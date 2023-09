[ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社]

「金のスニッチシュー」など映画にちなんだスイーツや、本格的な英国スコーンも楽しめる



ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社(東京都練馬区トーベン・イェンセンGM)は、2023年6月16日(金)に東京都練馬区のとしまえん跡地に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を開業いたしました。







ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏に足を踏み入れ、映画制作の驚くべき世界を体験できる、ハリー・ポッターの屋内型施設としては世界最大の規模のウォークスルー型エンターテイメント施設です。このスタジオツアー東京では、皆さまに映画制作の舞台裏を知っていただくのと同時に、映画に携わった世界最高峰のクリエイター達の制作した数々の素晴らしいセットをはじめ、豪華な衣装や、魔法動物たちに遭遇しながら映画制作の裏側を学ぶことができます。





このたびスタジオツアー東京では、施設内のちょうど中間地点に位置する「バックロットカフェ」にて、2023年9月14日(木)より新メニュー「アフタヌーンティー」の提供を開始いたします。「ハリー・ポッター」シリーズに登場する印象的なキャラクターである、ドローレス・アンブリッジをイメージした特別な空間で、イギリスの伝統的な「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」をお楽しみいただけます。





「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」は、英国式アフタヌーンティーでは欠かせない、焼きたてのスコーンをはじめ、こだわりのセイボリーやスイーツにハリー・ポッターらしさを取り入れた、ここでしか味わうことのできないメニューです。「金のスニッチ」をモチーフにした「金のスニッチシュー」といったおなじみのアイテムをはじめ、映画に登場するモチーフやストーリーに着想を得たメニューが並びます。もちろん、メニュー名になっている登場人物、アンブリッジ教授をテーマにしたメニューも。彼女が寵愛する動物、ネコを取り入れた「子猫のレアチーズモンブラン」や、彼女がハリーに罰則を与えたシーンでおなじみのフレーズ「I must not tell lies(僕はウソをついてはいけない)」と書かれたデコレーションがほどこされている「罰則ブラウニー」など、ハリー・ポッター好きにはたまらない、細かなこだわりの詰まったスイーツも味わうことができます。本格的なメニューはもちろん、映画にちなんだアイデアがちりばめられたディテールにもご注目ください。





この「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」は、「バックロットカフェ」の中央に設けられた、アフタヌーンティー専用の席でお召し上がりいただけます。映画に登場するアンブリッジ教授の書斎のように全体がピンク色で統一された空間では、動く猫の肖像画が施されたお皿が飾られていたり、アンブリッジ教授の人形が天井を回っていたりと、足を踏み入れるだけでわくわくする要素が詰まっています。スイーツや薔薇での装飾に加え、「食」にまつわるホグワーツの教育令が掛けられており、アンブリッジ教授のキャラクターを表した細かな演出が散りばめられた内装もこだわりのポイントです。なお、事前予約は受けておらず、数量限定で提供いたします。特別な空間で味わう本格的なアフタヌーンティーを是非ご体験ください。





■「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」メニュー内容





























・セイボリー

コロネーションチキンサンドウィッチ Coronation Chicken Sandwich

サーモンとアボカドのサンドウィッチ Salmon & Avocado Sandwich

ローストビーフとレフォールのカナッペ Roast beef & Raifort Canape

ソーセージロール Sausage Roll

かぼちゃスープ Pumpkin Soup





・スイーツ

ニワトコの花とレモンのムース Elderflower & Lemon Mousse

糖蜜パイ Treacle Pie

子猫のレアチーズモンブラン Kitten Cheese Mont Blanc

罰則ブラウニー Punishment Brownie

トライフル Trifle

金のスニッチシュー Golden Snitch Cream Puff





・スコーン

スコーン 黒テッドクリーム&ラズベリージャム添え Scone with Clotted Cream & Rasp Berry Jam





・ドリンク

コロバーリア ティー(ホット/アイス) Colovaria Tea(Hot/Ice)





・料金

6,500円/人(税込み)

おひとりからお楽しみいただけます 6歳以上のお客様より料金が発生いたします

90分制 30分前ラストオーダー 当日の状況によりメニューが変更になる場合もございます





・提供場所

バックロットカフェ (予約不要)

ご希望のお客様は、バックロットカフェのスタッフへお問合せください。























【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは】

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。東京に初めてオープンするスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、11のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップが登場します。店内は特別に作られた7,000を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、アフタヌーンティーなど、英国の伝統料理をお楽しみいただけます。





アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、4時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験を得ることができます。





■チケット情報

スタジオツアー東京のチケットは公式ウェブサイトofficial websiteでお求めになれます。チケット料金は下記の通りです。

大人 - 6,300円

中人 - 5,200円

小人 - 3,800円





全てのチケットは事前予約が必要となり、スタジオツアーでの購入はできません。





【魔法ワールドとは】





少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった「ハリー・ポッター」シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオゲーム&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会、そして近々始まる「ハリー・ポッター」のTVシリーズへと広がりを見せています。また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へ「ハリー・ポッター」シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へご招待します。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros.

Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)







【ワーナーディスカバリーとは】

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品と ユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーション を与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、 カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV、他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



