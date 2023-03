[Ms.Engineer株式会社]

累計調達額は総額2.3億円に。受講生の内定率は90%、女性のキャリア支援を加速



未経験から最短6ヶ月で即戦力となるソフトウェアエンジニアを育成する、女性のためのコーディングブートキャンプ「Ms.Engineer(ミズエンジニア)」を運営するMs.Engineer株式会社(東京都新宿区・代表取締役やまざきひとみ)は、ユナイテッド株式会社ほか4社から資金調達を実施いたしました。今回の資金調達を通じ、デジタルリスキリングを行うプログラムのさらなる品質向上や運営体制の基盤強化を行ってまいります。













概要



Ms.Engineerは「日本女性の雇用環境を改善しIT業界のジェンダーギャップを解消する」ミッションのもと、即戦力となる女性エンジニアの育成・輩出を通じ、日本経済と女性の雇用環境を取り巻く社会課題を解決することに取り組むスタートアップです。この度の資金調達で、調達総額は2.3億円となります。



2021年にプログラムを提供スタートさせ、累計受講者は130名以上、超実戦型プログラム「ブートキャンプ」の卒業生の内定率は90%を超えています。卒業後は、有名メガベンチャー複数社へエンジニア職での内定獲得、なかには転職後の年収が100万円以上あがるケースもあり、意志ある女性の人生を変える実績が着実に積まれています。



今後この資金調達を活用し、プログラム内容の向上や、運営体制の基盤強化を行い、ハイクラス女性エンジニアの輩出の加速に邁進してまいります。



<採用情報>

https://ms-engineer.notion.site/Ms-Engineer-f14d79f34e0b4bd3a2058e2a235a8d68



<コーディングブートキャンプ受講申込み・カウンセリング相談>

https://ms-engineer.jp/

















なぜ「女性エンジニア」なのか



Ms.Engineerはエンジニア職を、「場所・時間・手に職、収入。女性にとって本当の豊かさを叶える働き方」だと考えます。日本は「シーセッション(女性不況)」と言われるほど世界的にみても女性の雇用環境が悪く男女の賃金格差は先進国最高レベル(2021年時点で23.5%、OECD平均12.8%)、非正規雇用の割合も女性の方が約3倍などと、就労にまつわるジェンダーギャップ指数の高さは大きな社会問題です。



このように、日本女性は教育や就労環境にさまざまなバックグラウンドを抱える方がおり、本人のポテンシャルや意志に関係なく、置かれた構造的に頑張りたくても頑張れない状況にいる方が多くいらっしゃいます。



IT業界に目を向けてみると、経済成長の鍵となるIT人材が2030年には最大80万人も不足することが予測されている一方で、女性エンジニア比率は約20%にとどまるという、構造的な歪みを抱えています。



つまり、女性エンジニアの育成は、女性が置かれている社会状況を打開すると同時に、この先、日本社会が直面するIT人材の圧倒的不足という課題を同時に解決し、ジェンダーの解放という手段で日本の技術力向上と経済成長へ寄与できる有効な手段と言えます。



事実、イノベーション促進や成長力強化のためDE&Iを推進する企業を中心に、女性エンジニアの採用ニーズは高まっており、コロナ禍以前と比較すると女性エンジニアの求人数は2.4倍に増加(*1)しています。



私たちの役割は、これまで構造的な問題を抱えていた女性たちが「人生を切り開きたい」という意志をもったタイミングから、技術を身につけ能力を開花し、キャリアシフトを成功させるまでをサポートすることです。今後は、更なるプログラムの拡充に取り組み、女性エンジニア3,000人以上の輩出を目指してまいります。









女性だけの環境で徹底した高い技術教育効果にこだわる、Ms.Engineerの特色



1.シリコンバレー発祥の超徹底・短期集中型の「コーディングブートキャンプ方式」



Ms.Engineerでは、世界で急拡大する「コーディングブートキャンプ方式」を採用しています。これは、高難易度の授業と演習を短期間で繰り返す手法で高い教育効果が得られるエンジニア養成プログラムです。フルスタックエンジニアになるための多言語開発のほか、コンピューターサイエンスやロジカルシンキングなどのソフトスキルまでも身につけられ、プログラム修了後に即戦力として活躍するエンジニアを育成します。



