米国、フランス(パリ)を拠点とするweb3 LAB運営会社ArtAtak社とREEV社が、web3領域における新たな価値創造とグローバル展開を目的に戦略的パートナーシップを発表。



web3クラウドソーシングを運営するREEV株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:渡部裕介、以下当社)は、この度ArtAtak Vision LLC.(本社:米国フロリダ州マイアミ市、Co-Founder:Kishin G Mirpuri / Anton Toledano、以下ArtAtak社)とweb3領域における全面的なパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。







提携の背景





web3クラウドソーシングはメタバース空間制作やNFTアート制作、DAO運営、AI活用、ブロックチェーン、スマートコントラクトといったweb3ビジネスを検討している人とweb3領域のスキルを持った人材をマッチングする日本発のweb3案件に特化したマッチングプラットフォームです。



【URL】https://web3-crowdsourcing.com/

ArtAtak社は、米国(マイアミ)とフランス(パリ)を拠点とした、web3デジタルネイティブの米国企業で、ブランドとクリエイターにエンドツーエンドのメタバースとNFTソリューションを提供しています。

専門チームは、ブランドやクリエイターがNFT市場に参入した際に、メタバースの活用支援をしており、NFTコレクションの作成、造幣、販売、宣伝、展示のためのユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供するとともに、NFTの有用性をデジタルと現実世界の両方の領域に拡張しています。



更に同社は、web3領域の研究所「web3 LAB」の運営もしており、高級ブランドや有名アーティストとコラボした商品をweb3技術を通してリブランディングさせ、フィジカルアイテムとの連携、「メタバース × 現実世界」での展示会開催・出展まで一貫してサポートしており、既にニューヨーク、マイアミ、パリ、ロンドンで多数の実績があります。



引用元:https://youtu.be/iygf3ZiRWkQ

この度の両社間の提携は、web3エコシステムの可能性を最大限に引き出すものであり、両社の地域コミュニティーの構築と市場の習熟という相互補完的な専門知識を組み合わせることで、新たな価値を創造し、クリエイターとブランドに比類のないサポートとサービスを提供し、グローバルに展開することを目的としています。

また、イノベーションと顧客の成功へのコミットメントを共有し、両社の広範なリソースとネットワークを活用して、グローバル市場で販路を拡大し、新しいオーディエンスを獲得しながらweb3業界を更に前進させていきます。

提携により実現できること















展示会開催、コラボ実績





■NABU CRYPTO ART IRL PARIS展示会開催

2023年1月にパリのマドレーヌ寺院にてクリエーター、コレクター、起業家向けのアート・クリプト展示会「NABU Lines Expo in Paris」をメタバースと現実世界で同時開催。







■パリ、ニューヨークにて「NFT × メタバースアイテム × 現実世界のフィジカルアイテム」の販売

FOXYLAB x N.KFKSのNFTパーカーを業界で初めてPHYGITAL製品 (現実世界 + デジタル) として作成・販売。

NABU PARIS Crypto Art EventとNFT.NYC2023にも出展販売し、数時間で完売。







ファッションとアートの世界の視野を広げ、メタバースと現実世界を1つに融合させ、ユニークでパーソナライズされた体験を提供している。



■ドイツを代表するの DJ 兼レコード プロデューサー「Boris Brejcha」コラボNFTコレクションの販売





ドイツのDJ/レコードプロデューサー "Boris Brejcha "とのコラボレーションによるフルカスタマイズのメタバースによるNFTコレクションの制作、音楽コンテンツの制作、コンサートパス付きのユニークなBorisファンカードの制作。



■世界的に有名な高級時計カスタマイザーBlakenとROLEXコラボ 3D NFT Watch Showの開催







世界を代表する高級時計専門のカスタマイザー「Blaken」と、言わずと知れた世界の高級時計「ROLEX」のカスタマイズ商品をweb3アイテム化し、Blaken ROLEXのコラボNFTコレクションの販売と3Dショーケースを開催。ARとメタバース内でショッピング体験を可能に。



