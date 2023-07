[fbd株式会社]

世界中の大手ラグジュアリーブランドやホテルなどの空間演出を手掛けるイタリア発のフレグランスメーカー「SCENT COMPANY」のディフューザーブランドをプロデュースするfbd株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:藤本大輝、以下fbd)は、2023年7月11日(火)より阪神梅田本店2階 化粧品売場「C.CUBE」にて、ディフューザーブランド「SCENT OF THE ONE」を常設販売します。“阪神梅田本店2階フロアの香り”として話題の『SCENT OF THE ONE“TERRACE”』(セント オブ ザ ワン テラス、通称“テラスの香り”)をはじめとしたルームディフューザー全6種類と新商品のファブリックミスト全6種類を販売します。

阪神梅田本店では2021年より、同店の象徴であるテラスをイメージした空間演出を手掛けております。演出して以来、お客様から大好評いただき問い合わせが殺到したことから、昨年12月に初めてルームディフューザー『SCENT OF THE ONE“TERRACE”』(セント オブ ザ ワン テラス、通称“テラスの香り”)として商品化が実現。SNSでも話題となり、これまで3回にわたる限定販売で反響を呼んでいたことを受け、常設販売が決定しました。なお、店頭ではその他のフレグランスアイテムも販売します。



■阪神梅田本店 常設販売について

<取り扱いアイテム>



ディフューザー全6種 / 13,970円(税込)

ディフューザーレフィル全6種 / 11,495円(税込)

香りの魔術師といわれる世界屈指のマスターパフォーマーによって創造された6つの香りのディフューザー。



ファブリックミスト全6種 / 9,768円(税込)

「SCENT OF THE ONE」から新シリーズのファブリックミスト。世界屈指の調香師が手掛けた最高品質の香りを、おうち時間の気分転換や香りの演出にご堪能ください。

店頭では各種製品全7種の香りをご体験いただけます

『NULLE』(ヌル)、『AMBLE』(アンブル)、『ORANGE』(オランジュ)、『L`EAU』(ロー)、『CHERIE』 (シェリー)、『TERRACE』(テラス)、『AMARE』(アマーレ)



日 時:2023年7月11日(火)~

場 所:阪神梅田本店 2階 化粧品売場「C.CUBE」

(〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13)

営業時間:10時~20時



■阪神梅田本店の空間演出について

香りの記憶は印象として残りやすく感情に働きかける力が強いと言われています。香りを記憶の奥に感じていただき、「再度訪れたいお気に入りの場所にしてほしい」という思いから、2021年より阪神梅田本店2階フロアにて“『SCENT OF THE ONE“TERRACE”』”による空間演出をしております。



■『SCENT OF THE ONE“TERRACE”』(セント オブ ザ ワン テラス)について



阪神梅田本店2階フロアの香りをご自宅でもお楽しみいただけます。阪神梅田本店の象徴でもあるテラスは、百貨店では珍しい外光を取り入れた開放的な空間となっております。心を解放してくれるようなみずみずしい香りに包まれながらお買い物を楽しんでいただきたいという思いから、“テラスの香り”が開発されました。お部屋が、きらめくみずみずしい花々が満ち溢れた美しい朝の庭園にいるかのようなリラックスできる香りに包まれます。



香りの特徴

透き通るような繊細かつ華やかなフローラル&グリーン。温暖なイタリアのみで採れるベルガモットとミントそして、きらめくみずみずしい花々が満ち溢れた美しい朝の庭園にいるかのような世界に導かれます。イタリアのマスターパフューマー(調香師)によるブレンドで、原材料は100%オーガニック。

<香りの持続は約3~4か月(湿度や温度により異なる)>



■『SCENT OF THE ONE』について https://scentoftheone.com/

世界中の大手ラグジュアリーブランドやホテルなどの空間演出を手掛けるフレグランスメーカー「SCENT COMPANY」のディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』をfbdがプロデュース。香りの魔術師と称される調香師シレノ・チェロニやルカマフェイらが、世界中から厳選した最高品質のオーガニック100%を使用。THE ONEとは、誰かにとっての誰かの香り、そしてどこかの香り。香りとはその人自身のスタイルを表現し、生き方に意味を与えます。それは部屋というある意味の閉鎖された空間は香りを纏い、旅に出たかのような感覚へ誘います。

Instagram:https://www.instagram.com/scentoftheone/



■fbd株式会社について https://fbdinc.jp/whoweare

「我々は今ある何かと新しい何かを紡ぐ」をミッションに、クライアントを成功へ導くブランドクリエイションファームです。IPを活用した新規ビジネス開発や現存事業の課題解決を提案。企画・マーケティング戦略、クリエイティブ戦略、経営企画・営業管理/IPソリューション構築、法務・契約関連までトータルサポートしております。またクリエイターを活用したD2C(Direct to Consumer)事業を展開。2021年5月には、香りの魔術師と言われる世界屈指の調香師シレノ・チェロニやルカマフェイらが手掛ける日本初上陸のディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』をプロデュース。2022年7月には、アーティスト「赤西仁」をミューズに起用したサプリメントブランド『the ITNA』を手掛ける。



設 立:2021年11月26日

所在地:東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者:代表取締役 藤本 大輝

資本金:800万円

事業内容:新規ビジネス開発サービス

ディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』やサプリメントブランド『the ITNA』などのD2C事業展開



