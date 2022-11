[Phigolf]





日本や海外で人気絶好調のゴルフシミュレーター『Phigolf(ファイゴルフ)』が、サイバーマンデーセールを2022年11月25日(金)から2022年12月2日(金)までの期間にて開催いたします。セール期間中は、全商品が30%引きとなります。自分用に一台、そしてご家族やお友達へのプレゼントにも最適です。





3D機能など様々な最新機能で作られている『Phigolf(ファイゴルフ)』は、未経験者でも、プロでもお楽しみいただける商品となっております。ゴルフをやってみたいという方の練習ツールとしてはもちろん、ゲーム感覚でプレイすることもできます。操作もたったの3ステップで、とても簡単。ミニゲームやバッティングで練習を積み、慣れてきたら、毎月行われるトーナメントで世界中のプレイヤーと対戦することも可能となっております。自身のプレーを分析し、データ化する機能もついていて、專門測定センサ一並みの90%の精密度があるため、飽きることなく、練習とトーナメントを繰り返し挑戦することができます。



サイバーマンデーのセールでは、更にアップグレードされたファイゴルフをお得にお買い求めいただけます。今までの機能に加え、オンラインゲームにラッシュモード、そしてローカルゲームにエクストリームモードが追加されています。ラッシュモードでは、家族や友人とゲームを楽しんでいる際、相手のターンを待たず、同時進行でゲームをお楽しみいただけます。 エクストリームモードでは、スピードゴルフ(エクストリームゴルフ・フィットネスゴルフ)の要素を追加したモードとなっております。お家にいながら実際にフィールドを走っているようにカロリーも消費。





LINE FRIENDSのオリジナルキャラクターのブラウン、サリーがモチーフとなっているLINE FRIENDS版は子供や女性に大人気で、クリスマスやお正月のパーティーでも大勢でお楽しみ頂けます。写真映えすること間違いなし。





サイバーマンデーセールの概要は以下の通りです。



『Phigolf(ファイゴルフ)』サイバーマンデーセールの概要



■キャンペーン期間:



Amazon: 2022年11月25日(金)~12月2日(金)



■対象商品:全商品30%オフ

■購入方法:

Amazon公式サイト



・【2021強化版・日本公式】 WGTゴルフシミュレーター



https://www.amazon.co.jp/dp/B09B7L44VY



・【日本公式】 LINE FRIENDS EDITION



https://www.amazon.co.jp/dp/B09B7M9Q5M?th=1



Rakuten公式サイト



・【2021強化版・日本公式】 WGTゴルフシミュレーター



https://item.rakuten.co.jp/phinetworks/phigolf2021/



・【日本公式】 LINE FRIENDS EDITION



https://item.rakuten.co.jp/phinetworks/phigolfline/



【家庭用ゴルフシュミレータ 『Phigolf 』 について】



Phigolfは家庭で本格的なゴルフ体験を可能にしたゴルフシミュレーター。 「最高の技術でゴルフをデザインする(Designing the science of golf with the best technology)」をモットーに、2008年に設立されてから、常に楽しみながらもゴルフの専門的な技術を磨くことができるシステムの開発や商品を提供。日本の販売代理店を通じて日本市場に進出し、現在日本のゴルフファンを中心に人気を集めています。



