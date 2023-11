[リチャードジノリ・アジアパシフィック株式会社]

伊勢丹新宿店にてPOP UP開催 11月15日(水)~11月21日(火)







イタリア・フィレンツェの名窯「GINORI 1735(ジノリ1735)」は、冬のホリデーシーズンに向け、“ GINORI DOMUS -HOME CHRISTMAS- ”と題したポップアップを伊勢丹新宿店にて開催します。愛するご家族や大切な仲間たちとの歓びに満ちた時間を彩る選りすぐりのアイテムをご紹介します。



本イベントでは、イタリア・ミラノで4月に発表したブランド初のホームコレクション「DOMUS(ドムス)」を日本で初お披露目、先行販売いたします。磁器コレクション同様、イタリアの卓越した職人技とGINORI 1735の感性を注いだ家具、照明、ファブリック類は、イタリア・ルネッサンス期の絵画や歴史、伝統などから着想を得たルカ・ニケットによるモダンデザイン。ストーリーテリングな心地よさで人々に寛ろぎの時間を約束します。







また、クリスマスや年末年始のおもてなしの食卓やギフトにもぴったりな新作の磁器コレクション「Oriente Italiano Gold (オリエンテ イタリアーノ ゴールド)」もラインナップ。優雅なゴールドのフラワーモチーフが手描きされたホワイト地のAurum(アウルム)、レッド地のRubrum(ルブルム)という華やか色彩が特徴です。GINORI 1735の代表的なコレクションのひとつ、カラフルな10色展開の「Oriente Italiano(オリエテンテ イタリアーノ)」コレクションに加わる新作で、テーブルウェアとホームデコレーションアイテムに加え、フレグランスキャンドル、キャンドルホルダー、フレグランスディフューザーなどのホームフレグランスギフトが揃います。





そのほか、イタリア・トリノ発の老舗カフェ「bicerin(ビチェリン)」とのコラボレーションによる限定ギフトセットもご紹介。GINORI 1735のロゴが入る焼き菓子を組み合わせたギフトセットを中心に、北イタリアの郷土菓子バーチ・ディ・ダーマやビチェリンのオリジナルブレンドコーヒーと焼き菓子のセットなどがラインナップします。



About DOMUS

2023年4月に誕生したGINORI 1735初のホームコレクション。DOMUSはラテン語で「家」「すまい」の意。イタリア・ヴェネチア出身のルカ・ニケットをデザイナーに、GINORI 1735のノウハウと感性に共鳴するムラノガラス照明の老舗Barovier&Toso(バロヴィエール&トーゾ)と老舗ファブリックブランドのRubelli(ルベッリ)との協業のもとに誕生。コンテンポラリーなデザインとイタリアの伝統的な職人技、最高品質の素材の完璧な融合を体現している。ラウンジチェアLaVenus(ラヴェーヌス)、アームチェア Dulcis(ドゥルチス)、キャビネットLaTour(ラトゥール)、コーヒーテーブル Optique(オプティク)、テーブルランプTrinitas(トリニタス)とSideris(シデリス)、フロアランプConterie(コンテリエ)に加え、GINORI 1735 の歴史的な工房、マニュファクトゥールが抱える名だたる装飾にちなんだジャカード生地 (Oriente Italiano/オリエンテ イタリアーノ、Sagitta/サジッタ、Saia/ サイア、Ondori/オンドリ) で構成。



About ORIENTE ITALIANO GOLD

GINORI 1735を代表する磁器「アンティコ・ドッチャ・ジノリ」の優美なラインと、かつてメゾンのアートディレクターであったジオ・ポンティよって1948年に再解釈・復刻された歴史的なアーカイブ柄、カーネーションのモチーフを特徴とする。カラフルな10色展開の「Oriente Italiano(オリエンテ イタリアーノ)」に加わる新コレクションで、ゴールドの優雅な手描きフラワーモチーフが彩るホワイト地のAurum (アウルム)と、レッド地のRubrum(ルブルム)という2色で構成。高度な職人技の理念を余すことなく表現している。テーブルウェアとホームデコレーションに加え、ホームフレグランスアイテムも充実。



About GINORI 1735(ジノリ1735)

GINORI 1735は、約3世紀に渡りラグジュアリー&ライフスタイルの分野における世界有数のブランドとして、真の磁器、デザインにおけるイタリアの卓越性を表現してきました。2013年よりケリンググループの一員となったGINORI 1735は、ファッション、アート、デザイン、建築、映画、インテリアデザイン界の優れた才能たちとの強い関係性を築き上げています。伝統と革新が見事に融合したその製品は、テーブルウェア、アートオブジェ、ギフト用品、照明、家具、ファブリック、ガラス製品、カトラリーなど多岐にわたります。ブランドのアイコンである王冠のマークは、ブランドの真髄であるクラフトマンシップと芸術の完璧な融合を象徴しています。イタリア・フィレンツェを拠点とするその歴史的工房、マニュファクトゥーラは、世紀を超え継承された芸術的技術の結晶であるサヴォアフェールを、最先端テクノロジーが支えるユニークな場所となっています。Ginori 1735は、日常生活の喜びと、芸術的表現の再発見と再生を通して、現代のルネッサンスを推進しています。今日、GINORI 1735の世界は、マニュファクトゥーラの伝統を新たなビジョンで再解釈し、アートを日常生活に、日常生活をアートに導く力を秘める新世代のマイスターたちの多様な価値観とスタイルで再構築されています。GINORI 1735は、フィレンツェ、ミラノ、パリ、ソウル、ロンドンに店舗を構え、またヨーロッパ、アメリカ、中東、アジア太平洋地域の名高い販売店で展開しています。さらに、一流のホテルチェーンや 世界中の洗練されたレストランとも重要なパートナーシップを築き上げています。また、独自のEコマースチャンネルを、世界30カ国以上で展開しています。



