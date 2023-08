[一般社団法人ピックアッププレイグラウンド]

現役Bリーガー、女子日本代表、YouTuberなどバスケ界のインフルエンサーが沖縄に大集結!







公園やストリートといったグラスルーツから日本のバスケを盛り上げていく活動を行っている一般社団法人ピックアッププレイグラウンド(代表理事/秋葉直之)は、FIBAバスケットボールワールドカップ・沖縄ラウンドの期間中に小中学生対象のバスケットボールイベント「PICK UP PLAYGROUND SUMMER CAMP OKINAWA 2023 」を2023年8月23日(水)~ 9月3日(日)に沖縄各地の体育館にて実施します。本キャンプは、ワールドカップの自国開催というまたとない機会に、観戦だけではなくバスケットボールを通じた体験の場を沖縄の子供たちに創ることを目的としています。



▪ 沖縄の子どもたちにバスケットボールのお祭りを体感してもらいたい。

2023年夏、沖縄に世界的なバスケイベントがやってきます。世界最高峰のリーグや国内トップリーグで活躍する日本代表の登場で、令和を象徴するスポーツとして機運の高まりを感じるバスケットボールに、2006年以来となる国内開催という、またとない機会がまもなく訪れるのです。

しかし、せっかくの沖縄開催といっても、沖縄の子どもたちがこのお祭りを直接観戦し、体感できる機会は限られているのが現状です。

そこで我々「一般社団法人ピックアッププレイグラウンド」は、現役で活躍するプロ選手から、TikTokやYouTubeなどSNSで活躍するプレイヤーまで、様々な「バスケットボールヒーロー」に声をかけ、沖縄ラウンドの期間中に子どもたちへの無料イベントを複数企画、沖縄の様々なエリアをラッピングバスで訪れ、多様なバスケットボールを子どもたちに届けます。



いつか沖縄の子どもたちが振り返った時に、世界的なバスケットボールのお祭りが自分たちの街で行われたということを誇れるように。この体験を通じて、彼らがバスケットボールをプレーし続けて行く未来を願って。



▪ラッピングバスで沖縄全土を移動



サマーキャンプ期間中は、中部観光バス株式会社の協力によりラッピングされた大型観光バスが登場。このバスで沖縄全土を移動し、様々な体育館や公園でイベントを開催します。

※掲載画像はイメージです。計画・内容は変更になる可能性があります。



▪参加キッズには限定タンク(非売品)をプレゼント!



「PICK UP PLAYGROND SUMMER CAMP OKINAWA 2023」のコンテンツに参加してくれるキッズにはイベントのユニフォームとして、ロゴがプリントされたタンクトップを無料配布します。限定で製作された非売品タンクが、今回のイベントだけではなく、子供たちのこれからのバスケットボールを支えるアイテムになることを願っています。



▪コンテンツ













イベント詳細

https://summer-camp.pickupplayground.jp



■開催概要

PICK UP PLAYGROUND SUMMER CAMP 2023

日程:2023年 8月 23日~ 9月 3日

場所:沖縄県全域 体育館

主催:PICK UP PLAYGROUND、FLY Magazine

コンテンツパートナー:アディダス ジャパン株式会社、AKTR、 ARCH TO HOOP、アシックスジャパン株式会社、 ballaholic、株式会社モルテン、株式会社ニューバランスジャパン、 SOMECITY、 SPiCE、スポーツデポ(株式会社アルペン)、TACHIKARA、WATCH&C

沖縄パートナー:中部観光バス株式会社、株式会社オーエスディー、step by step OKINAWA、ステーキハウスビッグハート

※掲載画像はイメージです。計画・内容は変更になる可能性があります。

※会場・施設への本イベントについてのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

※諸事情に伴い、イベントの中止または内容の変更を予告なく行う場合がございます。事前にご了承ください。

※天候・災害等の理由により、当日のイベントがやむをえず中止になる場合がございます。

※体調管理は自己責任のもと各自で対策をお願いいたします。有事の際、応急処置などの対応はさせていただきますが、

その後の責任・補償などは主催者・会場・出演者は一切負いません。体調にご不安のある方は無理にご参加されませんよう、ご協力お願い致します。



詳細は公式HPをご確認ください。

https://summer-camp.pickupplayground.jp



PICK UP PLAYGROUNDとは

「PICK UP PLAYGROUND」は、公園にバスケットボールコートがあり続ける、また日本中に増えていくという未来の ために、 行われるイベントです。海外では公園に集まった多様なプレイヤー達が即席のチームを組んで行うゲームのこ とをピックアップ ゲームと呼びますが、コートの周りのゴミを拾う行為も含めて「PICK UP PLAYGROUND」と名づけ ました。イベントに集まった プレイヤーは老若男女問わず全員でピックアップゲームを行い、終わったあとは参加者全 員でゴミを拾う。そのイベントを通じて、 顔見知りが増え、日常的な利用の中でも会話が生まれ、ひいてはコミュニテ ィが育まれていく。コミュニティによってコートには 自治が生まれ、そのコートの利用のルールが利用者のモラルによ ってつくられていく。そんな未来を描いています。





一般社団法人ピックアッププレイグラウンドとは

ゴミ拾いキットとドネーション

「PICK UP PLAYGROUND」では、プロジェクトロゴがプリントされた軍手・トング・ゴミ袋を製作し、イベントのゴミ拾いに 使用します。このゴミ拾いキットは全国のプレイグラウンドでプロジェクトに参加したいプレイヤーや自治体を募集し、 無償で寄贈、各地でのピックアップゲーム&ゴミ拾いイベントをサポートします。



会社概要

会社名: 一般社団法人ピックアッププレイグラウンド

代表理事: 秋葉 直之 (ALLDAYプロデューサー / NPO法人コンポジション 専務理事)

理事: 高橋 渉 (タチカラホールディングス株式会社 代表取締役)

棚町 義一 (ballaholicブランドディレクター / 株式会社アウトナンバー)

新田 寛之 (千日商店株式会社 代表取締役)

ウェブサイト: http://pickupplayground.jp



オフィシャル画像・テキスト素材

https://bit.ly/4558QBU



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-19:46)