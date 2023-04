[株式会社やるかやらんか]

2023年4月22.23.29日の3日間に渡り、大阪のMBS毎日放送本社にて関西最大規模のハッカソンイベントを開催します。



いま話題のAIチャットボットを活用した関西初となる学生エンジニアハッカソンを2023年4月22日、23日(ハッカソン)29日(発表会)の日程で開催します。4月14日に河野デジタル相が記者会見で「Chat GPTを含めて様々なAIを使った、ハッカソンを実施したい」という趣旨の発言をするなどますます注目が集まっています。そんな中、2日間にわたり、学生エンジニア(クリエイター)がChat GPTを活用し、アイデアや技量を競い合い、関西を代表する企業のCEO、CTO等が審査する新しいハッカソンを行ないます。







【Monsters×Eggs For Engineer】開催の背景





2022年11月に開催した【Monsters×Eggs】では、“Boost Kansai beyond the Generations.”をビジョンに掲げ、関西を代表する起業家(モンスター)30人に対し、学生起業家・起業を志す学生(エッグス)170人がビジネスアイデアや起業の悩みをぶつけて直接フィードバックをもらう場を創出しました。そして今回、【Monsters×Eggs】の第二弾では学生エンジニアとその才能にスポットライトを当て、関西で活躍するCEO/CTOとの出会いから新たな”選択肢”が生まれることを期待し、当イベントの開催をします。

開催概要





■主催 株式会社やるかやらんか/株式会社AilaB ■日時 2023年4月22日(土)23日(日) 11:00~20:00 29日(土) 13:00~19:00 ■会場 株式会社毎日放送(MBS)本社ビル1階 ロビースペース・ちゃぷらステージ ■参加者 ・学生エンジニア(デザイナー)、学生起業家 ・関西の起業家、CTO ■イベントコンテンツ 4月22日(土)23日(日) ・Chat GPTハッカソン(プロダクト開発) 4月29日(土) ・関西を代表するCTO様のゲストトーク ・Chat GPTハッカソン 発表会 ・立食形式アフターパーティー ■当日司会者

MBS毎日放送アナウンサー 野嶋紗己子氏







Monster×Eggs For Engineer 協賛・協力・後援企/団体一覧





協賛:株式会社スマレジ 後援:MBSテレビ 近畿大学 特別協力:REACH REACH 協力:HACK BAR TECH PARK

参加申し込み方法





以下のURLからお申し込みください。 https://ailab-corp.connpass.com/event/278116/

株式会社やるかやらんか





会社名:株式会社やるかやらんか 代表者:代表取締役社長 西 奈槻 創 業:2022年4月15日 所在地:奈良県奈良市富雄元町2-1-20-2C 従業員数:20人(アルバイト含む) 事業内容:自社事業(店舗運営、イベント企画運営)、サポート事業(ブランディングデザイン、プランニングデザイン、WEB/ECサイト構築、SNSブランディング) 公式ホームページ:https://yaruka-yaranka.co.jp/ 【日本の若者に“選択肢”を示す】をビジョンに掲げ、そのためならなんでもやる。がコンセプト。すべての若者に"選択肢"をテーマにZ世代の価値観をゆさぶる、事業やコンテンツ、・プロダクトを生み出す。「Z世代」の視点やインサイトを活かして、企業活動の支援も行う「プロデュースカンパニー」です。「プロデュース」とは「事業」と「クリエイティブ」を融合させた概念。既存の事業運営に用いられてきた「KPI 」の概念から目標・指標を定め、その実現のためにクリエイティブのコアとなる「企画」を織り混ぜることで「新しいナニカ」をつくる活動を行う会社です。

株式会社AilaB





会社名:株式会社AilaB 代表者:代表取締役社長 佐藤律希 創 業:2020年1月22日 所在地:東京都渋谷区松濤1丁目28−2 従業員数:8人(業務委託含む) 事業内容:自社事業(エンジニア専用SNS, プロダクト取引所)、ITソリューション事業(DX支援, 伴走型新規事業支援, OMO支援)、コンサルティング事業(個人開発プロダクトを用いた新規事業開発) 公式ホームページ:https://ailab-corp.com/ ランサーズ出身エンジニア代表佐藤が2020年に創業。「クリエーターの価値を最大化する」をビジョンに、ITエンジニア特化型SNS"goodhub"を昨年9月にリリース。ユーザー数は1,400名を突破。業界最大級のSNSとしてTwitterで話題に。"goodhub"はテキストの枠を超えたSNSとして、現在では技術課題やキャリアの悩み相談等に利用されている。さらに、2023年4月にはITプロダクトに特化したマーケットプレイス"prodhub"β版をリリース。ITエンジニアにとって、プロダクトM&Aによる収益化モデル確立やプロダクトを通じた真の価値評価がされる採用がスタンダードになる時代創造へ向け事業提供を開始。

※関西における「ChatGPTを活用した学生ハッカソン」として 2023年4月 自社調べ