世界中で展開されるコーディングブートキャンプは、平均して130万円~150万円と高額な受講料ながらも、包括的なキャリアトレーニングがもたらす効果と実績の高さから、世界のコーディングブートキャンプ市場は、2021年に13.6億米ドル(約1860億円)と評価され、2027年には36.6億米ドル(約5000億円)に成長すると予測されています。(*2)



Ms.Engineerでも、大手IT企業のCTO陣が監修した高難易度の講義と演習を、平日9時~17時という長時間のリアルタイム(オンライン)で受講し、ソフトウェアエンジニアとしてのフルスタックな技術・知識を学んでいきます。開発言語の基礎を学んだ後は、IT企業で実際に使われているAPIを使った開発研修等を含む複数回にわたるチーム開発によって、より実践的な経験を積み、現場で活躍する力を養成します。



卒業制作では、プロダクトの企画から技術選定・実装・リリース・ピッチが課され、実際にプログラムを監修したCTOたちからも「自分もうかうかしていられないなと冷や汗をかいた」「エンジニア初心者には思えない」といった声が上がるほど、高レベルなプロダクトを開発しています。



▼Ms.Engineerブートキャンプ概要

https://ms-engineer.notion.site/ms-engineer/Ms-Engineer-8d0ad40585d64c0c94bea80f139a136f



2.アンコンシャス・バイアスから解放され学習効果を高める「女性のみ」の環境





Ms.Engineerではプログラムリリース時から、あえて受講生を女性に限定することで学習過程や実践におけるアンコンシャス・バイアスを取り除き、受講生のポテンシャルを開花する環境づくりを行ってきました。



「IT技術関連職は、男性の方が活躍しやすい仕事だと思っていた」と感じている女性は、男性に比べて約15ポイント高いというデータ(*3)があるなど、まだまだジェンダーギャップの残るIT業界において、女性のみの環境で学ぶことは「インポスター症候群(自分の能力や実績を自分自身で認められない心理状況)」を減らすと期待されています。(*4)



実際にMs.Engineerでも、女性のみの環境によって「発言を無意識に遠慮してしまうことがなく、アンコンシャスバイアスが緩和されていた」「独身から子育て中とバックグラウンドがさまざまで非常に刺激になった」「女性だけの環境では自立して学べる」「気後れすることなく授業に臨めた」など、「女性のみの学習環境に対する満足度」は約90%に上り、心理的安全性の担保によって学習に集中できる効果が実証されています。



このように、エンジニアへのキャリアシフトによって人生を大きく転換させるため、時間・金銭的な投資をする意志を持った女性に、ITエンジニアとしてのスキルだけでなく、キャリア設計まで徹底的に寄り添うプログラムは、受講生満足度が約98%(*5)と高い評価を得ています。







投資家からのコメント



















会社概要



Ms.Engineer株式会社

代表者:代表取締役社長 やまざきひとみ

所在地:東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

設立:2021年11月1日

事業内容:未経験から最短6ヶ月で世界に通用する女性エンジニアを養成するコーディングブートキャンプ「Ms.Engineer(ミズエンジニア)」の運営

URL:https://ms-engineer.jp/



※日本初・女性のためのコーディングブートキャンプ

・自社調べ(2023年3月1日時点)

・日本国内におけるコーディング・ブートキャンプとして



*1 株式会社キャリアデザインセンター「2021年女性の転職市場レポート」より引用

https://woman-type.jp/academia/newsrelease/2022y/post-75/



*2 “Global Coding Bootcamp Market: Analysis By Mode of Learning, By Programming Language, By Tuition Distribution, By Region, Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2027”より引用

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/08/2570026/0/en/Global-Coding-Bootcamp-Market-Analysis-By-Mode-of-Learning-By-Programming-Language-By-Tuition-Distribution-By-Region-Size-and-Trends-with-Impact-of-COVID-19-and-Forecast-up-to-2027.html



*3 Indeed Japan株式会社「IT技術関連職における男女格差に関する実態調査(2022年3月)」より引用

https://jp.indeed.com/press/releases/20220324



*4 Course Report “9 Coding Bootcamps for Women”より引用

https://www.coursereport.com/blog/9-coding-bootcamps-for-women



*5 Ms. Engineer 受講生アンケート



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/25-18:40)