[株式会社KEF JAPAN]

あなたの日常に豊かなKEFサウンドを。今なら最大90,000円相当のVisa e ギフトをプレゼント





2023年2月22日(水)から2023年3月21日(火)まで、KEF SPRING CAMPAIGN 2023を実施しております。キャンペーン期間中に対象モデルをご購入、そして4月22日(土)までに製品をご登録いただくと、1セット最大30,000円相当のVisa e ギフト(デジタルカード)をプレゼント。また、対象製品の中から2セット同時にご購入いただくと、さらに一律30,000円相当のVisa e ギフトをプレゼントいたします。ご購入製品の組み合わせ次第で、合計で最大90,000円相当のVisa e ギフトをキャッシュバックいたします。





■キャンペーン対象製品・プレゼント内容

- LS60 Wireless →『30,000 円相当』のVISA-e ギフト

- LS50 Wireless2 →『20,000 円相当』のVISA-e ギフト

- LSXII / LS50Meta / KC62 →『10,000 円相当』のVISA-e ギフト



購入例1

単品購入の場合

LS50 Wireless2 x 1セット 20,000 円相当のVisa e ギフトがもらえる!



購入例2

同じ製品を2セット購入した場合

A 製品1:LS60 Wireless x 1セット 30,000円相当のVisa e ギフト

B 製品2:LS60 Wireless x 1セット 30,000円相当のVisa e ギフト

C 同時購入特典: 追加30,000円相当のVisa e ギフト

上記ABC合計: あわせて90,000円相当のVisa e ギフトがもらえる!



購入例3 異なる製品を同時購入した場合

A 製品1:LS50 Meta x 1セット 10,000円相当のVisa e ギフト

B 製品2:KC62 x 1セット 10,000円相当のVisa e ギフト

C 同時購入特典: 追加30,000円相当のVisa e ギフト

上記ABC合計: あわせて50,000円相当のVisa e ギフトがもらえる!



ぜひ、この機会をお見逃しなく!



- LS60 Wireless

希望小売価格 880,000円(税込・1セット)

HiFiサウンドの未来へ

30,000円相当のVisa e ギフトをプレゼント







- LS50 Wireless II

希望小売価格 385,000円(税込・1セット)

オールインワン スピーカーシステム

20,000円相当のVisa e ギフトをプレゼント





- LSX II

希望小売価格 231,000円(税込・1セット)

コンパクトワイヤレスHiFiの決定版

10,000円相当のVisa e ギフトをプレゼント







- LS50 Meta

希望小売価格 187,000円(税込・1セット)

世界初、Metamaterial 搭載スピーカー

10,000円相当のVisa e ギフトをプレゼント







- KC62

希望小売価格 242,000円(税込・1台)

ディープで正確な低音を提供するコンパクトなサブウーファー

10,000円相当のVisa e ギフトをプレゼント







■ キャンペーン期間

2023年2月22日(水)~ 2023年3月21日(火)

※Visa e ギフトのプレゼントにあたっては、製品登録が4月22日(土)までに必要です。

詳しくはキャンペーン規約をご確認ください。



■ ご購入方法

全国KEF正規販売店、KEF Music Gallery 有楽町、KEFオンラインストア(KEF.com | Amazon)



■ キャンペーンサイト

詳細は下記URLをご確認ください。

https://jp.kef.com/pages/latest-offer





KEFは、レコーディングの完全性を可能な限り維持し、原音を純粋かつ正確に表現したリスニング体験を提供しています。 あなたのリスニング環境にフィットするモデルをお選びください。



Listen and believe -「聴けば確信」いただけるKEFオーディオ・エクスペリエンスをあなたに。





お客様お問合せ先

全国KEF正規販売店様

ならびに

KEF MUSIC GALLERY

東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル1F

TEL: 03-6256-0260

営業時間: 11:00 ~19:00

年末年始の営業時間はKEF公式WEBでご確認ください。



KEFオンラインストアお問合せフォーム

https://jp.kef.com/pages/contact-us





オフィシャル ウェブサイト:

https://jp.kef.com/



オフィシャル インスタグラム:

https://www.instagram.com/kef.japan/



オフィシャル ツイッター:

https://twitter.com/kef_jp



オフィシャル フェイスブック:

https://www.facebook.com/KEF.Japan



オフィシャル ユーチューブ:

https://www.youtube.com/user/KEFInternational





この記事に関するメディア関係の方のお問い合わせ先

株式会社KEF JAPAN マーケティング部

pr.jp@kef.com





KEF について

今年で創業62年目を迎えたKEFは、オーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

1961年、BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイ・フィデリティ・サウンドを提供しています。





***〔プレス関係者向け画像素材〕***

プレスリリース掲載画像よりも高解像度の写真画像をお求めの場合、またシリーズ別製品の写真画像が必要な場合は、以下ページにアップロードされているオフィシャル素材をダウンロードして掲載にご活用ください。

https://firestorage.jp/download/a44d2e7ada333cad7e225c4844cb088b24ecf886





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-17:45)