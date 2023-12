[株式会社MFC STORE]

この度、自分たちの好きなもの・着たいものをコンセプトとするセレクトショップ「MFC STORE(エムエフシー ストア)」は、“retro50%:street50%”をコンセプトに掲げるアパレルブランド「over print(オーバープリント)」と、韓国出身の人気DJ「DJ SODA(ディージェイ ソダ)」氏とのトリプルコラボレーションアイテムを、 2024年のMFC STORE全店舗の初売り1月2日(火)より順次販売を開始いたします。







本コラボレーションでは、over printが抱える人気イラストレーターCOTOH氏、ZERO ZERO HERO氏、3saki氏の3名がそれぞれの感性で描いたDJ SODA氏のイラストを落とし込んだパーカ、クルーネックスウェット、Tシャツの全3型が登場。over printのコンセプトである“retro50%:street50%”をテーマに、DJ SODA氏の奇抜なファッションと音楽イベント出演時の躍動感を表現したイラストや、DJ SODA氏、over print、MFC STOREの3者それぞれのロゴやグラフィックなど、全てのデザインをMFC STOREが監修したスペシャルなラインアップを豊富なカラーバリエーションで展開いたします。

「COTOH HOODIE」は、1月2日(火)よりMFC STORE全店舗にて発売。5日(金)19:00よりMFC STORE Official Online Store(https://www.mfc-store.com/)にて販売いたします。「ZERO ZERO HERO HOODIE」、「COTOH CREWNECK」及び「3saki S/S TEE」は、6日(土)19:00よりMFC STORE Official Online Storeにて発売。7日(日)22:00よりover print Official Online Store(https://overprint.store/)にて販売いたします(MFC STOREとover print にて販売するアイテムのカラーはそれぞれ異なります。予めご了承ください)。

また、本コラボレーションの為だけに撮り下ろされた「DJ SODA」氏をモデルに起用したヴィジュアルは、2023年12月28日(木)18:00よりMFC STORE Official Instagram(https://www.instagram.com/mfc_store)及びover print Official Instagram(https://www.instagram.com/over__official)にて公開いたします。



VISUAL

















PRODUCT





発売日:1月2日(火)

販売店舗:MFC STORE NAKAMEGURO(〒153-0043 東京都目黒区東山1-3-3 アルス中目黒101)

MFC STORE HARAJUKU(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-23-6 1F)

MFC STORE NAGOYA(〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-25-39 1F)

MFC STORE OSAKA(〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-12-10 1F)



発売日:1月5日(金)19:00

販売店舗:MFC STORE Official Online Store(https://www.mfc-store.com/)





ITEM:MFC STORE × over print × DJ SODA Ver. COTOH HOODIE

PRICE:¥13,200-(税込)

COLOR:ASH / BEIGE / GREEN / OLIVE / BLACK

SIZE:M / L / XL





発売日:1月6日(土)19:00

販売店舗:MFC STORE Official Online Store(https://www.mfc-store.com/)





ITEM:MFC STORE × over print × DJ SODA Ver. ZERO ZERO HERO HOODIE

PRICE:¥13,200-(税込)

COLOR:GRAY×ORANGE / BLUE×GRAY / BLACK×BLUE

SIZE:M / L / XL / XXL







ITEM:MFC STORE × over print × DJ SODA Ver. COTOH CREWNECK

PRICE:¥12,100-(税込)

COLOR:GRAY×ORANGE / BLUE×ORANGE / BLACK×ORANGE

SIZE:M / L / XL / XXL







ITEM:MFC STORE × over print × DJ SODA Ver. 3saki S/S TEE

PRICE:¥6,600-(税込)

COLOR:WHITE×BLUE / CHARCOAL×MINT / BLACK×PINK

SIZE:M / L / XL / XXL





発売日:1月7日(日)22:00

販売店舗:over print Official Online Store(https://overprint.store/)





ITEM:MFC STORE × over print × DJ SODA Ver. ZERO ZERO HERO HOODIE

PRICE:¥13,200-(税込)

COLOR:GRAY×BLUE / BLUE×ORANGE / BLACK×GREEN

SIZE:M / L / XL / XXL







ITEM:MFC STORE × over print × DJ SODA Ver. COTOH CREWNECK

PRICE:¥12,100-(税込)

COLOR:GLAY×BLUE / BLUE×BLUE / BLACK×BLUE

SIZE:M / L / XL / XXL







ITEM:MFC STORE × over print × DJ SODA Ver. 3saki S/S TEE

PRICE:¥6,600-(税込)

COLOR:WHITE×PINK / CHARCOAL×YELLOW / BLACK×PURPLE

SIZE:M / L / XL / XXL



ABOUT





About MFC STORE(エムエフシー ストア)

Official Online Store:https://www.mfc-store.com/

Official Instagram:https://www.instagram.com/mfc_store

2018年に、自分たちの好きなもの・着たいものを展開・提案するセレクトショップとして東京・中目黒に旗艦店をオープン。2019年には同じ中目黒に初の路面店を増床移転。2020年8月に念願の原宿店、同年12月には大阪店、2021年7月には名古屋店をオープンし、2023年8月、旗艦店の2階を「MFC GARAGE」としてリニューアルオープン。国内外の人気ブランドをはじめ、ナショナルブランドのadidas、Carhartt WIP、Clarks、CLOT、Dr. Vranjes、EU(Emotionally Unavailable)、MEDICOM TOY、NEW ERA(R)︎、NIKE、PUMA、VANSなどの正規取扱店。その他、海外買い付けの国内未発売アイテムや、スーベニアのオリジナルアパレルなど幅広い商品構成で展開する。



About DJ SODA(ディージェイ ソダ)

Official Instagram:https://www.instagram.com/deejaysoda

本名はSo Hee Hwang(ファン ソヒ)。ソウルで活躍する今最もイットな韓国人DJ。出演するフェス・イベントでは常に行列ができる、韓国から飛び出したアジアのトップスターDJ。DJ以外にもモデルとしても活動し、Instagramでは530万人以上のファンを抱えるほどの人気を誇る。



About over print(オーバー プリント)

Official Online Store:https://overprint.store/

Official Instagram:https://www.instagram.com/over__official

retro50% : street50%をコンセプトに掲げ、オンラインストアと全国18店舗のセレクトショップを中心に展開するアパレルブランド。



