保険ショップ「保険見直し本舗」の運営会社である、株式会社GOESWELL(本社 :東京都新宿区、代表取締役:藤森 武志、以下当社)は 「伝統の一戦~ THE CLASSIC SERIES ~」の2023年の阪神タイガース協賛企業に決定しました。







■伝統の一戦~ THE CLASSIC SERIES ~とは

「伝統の一戦~ THE CLASSIC SERIES ~」とは、阪神タイガース・読売ジャイアンツ巨人軍による2016年から展開されている共同プロジェクトです。

2023年は4月から9月にかけて、阪神タイガース主催(阪神甲子園球場)の13試合、読売ジャイアンツ巨人主催(東京ドーム)の12試合が行われます。

当社は上記期間に開催される阪神タイガース主催の「伝統の一戦~ THE CLASSIC SERIES ~」において協賛いたします。



■協賛の背景・今後の展開

当社は全国300店舗以上を展開しているなかで、関西地方には58件の店舗を構えております。※2023年2月時点

この度、多くの人から愛されるスポーツである野球への協賛を通じて、一人でも多くの方に、「保険」を身近に感じていただき、保険について考えるきっかけを提供できるよう、様々な企画を予定しております。



今後は、5月26日(金)の阪神甲子園球場で「保険見直し本舗DAY」を開催するほか、8月8日(火)~8月10日(木)の3日間、東京ドームで行われる試合において、阪神タイガースの選手が着用するビジターユニフォームの袖に企業ロゴを掲出いたします。





当社は阪神タイガースと共に、金融教育、環境保護などの社会貢献や野球振興を協業し、スポーツと保険を互いに発展させていくべく様々な取り組みをしてまいります。



<保険見直し本舗DAY 開催概要>



日時:2023年5月26日(金)18時試合開始

球場:阪神甲子園球場

当日は、球場周辺にて当社の企画するイベントを開催予定です。



<ビジターユニフォームイメージ>



■企業情報

株式会社GOESWELL

当社は保険や金融を通して、「世界中の全てのお客様に “上手くいく” 人生を提供する。」をビジョンに掲げ、地域密着型の保険ショップ「保険見直し本舗」、銀行代理業、アプリ事業、メディア事業を展開している会社です。



本社所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17-18 H&Iビル

設立:2020年12月4日

代表者:代表取締役社長 藤森 武志

事業内容:保険代理店事業

お問い合わせ先:株式会社GOESWELL メディア事業部(mediakoukoku@gwell.co.jp)



コーポレートサイト:https://www.gwell.co.jp/

サービスサイト:https://www.hokepon.com/



