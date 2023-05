[株式会社Venture Bank Next]

~超先行入会キャンペーン&オープン前見学会開催~



マシンピラティス&ボディメイクスタジオ「URBAN CLASSIC PILATES」を運営する、株式会社Venture Bank Next (本社:東京都港区、代表取締役社長:土谷 泰平)は、新丸子店を2023年5月25日にオープンいたします。

新店舗オープンにあたって、毎月の会費が永久割引になる超先行入会キャンペーン、オープン前見学会の受付も開始いたしました。









■「URBAN CLASSIC PILATES」について

マシンピラティスとファンクショナルトレーニングを組み合わせた、サーキット形式のボディメイクスタジオです。インナーとアウター、両方の筋肉を鍛えることで、より効率的に理想のボディメイクを実現します。

URBAN CLASSIC PILATESではサーキット形式を取り入れているため、短い時間でも十分な運動効果を得ることができます。予約が不要で、仕事帰りやお買い物の合間など、空いた時間に通えます。

また、セミパーソナル(個人でのトレーニングを基本としながら、インストラクターのサポートも受けられる)のため、ご自身のペースでワークアウトが可能です。



■新店舗(新丸子店)概要

店舗名 : URBAN CLASSIC PILATES 新丸子

所在地 : 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-784-1 1F

定休日 : 日曜日

営業時間 : 平日9:30~21:30/土祝9:30~19:30

URL : https://urbanclassic.jp/shinmaruko/

キャンペーン : 入会金0円・事務手数料0円・月額980円、月会費が永久割引となる超先行入会キャンペーンを実施

オープン前見学会: 2023年5月13日~2023年5月24日

※キャンペーンやオープン前見学会の詳細はHPをご覧ください



■超先行入会キャンペーン、オープン前見学会の開催について

新丸子店では、先着200名様に、入会金、事務手数料無料で、月会費の1ヵ月分が891円(税込980円)になる超先行入会キャンペーンを実施いたします。

超先行入会キャンペーンで入会されたお客様は、毎月の会費も永久割引とさせていただきます。





■URBAN CLASSIC PILATESのインストラクターからお客様へのメッセージ

URBAN CLASSIC PILATESの他の店舗で働くインストラクターの方にインタビューを実施。どのようなお客様に本スタジオがオススメか鶴見店の店長である丸山優夏さんと藤沢店インストラクターの齋藤舞さんに聞いてみました。





―――現在はどのようなお客様が多いのですか。

丸山)圧倒的に女性の方が多く、主婦の方だとお昼に、お勤めの方はお仕事帰りに通っていただいている方が多いです。

齋藤)ぜひ、男性の方にも通っていただきたいと思っています。

丸山)皆さんの目的は様々ですが、痩せたい、姿勢を正したい、腰痛などの身体の痛みを治したいといった声をよく聞きます。

齋藤)ピラティス自体がリハビリ発祥のものなので、身体を正しく整えるという部分でお客様にマッチしていますし、整体に通っている方がピラティスのことも調べたり、整体師さんにご紹介をしてもらったりというケースもあるようです。





―――どのようなお客様にオススメですか。

丸山)ダイエットに取り組んでいる方や筋トレをしている方でも、あとひと押し2,3kg体重を落としたいという方にオススメです。インナーとアウター効率よく鍛えて代謝を上げやすくすることで効果も実感いただけると思います。

齋藤)スポーツの分野でもインナーマッスルは重要な要素ですので、スポーツをしている方にもぜひ来てもらいたいです。それだけでなく、まったく運動をしていない方やジムで何をしたら良いか分からないという方にも、セミパーソナルでインストラクターもついていますし、運動のメニューも決まっているので分かりやすくてオススメです。





―――これからURBAN CLASSIC PILATESに通われるお客様にメッセージを。

丸山)私たちスタッフとの距離の近さも特徴ですので、お話し相手をつくるくらい気軽に来てもらえたらありがたいですし、安心して通ってほしいと思っております。

齋藤)ピラティスのことをまだまだ知らない方も多く、初めて体験する方も多いと思います。このスタジオではワークアウトが30分で終わるので、普段の生活の一部に取り入れやすいと思います。ぜひ、気軽に始めていただいて身体の調子が良くなることを実感してほしいと思います。



■ボディメイク特化でアウターマッスルも鍛えられるから効率的!

インナーマッスルだけ鍛えても、基礎代謝が大きく上がるわけではないですから、基礎代謝を上げるにはアウターマッスルも鍛える必要があるのです。

そこで誕生したのが、日本初(※)・マシンピラティスとファンクショナルトレーニングを組み合わせた、サーキット形式のボディメイクスタジオ「URBAN CLASSIC PILATES」です。

URBAN CLASSIC PILATESでは、インナーとアウターのどちらも効率よく鍛えることができるよう、マシンピラティスだけではなく、TRXというサスペンションを使用したトレーニングも、メニューに組み込まれています。その結果、すでに通われているモニター会員様は、わずか2週間で2kgの減量にも成功しています。(URBAN CLASSIC PILATESのInstagramをご覧ください)





マシンピラティスでボディメイクをされたい方、自分に合った運動を探している方、この機会を逃すことなく、URBAN CLASSIC PILATES各店のキャンペーンにご応募ください。





※ボディメイクに特化したサーキットピラティスを提供するスタジオとして(株式会社Venture Bank Next調べ)



■会社概要

商号 : 株式会社Venture Bank Next

代表者 : 代表取締役社長 土谷 泰平

所在地 : 〒107-0061 東京都港区北青山1丁目2-3

設立 : 2020年12月

事業内容: フィットネス事業

資本金 : 1,000万円

URL : https://urbanclassic.jp/company.php

MAIL : info@vbnext.co.jp



【店舗に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社Venture Bank Next

問い合わせ先: info@urbanclassic.jp



