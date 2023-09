[株式会社デザインココ]

9月27日(水)より予約受付開始!予約締切は11月30日(木)!



株式会社デザインココ(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:千賀淳哉、以下デザインココ)は、『アズールレーン エミール・ベルタン 水着スキン[Côte d'Azur]1/4スケールフィギュア』の販売を決定し、予約受付を『COCOストア』(https://coco-store.jp/ )にて2023年9月27日(水)より開始いたします。予約締切は11月30日(木)となります。







人気スマホゲーム『アズールレーン』より、軽巡洋艦エミール・ベルタンが、水着スキン[Côte d'Azur]姿で1/4スケールフィギュア化!



美しい金髪のウェーブヘアは、毛流れも丁寧に造形。布面積の少ない、けしからん水着スキンや、女性らしい肌の質感に、抜群のプロポーションも忠実に表現しました。

水着スキン[Côte d'Azur]は、質感も丁寧に造形され、露出した抜群のスタイルや肌の質感も忠実に再現。

クリア素材を用いた兵装や、ビニール素材の浮き輪など小物も妥協無く造形されており、浜辺をイメージした台座も付属します。

美しい金髪のウェーブヘアに、明るく可愛い表情、すらりとした手足に、露出した背中やお尻etc…。どこから見てもセクシーで美しい見どころ満載なフィギュアです。



水着姿がセクシー過ぎる“アイリスのロマンチストな踊り子”エミール・ベルタンを指揮官のお手元に。













































































<商品概要>





[商品名] アズールレーン エミール・ベルタン 水着スキン[Côte d'Azur]1/4スケールフィギュア

[予約場所] ECサイト『COCOストア』 https://coco-store.jp/

[予約期間] 2023年9月27日(水)~ 11月30日(木)

[発売日] 2024年10月(予定)

[価格] 34,800円(税別)/38,280円(税込)

[販売元] 株式会社デザインココ

[原型・彩色] Design COCO(Art Director:A2C)

[コピーライト表記]

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



<「アズールレーン」とは>





『アズールレーン』は、2017年の9月のリリース以降、わずか1ヶ月で200万DLを突破した大人気スマホゲームです。

本作は、女の子を擬人化した艦船キャラの育成×シューティングRPG。

登場キャラクターも魅力溢れる娘たちばかりで、プレイヤーの感性に任せて色々な楽しみ方ができる適度な分量のストーリー性もオススメです!

[公式サイト] https://www.azurlane.jp/



<株式会社デザインココについて>





仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。







<デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要>





原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。

[URL] https://coco-store.jp/

[公式Twitter] https://twitter.com/designcoco_t







◆注意事項

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-13:46)