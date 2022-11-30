［株式会社ニーズウェル］

～システムの運用から業務改善提案まで支援～



株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 船津浩三）は、株式会社メルカリ（本社：東京都港区、以下「メルカリ」）様からITアウトソーシングサービスを受注しましたので、お知らせします。





１． 背景

DX化や業務改善の要請が年々高まる中、企業が自社内だけでIT全般の統制を行うことが困難な局面が増加しています。ニーズウェルでは、企業の人員不足対策やローコスト化のニーズにお応えし、2005年より情報システム部門が抱える DX 化や業務改善の課題を現場から支援するITアウトソーシングサービスをご提供しております。



２． メルカリ様 導入事例

メルカリ様は、月間ユーザー数2,000万人以上と言われるフリマアプリの企画・開発・運用を行う企業です。

当社はこれまで、同社が利用する経費精算クラウドConcur Expense、請求書管理クラウドConcur Invoiceの保守をはじめとして、電子帳簿保存法の対応、システムの利便性向上のためのカスタマイズ等を手掛けており、これらの対応を高くご評価いただいたことが今回の採用につながりました。



ITアウトソーシングサービスではこれまでの業務に加えて、会計周辺システム及びその関連システムのサポートと、クラウドサービスの統合ツールやBIツールを用いた業務改善のご提案等を行ってまいります。



３． ITアウトソーシングサービスについて

ITアウトソーシングサービスでは、お客様企業の人員構成や契約形態に柔軟に対応したご提案が可能です。中小から大手まで、DX化や業務効率化等、IT 統制全般をご支援してまいります。

https://www.needswell.com/service/it-support/



※ サポートの一例



■ 運用設計・運用監視

長年の運用実績で培ったノウハウを活かして、安定かつ安全な運用管理体制を構築いたします。



■ オペレーション代行

復旧作業、バックアップ作業、脆弱性対応などシステムのオペレーションを代行します。



■ マネージドサービス

移行・設計・構築から保守運用まで、当社が全て行います。長年培った技術力で高品質・運用費削減を実現します。



【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 船津 浩三

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】システム営業部

nwsales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】CC室

ir-contact@needswell.com



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