株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「星界神話 -ASTRAL TALE-」において、2022年11月15日(火)に、サービス開始から7周年を記念して、星霊が獲得できるキャンペーンを含む「7大キャンペーン」や、限定アバターが手に入るイベントを開催したことをお知らせします。ほかにも、一部ストーリーダンジョンの緩和を実施しました。また、7周年当日の2022年11月17日(木)に登場する、新規アバターの先行情報をお届けします。





【星界神話 公式サイトURL】

https://ss.moonrabi.jp/lp/



■星界神話7周年を記念した7大キャンペーンが開催





星界神話7周年を記念して、「星霊の書★」など豪華なアイテムがもらえるキャンペーンや、キャラクターの強化や育成がはかどるキャンペーンを多数開催しました。



●7周年記念7大キャンペーン

・その1. 毎日もらえる!7周年クーポンキャンペーン

定期メンテナンス後より7日間、毎日1つクーポンが公開されます。クーポンを使用すると、星霊の召喚や育成に使用する「星霊の書★」や「星霊進化宝石★」など、冒険に役立つアイテムが多数獲得できます。クーポンは星界神話公式Twitterや公式サイトにて公開されます。お得なクーポンをぜひご利用ください。



【クーポン配布期間】

2022年11月15日(火)定期メンテナンス後より毎日1つ公開します。

各クーポンの使用期限は、星界神話公式Twitterや公式サイトにてご確認ください。



・その2.経験値ラッシュキャンペーン

キャンペーン期間中、特定のダンジョンにてモンスター討伐時の経験値と熟練度を通常よりも多く獲得できます。

・その3.星霊100%出現キャンペーン

キャンペーン期間中、対象ダンジョンの最終ボスを討伐すると星霊が必ず出現します。討伐すると、一定の確率で「星霊の書★」がドロップします。

・その4.ゴールドラッシュキャンペーン

キャンペーン期間中、サブクエスト「デイリー成就」に新たな達成リストが追加されます。指定されたダンジョンをクリアすると、換金専用アイテム「インゴット」が必ず手に入る「インゴットBOX」が獲得できます。インゴットをNPC商人に売却すると、一度に最大300ゴールドが手に入ります。

・その5.ダンジョンリセット券の使用可能枚数2倍キャンペーン

キャンペーン期間中、1日のダンジョンリセット券の使用可能枚数の上限が10枚から20枚になります。

・その6.ログインボーナス2倍キャンペーン

キャンペーン期間中、ゲームにログインするともらえる「ログインボーナスBOX」が2個に増加します。

・その7. 強化成功率上昇キャンペーン

キャンペーン期間中、強化対象が20ランクから90ランクの時、各種「強化の書」の強化成功率が上昇します。



【キャンペーン開催期間】

2022年11月15日(火)定期メンテナンス後から

2022年12月13日(火)定期メンテナンスまで



【キャンペーン紹介ページURL】

https://ss.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=10816&news_type=6



■新スタートキャンペーン開催





キャンペーン期間中、チュートリアルクエストをクリアすると「冒険者サポートセット」に加えて「雪桜の祝福カード」が手に入ります。「雪桜の祝福カード」からはキャラクターのレベルに応じて強化アイテムや、アバター、称号などが獲得できます。



【キャンペーン開催期間】

2022年11月15日(火)定期メンテナンス後から

2022年12月13日(火)定期メンテナンスまで



【キャンペーン紹介ページURL】

https://ss.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=10816&news_type=6#9



■東方大陸のストーリーダンジョンの緩和を実施





メインストーリーの対象ダンジョンに入場すると、プレイヤーの攻撃力や防御力が増加する「アイナの加護」が付与されるようになりました。攻略が止まっていた方も、ぜひ再挑戦してクリアを目指しましょう。



【アップデート紹介ページURL】

https://ss.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=10816&news_type=6#8



■祝福の花火を打ち上げよう!限定アイテムが手に入る周年イベントを開催





星界神話7周年を記念したイベントを開催しました。イベント限定の顔アバター「祈りのお守り」が手に入るイベント「花火師の口伝」や、頭アバター「ジータ小籠包」が手に入るイベント「祝福の灯籠」のほか、復刻イベントも開催しています。



●イベント「花火師の口伝」

「年老いた花火師・バーン」から花火の作り方を教わり、7周年を祝う花火を打ち上げましょう。イベントクエストをクリアすると手に入る「花火師BOX」からは、顔アバター「祈りのお守り」や冒険に役立つアイテムが一定の確率で獲得できます。また、交換用アイテムを集めると、花火を打ち上げられるアイテム「三色花火」と交換できます。



●イベント「祝福の灯籠」

「灯籠職人・アバト」は祝賀祭で使用する灯籠の準備に大忙しです。灯籠作りを手伝ってあげましょう。イベントクエストをクリアすると手に入る「灯籠BOX」からは、頭アバター「ジータ小籠包」や冒険に役立つアイテムが一定の確率で獲得できます。



●復刻イベント「感謝祭は紅白大合戦!」

「セイルーン王国王女・エルザ」が感謝祭の一環で開催した「紅白大合戦」では、赤組と白組に別れて競い合います。先に敵の世界ボスを倒した陣営の勝者となり、「感謝祭メダル」が勝者には2枚、敗北者には1枚配布されます。獲得した「感謝祭メダル」を集めると、NPCエルザやチャールズに変身できる限定アイテム「変身巻物」や頭アバターなどと交換できます。毎日参加して所属する陣営を勝利に導きましょう。



【イベント開催期間】

2022年11月15日(火)定期メンテナンス後から

2022年12月13日(火)定期メンテナンスまで



【イベント紹介ページURL】

https://ss.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=10814&news_type=6



■先行情報!星界ルーレットに新しい衣装アバターや頭アバターが登場





2022年11月17日(木)に更新される星界ルーレットにて、衣装アバター「ステラミュートロギア(女性用)」や、頭アバター「アイナストレートヘア(女性用)」頭アバター「エレンウェーブヘア(女性用)」が新登場します。神話のような神々しいドレスで、星界神話7周年をお過ごしください。







▼星界神話公式サイト

https://ss.moonrabi.jp/



【タイトル概要】

タイトル:星界神話 -ASTRAL TALE-

ジャンル:クロスジョブファンタジーRPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2022 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.

(C) 2020 - 2022 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.

※ご質問・ご不明点などございましたら、以下までご連絡願います。



