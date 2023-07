[SIG Service株式会社]

「rehello by BOOKOFF」が中国販路拡大、「doorzo(任意門)」が中国向け販売をサポート



SIG Service株式会社(本社:東京都北区、代表者:張章)が提供する代理購入サービス「doorzo(任意門)」は、ブックオフコーポレーション株式会社(本社:神奈川県相模原市、代表取締役社長:堀内康隆)が運営するブックオフグループのプレミアムラインを扱うECサイト「rehello by BOOKOFF」の中国向け販売のサポートを開始いたしましたのでここにお知らせします。







■代理購入サービス「doorzo(任意門)」とは

2013年に創立したSIG Service株式会社の運営する日本国内の商品を代理購入し、海外へ発送するサービスで、アプリとWebサイト二つのチャネルを持ち、主に中国大陸の消費者に向けてサービスを提供してきました。

国内のECサイト事業者様に代わり、海外への発送、カスタマーサポート、商品ページの自動翻訳、決済代行、各種プロモーションを月額費用、販売手数料無料で支援しております。海外の消費者からは、配送費用や手数料が低価格であることや、複数のサイトで購入した商品でも同梱して受け取ることができるなど、高いサービスレベルが評価されてきました。今回の提携により、海外の消費者は、「doorzo(任意門)」を通じて「rehello by BOOKOFF」での商品を購入することができます。



「doorzo(任意門)」の強み

サイト翻訳…商品ページを自動翻訳

お問い合わせ対応…チャットで即時に海外ユーザーのお問い合わせに対応

豊富な配送手段に対応…EMS、国際小包、DHLなど

プロモーション実施…海外SNSアカウント運営、インフルエンサー起用



「doorzo(任意門)」Webページ

https://www.doorzo.com







■提携内容

今回の提携では、「rehello by BOOKOFF」を「doorzo(任意門)」ユーザーに訴求します。

海外の消費者は海外にいながら、中国語で「rehello by BOOKOFF」販売商品を検索・閲覧および購入することが可能となります。さらに、中国で主流の決済方法であるAlipayとWeChat Payを利用することができます。「doorzo(任意門)」は、海外の消費者から受注した商品を「rehello by BOOKOFF」で購入し、「doorzo(任意門)」の国内倉庫に届いた商品を検品、梱包した後に中国をはじめとした海外へ発送いたします。



■SIG Service株式会社の概要

社名:SIG Service株式会社

代表:張章

本社所在地:東京都北区赤羽北1-19-1

創業:2013年12月



■お問い合わせ先

sales@doorzo.net



