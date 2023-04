[日光市]

栃木県日光市(市長:粉川昭一)では、日光の様々な資源に新たな光をあてるブランディング「NEW DAY, NEW LIGHT. 日光」を展開しています。その活動の一環として、日光のまだ知られていない魅力を探求し、発信していくプロジェクト「日光隠れすぎ遺産」 を実施しています。







日光市民の皆様から、合計1,000を超える「日光隠れすぎ遺産」が集まりました!

本当はとても魅力的なのにガイドブックには載っていないような、絶品グルメ、ヒミツの絶景、名物おじさんなど、日光市民だからこそ教えられる、日光のまだ知られていない魅力「日光隠れすぎ遺産」を発掘するために、今年2月よりTwitter・Instagramでの投稿募集と、日光市内の小中学校へ記入用ポストカードを配布して協力を呼びかけました。すると日光市民の皆様から、なんと合計1,000を超える魅力的な「日光隠れすぎ遺産」が集まりました。



「銀シャリチャンネル【公式】」が日光隠れすぎ遺産を巡るYouTube動画を公開!

日光市民の皆様から教えていただいた日光隠れすぎ遺産を広くご紹介するために、「銀シャリチャンネル【公式】」のお二人が実際に日光を訪れ、3か所の日光隠れすぎ遺産を巡る動画を撮影。この動画は3月31日より、YouTubeチャンネル「銀シャリチャンネル【公式】」にてご覧いただけます。

動画には、お二人に日光隠れすぎ遺産を紹介するため、日光市民の小中学生も出演しており、見応え満点の動画となっておりますので、ぜひご覧ください。

<YouTube動画>

◆動画URL:https://youtu.be/DFYVb63MPiw

◆動画タイトル:【最高】日光の隠れた名所に行ったら最高の思い出ができました。

◆紹介された日光隠れすぎ遺産:1.滝尾神社 2.日光人形焼みしまや 3.レストラン寿楽



◆「銀シャリチャンネル【公式】」プロフィール

「M-1グランプリ 2016」チャンピオン、銀シャリが全国ツアー「銀シャリの産地直送漫才 47都道府県巡り」で全国を飛び回りながら、地方を観光したり、ご当地限定の漫才を披露したりとプライベート映像満載なテレビとはひと味違う姿をお届け!



<今後の展開予定>

「日光隠れすぎ遺産」では、日光市民の皆様から紹介いただいた日光市の知られざる魅力の数々や情報を、SNSやプロモーションを通じて随時発信していく予定です。

NEW DAY, NEW LIGHT. 【日光市公式】

◆twitter:https://twitter.com/new_nikko_jp

◆Instagram:https://www.instagram.com/new_nikko_jp/?hl=ja

◆ホームページ:https://new-nikko.jp/



【本件に関するお問合せ先】

日光市企画総務部 秘書広報課シティプロモーション係 担当:茂木、宇梶

電話:0288-21-5135 MAIL:hishokouhou@city.nikko.lg.jp



