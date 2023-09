[FoodFes株式会社]

神戸全体を舞台に「親子3世代が楽しめる」複合型ハロウィンイベントです。神戸の約200店舗の提携先飲食店での食べ歩きができる「KOBE BAL」やナイトパーティー企画、ファッションショーなどを開催。





FoodFes株式会社(代表取締役:稲垣一馬)は、2023年10月27日(金)から31日(火)の5日間、神戸市内で「KOBE HALLOWEEN NIGHT FES 2023」を開催します。







昨年、メリケンパークで初開催された「KOBE NIGHT FES」がさらにパワーアップして帰ってきました。

今年は神戸全体がハロウィンの舞台となり、開催日数も増えました。

神戸の新たな魅力を発揮し、多くの人々にその魅力を再発見してもらうことを目的としています。



企画内容について







■KOBE BAL



神戸市内約200店舗の提携飲食店での食べ歩き企画「KOBE BAL」。

参加店舗は、歴史ある老舗の和食店から、最近話題のトレンディなカフェ、そして地元で長年愛されている居酒屋まで多岐にわたります。



ワンコインからの限定メニューを楽しむことができ、それぞれの店舗が自慢の料理やドリンクを特別価格で提供します。



この企画を通じて、神戸の多彩なグルメシーンが堪能できます。

※参加店舗のラインナップは、公式サイト&公式SNSで順次発表いたします。



■KOBE NIGHT FES



10月28日(土)夜、神戸を舞台にパーティー企画「KOBE NIGHT FES」を開催します。

ライブDJやバンドのパフォーマンスをはじめ、ハロウィンをテーマにした特別なショーが繰り広げられます。



夜の神戸港の美しい景色を背景に、参加者は美味しい食事やドリンクを楽しみながら、特別なハロウィンを体験できます。



会場からの夜景は、まるで星空のように美しく、ロマンチックな雰囲気を楽しむことができます。

※会場の詳細は’最終調整段階’のため、来週以降公式サイト&公式SNSでお知らせします。

※出演者一覧は、公式サイト&公式SNSで順次発表いたします。



■KOBE HALLOWEEN



10月29日(日)神戸北野エリアでのファッションショーを中心としたステージイベント「KOBE HALLOWEEN」。地元神戸の若手デザイナーやモデルが参加し、ハロウィンをテーマにした特別なコレクションを披露します。



さらに、ハロウィンらしいダンスパフォーマンス、そしてストリートパフォーマンスで、観客を魅了します。

神戸北野の歴史的な街並みと組み合わせたエンターテインメントは、参加者にとって忘れられない体験となるでしょう。

※セットリストは、公式サイト&公式SNSで順次発表いたします。



インフルエンサー万博とのコラボレーション









「見て、触れて、“本音”でPRする。」をキャッチコピーに掲げる当イベントは、企業がブースを出展、そこにSNS(InstagramやTwitter、TikTokなど)で影響力を持つ、厳選なる審査によって選定されたインフルエンサーが完全招待制で来場します。



商品やサービスの魅力を“リアルな場”で伝えたい企業がブースを出展。

”本当に良い”と感じたものをPRしたいインフルエンサーが来場する「企業×インフルエンサーの“新しいカタチの展示会”」です。



今後当イベントを通して「インフルエンサーによるPRのチカラ」で都市部だけでなく様々な日本の魅力溢れる地域を盛り上げていきます。



「KOBE HALLOWEEN NIGHT FES 2023」の楽しみ方







「KOBE HALLOWEEN NIGHT FES」は、今年で2回目の開催となり、神戸を代表するハロウィンフェスティバルを目指します。



出店する飲食店は、神戸で話題のハイクオリティなお店や、予約が難しい人気店、行列が絶えない名店など、約200店舗が参加する“関西最大級”のハロウィンフードフェスティバルです。



私、FoodFes株式会社代表の稲垣一馬としては、飲食店は人々をつなぐ場所であり、新しい出会いや経験を生む場所だと信じています。



この「KOBE HALLOWEEN NIGHT FES」は、ハロウィンの期間中に開催される数あるイベントの中で、他とは一線を画す内容を提供することを目指しています。



・参加者には専用のバッジを提供し、それを持って各店舗の限定メニューを楽しむことができます。

・神戸北野エリアでのファッションショーやダンスパフォーマンスなど、ハロウィンらしいエンタメが盛りだくさん!



どのように神戸のハロウィンを楽しむか、日々試行錯誤を重ねています。参加する全ての方々に最高のハロウィン体験を提供できるよう努力しております。

10月の終わり、神戸でのハロウィンを「KOBE HALLOWEEN NIGHT FES 2023」でお楽しみください!

FoodFes株式会社 代表取締役 稲垣一馬

関西地方を中心にユニークな食に関するイベントを手掛けるFoodFes株式会社。

食の魅力を伝えることを使命として、多くのイベントを成功させてきました。



【開催概要】





■名称 KOBE HALLOWEEN NIGHT FES

■開催日時 2023年10月27日(金)~31日(火)

■会場 神戸市内全域

■主催 KOBE NIGHT FES実行委員会

■公式サイト:https://kobehalloween.foodfes.jp/

■公式Instagram:https://www.instagram.com/kobe_halloween_night.fes/



【会社概要】





FoodFes株式会社

代表者:稲垣一馬

所在地:大阪府大阪市福島区福島7丁目8番16号 稲垣ガレージ

設立:2021年6月

事業内容:イベント事業

公式HP:https://foodfes.jp/

開催実績

・ハルマチFoodFes in 大阪天王寺公園てんしば

・KOBE NIGHT FES 2022 in メリケンパーク

・KANSAI食FES2022 in 大阪天王寺公園てんしば

他多数



