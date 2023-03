[株式会社CyberneX]

~Works with XHOLOSにリラックス商材の付加価値を向上させるリラックス計測プランが新登場~



株式会社CyberneX(本社:東京都大田区、代表取締役:馬場基文、以下「CyberneX」)はリラックス・癒しを訴求する商材を扱う事業者様向けにそれらの商材がもたらすリラックス度を脳波から定量的に可視化し、比較できる「α Relax Analyzer(iOSアプリケーション)」を4月10日(月)より提供開始いたします。











株式会社CyberneX(本社:東京都大田区、代表取締役:馬場基文、以下「CyberneX」)は脳情報の活用を日常に開放することを目指すブレインテックスタートアップです。



この度、CyberneXはリラックス・癒しを訴求する商材を扱う事業者様向けにそれらの商材がもたらすリラックス度を脳波から定量的に可視化し、比較できる「α Relax Analyzer(iOSアプリケーション)」を4月10日(月)より提供開始いたします。

当アプリケーションを商品開発、広告・PR、顧客向けのパーソナライズサービスなどに活用いただくことで、リラックス商材の付加価値を高める事ができます。

また、「α Relax Analyzer」に関する説明会をWEB会議ツールを用いて実施いたします(所要時間20分程度)。詳しくは本リリース後半の「・ご利用の流れ」を参照ください。













Works with XHOLOS「リラックス計測プラン」



「α Relax Analyzer」を自由に利活用いただけるプランです。脳に関する知見を持たない事業者様でも、リラックス度を明らかにしたい商材をご用意いただくだけで、簡単に各商材のリラックス度を可視化・比較し、活用することが可能です。



■活用例

1.リラックス商材の開発・改良への活用

よくある課題:商品・サービスの評価について、アンケートや熟練者による評価など主観評価に偏っている。PDCAが回せず、再現性が低い。

導入メリット:リラックス度をスコア化し、定量的・客観的な評価軸に基づいてPDCAを回すことができる。



2.広告・PR、販売戦略への活用

よくある課題:良さを伝えることが難しい。また、成熟市場では他社と差別化するポイントが乏しいため、訴求力が低くなってしまう。

導入メリット:リラックス度を定量的に伝えることで顧客に納得感を持たせることに加え、より本質的かつ新しい訴求になることで他社と差別化できる。



3.店頭での商品販売(手法)への活用

よくある課題:販売側はどの商品・サービスが顧客に合っているのかを判断し、お勧めするのが難しく、顧客も自信を持って購入に踏みきれない。

導入メリット:定量的なリラックス度をもとに、販売側も顧客も自身を持って商品、サービスをお勧め、購入できる。





■CyberneXからの提供物

イヤホン型脳波計「XHOLOS Ear Brain Interface」および取得した脳波データを保存、解釈するためのアルゴリズムを搭載した「α Relax Analyzer」(※)などの脳情報活用基盤を提供いたします。

またこれらの利用方法については納品時に弊社担当者が詳しく説明させていただきますので、納品後はお客様の方で自由に様々な商材について利活用いただけます。

※アプリケーションの一部機能については5月上旬のアップデートで利用可能になります。





■活用の流れ

カンタン3ステップ で各商材のリラックス度を定量的に可視化・比較することが可能です。







STEP1:商材を決める

リラックス度を明らかにしたい「商材」を決めて、アプリケーションに登録します。

なお、一度登録した商材の組み合わせなどの計測条件はテンプレートとして保存可能ですので2回目以降改めて登録する必要はございません。



STEP2:計測する

イヤホン型脳波計を装着しながら各商材を使用することで計測を行います。

計測の進め方は以下2つのモードから用途に応じて選択いただけます。



1.マニュアルモード

計測のスタート/ストップや商材間のインターバルなどを任意のタイミングで行うことができます。

2.オートモード ※5月上旬のアップデートで利用可能となります。

事前に設定いただいた計測パターン(計測する商材、各商材の計測時間、商材間のインターバル時間など)から計測工程をアプリ内で生成。計測者(計測対象者)は画面指示に従うだけで計測を完了できます。



STEP3:結果を見る

計測結果レポートがアプリケーション内で自動生成されます。

用途に応じて以下2パターンでの出力が可能です。

1.多面的な切り口で結果を閲覧できるレポート(主に商品開発や広告/PRへの活用を目的としたもの)





2.各商材の比較結果をキャッチーに示すレポート(主にコンシューマー向けに商品・サービスをレコメンドすることを目的としたもの)

※5月上旬のアップデートで利用可能となります。







■リラックススコアについて

「α Relax Analyzer」におけるリラックス度を可視化するための指標である「リラックススコア」は、取得した脳波データの各スペクトルの強度などをもとにCyberneXが独自開発したアルゴリズムで算出されるスコアです。

当アルゴリズムは多数の実験および自社事業として2022年6月にローンチした世界初の脳波を活用したリラクゼーションサロン「XHOLOS‐麻布広尾‐」https://xholos.jp/におけるお客様へのサービス提供から得られたフィードバックをもとに導き出されたものです。

なお、弊社独自の「リラックススコア」以外にα波やβ波などの各周波数スペクトルデータの取得・表示も可能です。







ご利用の流れ



ご利用の流れは以下のとおりです。



1. お問い合わせ

まずはコンタクトフォームまでお問い合わせください。

https://www.cybernex.co.jp/contact/

ご相談内容を確認の上、担当者よりご連絡いたします。



2. ヒアリング

お客様の現状や課題感を担当者がヒアリングいたします。



3. プランのご提案

お客様の課題に対して最適なプランをご提案いたします。



4. 契約・利用開始

契約書のご記入・ご入金をもって利用開始となります。

専任の担当者が継続的にサポートいたします。



また、「α Relax Analyzer」および「リラックス計測プラン」に関する説明会をWEB会議ツールを用いて実施いたします(所要時間20分程度)。

「具体的な利用イメージは湧いていないが少し興味がある」という方向けに、詳細な機能や仕様、費用感などについて弊社担当者からご説明させていただく場となります。

説明を聞くだけでも構いませんのでお気軽に以下フォームからご予約ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn67U68BaYpzmDot5Jy9GvGjSOcMpoqgxwFBQQBjDoQNjjSA/viewform







Works with XHOLOSその他のプラン



「リラックス計測プラン」のほか「レンタルプラン」、「プライムプラン」、「カスタマイズプラン」の3つのプランがございます。

リラックス商材を扱われている事業者様以外にも脳情報を取り入れた新たな商品・サービス開発や研究など、脳情報活用に関して幅広くサポートが可能です。

ますはお気軽にお問い合わせください。

https://www.cybernex.co.jp/contact/





※プランは現時点の内容です。今後予告なく変更する可能性がございます。









https://www.cybernex.co.jp/

代表取締役:馬場基文

会社設立:2020年5月22日

本社所在地:東京都大田区蒲田5-26−8 アーデル蒲田 1107号室

事業内容:BCIデバイスの開発、脳波生体データを活用した研究開発支援、実験PoCのサポートなど



問い合わせ先

https://www.cybernex.co.jp/contact/

担当:牧野大志(BizDev)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-20:16)