[ブルーモーメント]

出版社ブルーモーメントよりビューティーラインとしてリリースされたBLUEMOMENTの「秘めごとネイル」。今年春はジュエリーをモチーフにしたコレクションが登場!



SNSで人気沸騰中のBLUEMOMENTより、「秘めごとネイル」の新作が登場。ジュエリーをモチーフにした特別感のあるカラーが2023年2月21日より予約開始した。





「秘めごとネイル」𝑱𝒆𝒘𝒆𝒍𝒓𝒚 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏





𝑱𝒆𝒘𝒆𝒍𝒓𝒚 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏はガーネットやヒスイなど、宝石をモチーフにした5色展開。つけているだけで、特別感につつまれるような、唯一無二の輝きにこだわりました。

「秘めごとネイル」は、出版社ブルーモーメント刊行の書籍から、インスピレーションを得て生まれたカラーです。





■Lineup 1

しずかな輝き - Lapis Lazuli -

すばらしい幸運を招く石、ラピスラズリの深い青からインスピレーションを得たサイレント・ブルー。沈黙のなかに強い意思があるカラーです。



~Inspired by ...~

「きっぱりと決断する人だけが成功するのです」

ー オードリー・ヘップバーン

オードリーは何かの問題に直面したとき、感情的になるのを抑え、問題を冷静に分析しました。そして、前進、後退、停止の判断を下しました。

判断するまでに時間はかけても、判断後は即実行に移す、それが彼女のやり方でした。

衝動的に重大な決定を下すことはほとんどなく、ミーティングでの意見ひとつにしても熟考されたものでした。

オードリーはしずかに真摯に問題と向き合い、歩む方向を決めていたのです。





■Lineup 2

つややかな恋 - Pink Tourmaline -

愛情の力を最大限に発揮させることから「愛の電流」の異名をもつ石、ピンクトルマリンからインスピレーションを得たキューピッド・ピンク。

恋の輝きのようなラメがたっぷり。愛らしいピンクカラーです。



~Inspired by ...~

「愛とは信頼。人を愛するときは完全に信じることよ。」

ーマリリン・モンロー

誰かを愛するときは、こわいくらいに一途になる。それがマリリンの強烈な魅力であり、マリリンに愛されたひとは、誰もが感動をいだいたほどでした。

そんなマリリンの恋はどれも長続きしなかったけれど、持続年数ではなく「愛の密度」という面から見たなら、マリリンは、彼女にしかできないやり方で、濃密に、つややかに、愛し愛された時間を過ごしたのです。





■Lineup 3

不滅のセンス - Garnet -

五千年もの昔から「繁栄」のシンボルとして愛されている石、ガーネットからインスピレーションを得たエターナル・レッド。

深みのある重厚なカラーが指先に特別感をもたらします。



~Inspired by ...~

「私はモードではなくスタイルを作り出したのです。」

ーココ・シャネル

シャネルは「モードは移り変わるものであり、スタイルは普遍的なもの」と強く区別していました。

シャネルはファッションにとどまらず、その生き方を通して「女性の生き方革命」を成し遂げました。「他の人と自分とを区別すること」を意識し続け、過酷な人生を、感動的なまでにたくましく生き抜き、生き方そのものを永遠不滅のシャネルスタイルとして、20世紀に大きな刻印を残したのです。

そんなココ・シャネルの創業したメゾンだからこそ、現在も繁栄を続け、世界中の憧れのブランドとなっているのでしょう。





■Lineup 4

ひそかな憧れ - Carnelian -

目標を叶える力を授けてくれる石、カーネリアンからインスピレーションを得た、ビジョン・オレンジ。

ベージュを帯びた落ち着いたオレンジに細やかなラメがさりげなくふくまれています。



~Inspired by ...~

「検討しましょう、じゃだめなのよ。やり始めなければ、だめなの。」

ージャクリーン・ケネディ

周囲の人から憧れのまなざしを浴びていたジャクリーンは、知性や美貌に加えて、その行動力も魅力的でした。

スタッフとのミーティングで言った言葉、「検討しましょう、じゃだめなのよ。やり始めなければ、だめなの」。

これは、ジャクリーンの人生を見たとき実に象徴的です。

彼女は「検討する」ことを言い訳に行動を起こさないことが嫌いでした。そして「したいことがあったらとにかくやり始める」という流儀で、いくつもの願望を実現させたのです。







■Lineup 5

おだやかな希望 - Hisui-

「奇跡の石」、翡翠からインスピレーションを得たホープ・グリーン。

深くやわらかなグリーンに、希望をこめた繊細なゴールドラメをちりばめました。



~Inspired by ...~

「たぶん神さまが私に与えた役割は、自分が幸せになることじゃなくて、ほかの人たちを幸せにすることだと思うの。」

ーダイアナ

誰かに幸せにしてもらう、という考えから抜け出したとき、「誰かの幸せのため自分に何ができるか」考え始めたとき、ダイアナは大きく変貌しました。

人生に希望を見出し、強くなり、穏やかになったのです。

自分の行いで誰かが笑顔になる。これは、ささいなことであっても、貴重な体験でした。

そんな体験を幾重にも重ねることで、ダイアナは自分の存在意義を見出し、真の意味で輝き始めるのです。



【ブルーモーメントのネイルポリッシュ】

・速乾性に優れております。

・透き通るような透明感と、ぷるんとした質感が特徴です。

・重ね塗りで自分好みの色を楽しめます。(透明感を楽しみたい場合は1度塗り、こっくり色を出したい場合は3度塗りなど)

・国内生産のためフタル酸ジブチル(DBP)、トルエン、ホルマリンなどの有害成分は含みません。









ーーーーーーー

◼️新色は2023年2月21日20時より予約開始している

発売日:2023年3月16日

ブランド名:BLUEMOMENT

商品名:秘めごとネイル

価格:税込1850円

ーーーーーーー

■メイン展開書店様

★梅田 蔦屋書店様でBLUEMOMENTフェア開催!

・店舗名:梅田 蔦屋書店

・実施期間:2023年4月4日~5月9日

・営業時間:10:30~21:00

・問い合わせ電話番号:06-4799-1800

・展開商品:秘めごとネイル15色(新色含む)、秘めごとトワレ2種(「夜明けの読書」「秘密の書斎」)、出版社ブルーモーメントの書籍

ーーーーーーー

■その他の書店様

※新色のお取り扱いは3月下旬より

【東北】

・TSUTAYA仙台荒井店様

【関東】

・幕張 蔦屋書店様

・ジュンク堂書店 藤沢店様

・ブック&カフェ HAMARU ラクシス フロント店様

【東海】

・三省堂書店名古屋本店様

【四国】

・エディオン蔦屋家電様

【九州】

・六本松 蔦屋書店様

※いずれも期間未定







