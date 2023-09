[一般財団法人PEACE DAY]

たった一日でいいから「人と人が争わない日」をつくろう。そんな想いを広めるためにスタートした「PEACE DAY」。9月21日 の「国際平和デー(ピースデー)」にスペシャルプログラムを代々木公園で開催!



一般財団法人 PEACE DAYは、ビジョン「争いのない平和な世界を実現する」を掲げ、毎年9月21日 の「国際平和デー(ピースデー)」の認知向上と、個人・企業・団体がつながるプラットフォームとなって世界平和に貢献するムーブメントを起こすことを目指し、音楽フェス「PEACE DAY」を開催しています。2023年は9月15日(金)~9月21日(木)までの1週間を「PEACE DAY 2023/PEACE DAY WEEK」として、さまざまなアクションを展開します。



今回のプレスリリースでは主に「PEACE DAY2023@代々木公園」のプログラムについてお伝えいたします。









一般財団法人 PEACE DAY(代表理事:井上 高志 <株式会社LIFULL 代表取締役社長> )は、ビジョン「争いのない平和な世界を実現する」を掲げ、毎年9月21日 の「国際平和デー(ピースデー)」の認知向上と、個人・企業・団体がつながるプラットフォームとなって世界平和に貢献するムーブメントを起こすことを目指し、現在は音楽フェス「PEACE DAY」の開催を中心に活動しています。



「PEACE DAY」は、たった一日でいいから「人と人が争わない日」をつくろう。そんな想いを広めるために、世代、立場、すべてのジャンルを超えて楽しめる野外フェスとして2018年からスタートし、今年で5年目を迎えます。



■「PEACE DAY 2023/PEACE DAY WEEK」開催概要



今年は9月21日「国際平和デー(ピースデー)」を含む、9月15日(金)~9月21日(木)までの1週間を「PEACE DAY 2023/PEACE DAY WEEK」として、さまざまなアクションを展開します。



期間中のスペシャルイベントとして、全国の映画館、カフェ、ライブハウスなどの会場での「PEACE DAY 映画祭」、9月16日(土)には、多彩なスピーカーが登壇し、参加者とともに世界平和に繋がるテーマを幅広い切り口からディスカッションし、世界平和を実現するためのアクションをみんなで考える「PEACE DAY 2023 スペシャルシンポジウム」を計画中です。そして9月21日(木)は東京・渋谷の代々木公園でアーティストや社会課題解決に取り組むゲストを招いた「PEACE DAY2023@代々木公園」を開催します。



■「PEACE DAY2023@代々木公園」



9月21日の「国際平和デー=ピースデー」当日に、代々木公園 イベント広場にて開催する「PEACE DAY2023@代々木公園」。世界平和にコミットする多彩なゲストが代々木公園に集結。キャンドルを囲み、世界平和を実現するためのアクションを参加者のみなさんと共に考える祝祭です。



『Story』『ハピネス』をはじめとするミリオンヒットだけでなく、東日本大震災の復興時に日本の応援歌として広がった『ハピネス』、コロナ禍における人々の絆の大切さを説いた『アルデバラン』など、平和を願う人々の支えとなる楽曲を歌う国民的歌手「AI」



2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受けて平和への思いを込めて作詞された「ハナミズキ」などで知られる歌手「一青窈」



その他、多様な個性・表現を通して、ファンや観客だけでなく、パフォーマンスを支える”あらゆる人”のために、活動するダンスチーム「LIFULL ALT-RHYTHM」や障害を問わず声や手話で歌を表現するインクルーシブ合唱団「ホワイトハンドコーラスNIPPON」などさまざまな方が出演します。



トークセッションでは、ロシア生まれ関西育ちのタレント/コラムニストで、外国人の子供たちの就学を支援する会の理事長「小原ブラス」、全心連 ウクライナ「心のケア」交流センター ひまわりの「浮世 満理子」からウクライナ避難民の状況をお話しをお聞きしたり、PEACE DAY財団理事のメンバーからPEACE DAYのこれからとこれまでを聞いたりと、テーマを横断しながら平和について語ります。







ステージやトークだけでなく、出店・出展も代々木公園に集まります。



野菜を食べるとうふバーガー、サステナブルコーヒー、規格外の野菜をつかったフードや世界からセレクトした絶品料理などのフェス飯も楽しめます。ライブやトークのお供にお買い求めください。



また、世界の平和へと願いを込めて、CANDLE JUNEさんによるキャンドルナイトを開催いたします。代々木公園に集う全ての人とともに平和を祈ります。



◯ライブ

AI

一青窈

ホワイトハンドコーラスNIPPON

LIFULL ALT-RHYTHM



◯トークセッション

小原ブラス

浮世 満理子(全心連 ウクライナ「心のケア」交流センター ひまわり)