■イギリス最大の美術館「大英博物館(ロンドン)」にてLA COLLECTION British Museum開催



イギリス最大の美術館「大英博物館(ロンドン)」にてNFTプラットフォームLA COLLECTIONでウィリアム・ターナーNFTコレクションの展示とメタバースでの展示を同時開催。



■パリで初となる NFTイベント「NFT UNVIRTUAL PARIS ARTFAIR」開催



Artatak社とパリの有名なオークションハウスAguttesとのコラボレーションで開催されたIRL NFTイベントは、NFTの世界において重要なマイルストーンとなりました。

このイベントには、直接、またはメタバースを通じてバーチャルに参加できる3,000人以上の人々が集まりました。Artatak社がメタバースで仮想大聖堂を2万ドルでライブオークションしたことは、仮想世界におけるNFTの可能性を示す画期的な瞬間となりました。

このイベントは広くメディアの注目を集め、アートの世界におけるNFTの関心と重要性が高まっていることを浮き彫りにしました。





web3クラウドソーシング代表挨拶







ニューヨークで開催されたNFT.NYC2023で、ArtAtak社の創業者Anton氏とご縁をいただき、イベント後も何度か打ち合わせをさせていただく中で、互いのリソースとネットワークを活用することで、web3領域における新たな価値創造をグローバルでできると確信し、この度ArtAtak社と提携させていただくことになりました。ArtAtak社は既にweb3領域でアメリカ、フランス、イギリスで数多くの実績があり、今後一緒に事業を展開できることは非常に光栄で、これから楽しみです。

私は、web3はいつでもどこでも誰とでも繋がることができ、挑戦者を平等に後押しできる素晴らしいテクノロジーだと思っています。web3クラウドソーシングは日本発のサービスですが、本サービスを利用することで世界とフラットに繋がり、受注者と発注者のみの関係でなく、様々な文化や価値観の中で、互いに尊重し思いやりを持ち、web3分野における新しいイノベーションが生まれることを願っています。

ArtAtak Vision LLC. 代表挨拶







REEVの尊敬するチームとのコラボレーションを大変嬉しく思っています。私たちのパートナーシップは、Web3市場でブランドやクリエイターに優れた結果を提供するために、私たちの専門知識を結集させるものです。

私たちは、卓越性へのコミットメントを共有することで、クライアントに卓越した価値を提供できると確信しています。

これからこのチームと緊密に協力し、お互いのスキルを活かして大きな成功を収められることを非常に楽しみにしています。

web3クラウドソーシングについて







web3クラウドソーシングは、メタバース空間制作やNFTアート制作、DAO運営、AI技術、ブロックチェーン、スマートコントラクトといったweb3ビジネスを検討している人とweb3領域のスキルを持った人材をマッチングするサービスです。

■β版ユーザーの事前登録受付中

【URL】https://web3-crowdsourcing.com/



運営会社名:REEV, Inc. | web3 × eスポーツ商社「REEV株式会社 」

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル3F

代表取締役:渡部 裕介

設立:2021年6月

公式HP:https://reev.co.jp/

事業内容:

【web3事業】

web3に付随したコンサルティング、NFTデザイン/プロデュース、メタバース空間制作、3DCG制作

web3ポータル運営( https://web3-portal.net/ )、web3クラウドソーシング運営( https://web3-crowdsourcing.com/ )



【eスポーツ事業】

グローバルeスポーツチーム「Team REEV」運営( https://reev.gg/ )

eスポーツイベント企画制作・コンサルティング



ArtAtak Vision LLC.について







会社名:ArtAtak Vision LLC. | web3 LAB - ArtAtak

本社所在地:2121 North Frontage Road West, Suite 32 Vail, Colorado 81657

マイアミオフィス:7987 NW 21St Street, Miami Fl 33122 ,United States

パリオフィス:35 Quai d’Anjou, 75004 Paris

Co-founder:Kishin Mirpuri (CEO) / Anton Toledano (COO)

設立:2019年1月

公式HP:https://artatak.io/

事業内容:Providing end-to-end Metaverse & NFT solutions for Brands & Creators



