

日本版画協会準会員



美術をもっと身近なものに感じてもらえるように、版表現した作品を制作。

木版画とモノタイプ(1点刷り版画技法)をミックスしたオリジナル技法「木版モノタイプ」を考案し、

自分が見て感じた感興を作品にしている。



モチーフは千差万別、ひと目で何とわかるものを描くことで、アートに触れるきっかけを増やしたいと考えている。

近年は動植物や風景をメインに制作。

ギャラリーや百貨店などで個展やグループ展を精力的に開催。



近年の展示歴

2021年

1月:上野“松坂屋”動物園展(松坂屋上野店本館7階美術画廊)

1月:Make the KNOTS(Gallery FACE TO FACE/東京)

2月:アートフルな暮らし(伊勢丹浦和店7階美術画廊)

3月:個展「vital faces」(Gallery FACE TO FACE/東京)

3月:現代のエネルギー 躍動する若手作家たち展(阿部敬四郎ギャラリー/宮城)

3月:いい芽ふくら芽in Tokyo2021 入選(松坂屋上野店本館6階催事場)

5月:人物展(Gallery FACE TO FACE/東京)

6月:今昔絵図展(アールグロリュー ギャラリー オブ トーキョー)

6月:いい芽ふくら芽りたーんず(松坂屋上野店本館7階美術画廊)

6月:たんざく展(伊勢丹新宿店アートギャラリー)

7月:個展 北嶋勇佑版画展「おうちじかん」(三井住友信託銀行 目黒支店1階ロビー)

7月:猫会議(REIJINSHA GALLERY/日本橋)

7月:名作REBORN展(松坂屋上野店本館7階美術画廊)

7月:生きとし生けるもの展(FEI ART MUSEUM YOKOHAMA/神奈川)

7月:トウキョウナナイロ展(新宿伊勢丹本館6階 アート&フレーム)

7月:いい芽ふくら芽りたーんず(松坂屋上野店本館7階美術特設会場)

8月:恐竜展(伊勢丹浦和店7階美術画廊&プチギャラリー)

8月:マウン展(大丸東京店)

8月:ART ART TOKYO(大丸東京店)

9月:KENZAN2021(東京芸術劇場)

10月:個展 静動(松坂屋上野店本館7階美術画廊)

10月:つつうらうら展(新宿伊勢丹本館6階 アート&フレーム)

10月:日本版画協会 版画展(東京都美術館)

11月:蔵書票展(f.e.I art gallery/横浜)

11月:個展 北嶋勇佑展(養清堂画廊/銀座)

11月:AHA展(ジャスマック青山)

12月:縁起物展(伊勢丹新宿店アート&フレーム)

12月:ゆとろぎ reflection―はむらをうつす、であいをつなぐ―(羽村市生涯学習センターゆとろぎ)

12月:アートのチカラ(伊勢丹新宿店アートギャラリー)



2022年

1月:お正月展(Gallery FACE TO FACE/東京)

1月:上野松坂屋動物園展(松坂屋上野店本館7階特設会場)

1月:シタマチアートパレード(松坂屋上野店本館7階特設会場)

2月:鳥展(月ノ出画廊/青山)

2月:個展 静々動々(松坂屋名古屋店アンテナ・プラスアート)

3月:あつまるあにまる展(伊勢丹浦和店美術画廊)

3月:IIMEFUKURAME junction(大丸札幌店特別会場)

4月:アートフルに暮らす展(伊勢丹浦和店7階美術画廊)

4月:個展 ふくもの(Gallery FACE TO FACE/東京)

4月:八犬堂移転記念展(八犬堂ギャラリー/東京)

5月:MOGUMOGUアート展(伊勢丹新宿店アート&フレーム)

6月:たんざく展(伊勢丹新宿店アートギャラリー)

7月:なないろ展(月ノ出画廊/東京)

7月:アッパレアートパレード(松坂屋静岡店北館)

7月:たんざく展(新井画廊/東京)

7月:そのつづき展(Artglorieux GALLERY OF TOKYO/東京)

7月:SELECTIONS Part-2(Gallery FACE TO FACE/東京)

8月:名作REBORN展(松坂屋上野店本館7階アートギャラリー)

8月:COLORFUL&MONO(丸善・丸の内本店4階 ギャラリー B)

8月:ANIMALIA 2022(Gallery FACE TO FACE/東京)

9月:R ART ART(大丸下関店)

10月:日本版画協会 第89回版画展(東京都美術館)

10月:北嶋勇佑特集(伊勢丹新潟店アートギャラリー)

10月:東武絵画市2022(東武船橋店6階イベントプラザ)

10月:たてもの展(松坂屋上野店本館7階アートギャラリー)



★北嶋勇佑 FAVORRIC商品一覧:

https://favorric.com/collections/%E5%8C%97%E5%B6%8B%E5%8B%87%E4%BD%91







FAVORRICとは?











「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストの作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術に

よってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨などをラインナップするECサイトです。美し

い生活の道具としてアートを気軽に生活に取り込むライフスタイルを提案しています。

FAVORRIC Online:https://favorric.com





■参加アーティストは総勢38名!アイテム化対象のアート作品は150点!販売アイテムは789点に!





<公式SNS>

Facebook :https://www.facebook.com/favorric.official

Instagram:https://www.instagram.com/favorric_official/

Twitter :https://twitter.com/FAVORRIC_JP





オーセントについて



オーセントは、1人1人が輝ける未来づくりに貢献するために二つの事業を展開しています。

コンサルティング事業では、特に中堅・中小企業のお客様に対して、企業が継続して成長していくことを目的とした業務改革や組織改革、DX などの取組み実行支援を行っています。

プラットフォーム事業では、2021年7月より、「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストのアート作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨としてラインナップする EC サイト『FAVORRIC』(フェイバリック)を展開。消費者の楽しい買い物体験の実現と共に、大量生産を前提としないものづくりの仕組み構築に挑戦しています。



<会社概要>

名称 :株式会社オーセント

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目7番4号 アカデミービル3階

代表者 :代表取締役 福原 大佑

創業日 :2017年1月

事業内容 :コンサルティング事業、プラットフォーム事業

URL :https://aucent-inc.com/



<本リリースに関するお問合せ>

https://aucent-inc.com/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-13:40)