PEACE DAY財団理事(井上高志 / 古堅裕子 / 山岡仁美 / 平原依文 / 成瀬久美 / 谷崎テトラ / 関根健次)



◯MC

田中大貴

長谷川ミラ



◯タイムテーブル

16:00|LIVE|LIFULL ALT-RHYTHM

16:20|TALK|PEACE DAY財団理事

17:00|LIVE|一青窈

17:30|TALK|小原ブラス / MESSAGE|河野 竜二(アースデイ東京 事務局長)

18:00|LIVE|ホワイトハンドコーラスNIPPON

18:20|TALK|浮世 満理子(全心連 ウクライナ「心のケア」交流センター ひまわり)|MESSAGE 前野 隆司(THE WELL-BEING WEEK 実幸委員長)

18:50|LIVE|AI



◯キャンドルナイト

CANDLE JUNE



◯フード・ドリンク

BICYCLE COFFEE TOKYO

HOPEHOPE

grichee

Vamos!

TANK LORRY

Hideout

PEACE DAY OFFICIAL WINE

and more…



◯PEACE DAY2023@代々木公園 <詳細>

日時:2023年9月21日(木)15:00-20:00

開催場所:代々木公園 イベント広場

参加費:無料

概要:9月21日の「国際平和デー=ピースデー」当日に、代々木公園 イベント広場にて開催する「PEACE DAY2023@代々木公園」。世界平和にコミットする多彩なゲストが代々木公園に集結。キャンドルを囲み、世界平和を実現するためのアクションを参加者のみなさんと共に考える祝祭です。



※ステージプログラムの観覧は無料ですが、定員を設定しています。そのため、ステージ前観覧エリアには、14:00より代々木公園野外ステージ横にて配布予定の「ステージ前観覧エリア優先入場整理券」をお持ちのお客様からご入場いただけるシステムとします。詳細については、公式ウェブサイトをご確認ください。





■「PEACE DAY 2022」

盛況のうちに終了した「PEACE DAY 2022」は、横須賀・ソレイユの丘と、渋谷・代々木公園の2箇所でSPECIAL EVENTを開催。期間中にはオンライン/オフラインのハイブリッド形式で様々なイベントを展開しました。



「長井海の手公園ソレイユの丘」では、親子で楽しく「平和」を考えるコンテンツが集合。子ども達に人気のアーティストによるライブや、フィンランド大使館と連携し、フィンランドを象徴する文化であるサウナ体験を提供しました。



9月21日「国際平和デー(ピースデー)」当日の開催となった渋谷・代々木公園では、様々なジャンルの起業家、アスリート、アーティストをゲストに招き、平和を考えるきっかけを作るブースを設置。キャンドルナイトで代々木公園に集う全ての人と一緒に平和を想い、祈る、特別な1日となりました。









■国際平和デー(ピースデー)とは



9月21日 は、国連が定めた 国際平和デー(ピースデー)です

Believe in Peace with Love.

人類は有史以来、人が人を殺さない日はないといわれています。たった一日でいいから「人と人が争わない日」をつくろう。それが9月21日の「国際平和デー=ピースデー」です。



争いのない平和な世界を、そして、誰もが幸せになれる素晴らしい世界を本気で実現するために、今、僕らができることはなんだろう?世代、立場、すべてのジャンルを超えて楽しめる野外フェス、PEACE DAYはそんな想いで2018年に生まれました。



開放感溢れる音楽ライブやパフォーマンス。多種多様な学びと発見のあるトークセッション。明るい未来への思いがこもったマーケット。こんな時代だからこそ、ちゃんと立ち止まってみんなで平和について考えたい。そんな想いから、2020年より場所を選ばずに参加できるオンライン配信もスタートし、2023年度で開催5回目を迎えます。



音楽やトークを自由に楽しみながら、その先に広がる世界や平和を見つめ、考える、特別な1日です。





■「PEACE DAY 2023」概要

事業名称:PEACE DAY 2023

開催日時:2023年9月15日 (金) ~21日 (木) 各日程にて実施

主催:一般財団法人PEACE DAY

協賛:株式会社セールスフォース・ジャパン、株式会社博報堂、株式会社ブランジスタメディア、APAMAN株式会社、石井食品株式会社、株式会社ウィルグループ、セガサミーグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、テクマトリックス株式会社、パーソルホールディングス株式会社、株式会社ビジョン、株式会社フルキャスト、東京ファインフーズ株式会社、花キューピット株式会社

後援:外務省、渋谷区、interfm、J-WAVE、 TOKYO FM 、渋谷のラジオ

協力:株式会社オッジフルッタ、カメヤマキャンドルハウス、株式会社TANK、日本キャンドル協会、ワイズティーネットワーク株式会社、株式会社沖縄ティーファクトリー

コラボレーション:THE WELL-BEING WEEK、アースデイ東京、一般財団法人PEACE DAY



■ウェブサイト

https://peaceday.jp/2023/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-16:16)