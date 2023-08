[株式会社BodyVoice]

Try To 0次予防(R)を提唱する、ドクターズサプリメントのBodyVoice(株式会社BodyVoice:代表取締役 圓井 順子 〒101-0044東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング6階 https://www.bodyvoice.co.jp/ ) は昨年人気を博したサプリメント「8p8p(Happy happy 」をリニュアール再販いたします。







BodyVoice公式サイト:https://www.bodyvoice.co.jp/



ありそうで無かった、「ざくろ」と「くこの実」を組み合わせた女性のためのサプリメント





【8p8p】はスーパーフードの「ざくろ」と「くこの実」を黄金比で配合。

手軽に摂取できるタブレットタイプで「エストロン」等をたっぷり配合しています。

今回はさらに女性の味方となる「酸化マグネシウム」もプラスされました。





女性の味方【8p8p】とは?





ひと昔前と比べて現代女性の生活環境、生き方は大きく変化しました。

働きながら結婚や出産・育児をすることで心と身体への負担が大きくそんな変化に悩んでいる女性へ

少しでも「自分らしく、Happyに生きられるサポートを」との思いを込めて作られた商品です。





再販を記念してお得なクーポン発行中!





【8p8p】の再販を記念して初回 ¥700 OFF クーポンを発行しております。

定価4,600円→3,900円

【クーポンコード】QBPFVA9Y



下記のオンラインショップよりご購入ください。

オンラインショップ:https://www.bodyvoice-healthcare.com/items/42634258





商品概要





・商品名:8p8p

・販売価格:4,600円(送料 税込)

・内容量:36g(300mg×120粒)

・原材料名:クコの実抽出物(デキストリン、クコの実エキス)(国内製造)、還元麦芽糖水飴、ザクロエキス末(デキストリン、ザクロ果汁)/ L‐トリプトファン、結晶セルロース、酸化マグネシウム、リン酸カルシウム、HPC、ビタミンE、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ビタミンB、カルナウバロウ

・お召し上がり方:1日4粒を目安に、水又はお湯と一緒にお召し上がりください。

・再販開始日:2023年8月より順次発売





安心・安全の品質(日本製)

製造を委託した国内工場(GMP認定)は基原材料、原料入庫から各製造工程、最終製品から出荷に至るまですべての工程について、品質・安全性の厳重な管理を行っています。



株式会社BodyVoiceについて





BodyVoiceは医師と看護師が中心となった医療のプロ集団です。

私たちの目的は「メディカルサイエンで世界の人々の安全・安楽・安心を社会実装する」。人間の身体にとって、本当に良いものだけを、自信をもってお届けしたい。

原材料の調達・製造・製品出荷に至るすべての工程において厳重な品質管理を怠らず、安全・安楽・安心を約束できるヘルスケア商品づくりをしています。



https://www.bodyvoice-healthcare.com/







■会社概要

商号:株式会社BodyVoice

代表者:代表取締役 圓井 順子(まるい じゅんこ)

所在地:〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング6階

事業内容:サプリメント開発及び販売

コーポレートサイト:https://www.bodyvoice.co.jp/

医師・看護師監修メディア:https://column.bodyvoice.co.jp/



■問合せ先

TEL:03-6285-2827(平日9時~18時)

Email:info.bv@bodyvoice.co.jp

担当:牧原



